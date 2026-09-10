Borderlands 4 : Origine Anshin, virus dans le cerveau... Gearbox nous dit tout sur Loveless, le nouveau Chasseur d'Arche

Gearbox nous en a dit plus sur Loveless The Hacker, le nouveau personnage jouable de Borderlands 4. Entre son passé au sein de la corporation Anshin, sa mécanique unique de RAM et son lien fusionnel avec un virus informatique, les développeurs nous révèlent tout ce qu'il faut savoir sur ce Chasseur d'Arche d'un genre nouveau.

Introduire un nouveau héros dans un casting déjà bien établi est toujours un défi de taille. Avec l'arrivée de Loveless The Hacker dans Borderlands 4, les équipes de Gearbox ont voulu combler un manque historique dans l'univers de la franchise : proposer un archétype véritablement basé sur la très haute technologie. Lors d'un entretien exclusif avec Nick Thurston et Ryan Bailey, l'équipe de développement nous livre les secrets de conception de cette biohackeuse pas comme les autres.

Un passé chez Anshin et un virus mondial dans le cerveau

Sur le plan de la direction artistique et du lore, Loveless marque une rupture importante. Elle est directement liée à Anshin, un fabricant historique de la saga qui était jusqu'ici cantonné aux boucliers et accessoires. Son design s'inspire directement d'une esthétique cyberpunk asiatique, intégrant notamment des motifs de dragons orientaux dont les moustaches ont été réinventées sous forme de câbles cybernétiques.

Son histoire personnelle justifie d'ailleurs ses capacités hors du commun. Ancienne spécialiste en infiltration système au sein de l'unité d'élite de bioingénierie d'Anshin, Loveless a développé un virus mental numérique destiné à saboter une entreprise rivale. Mais l'expérience a tourné au drame :

Le virus est devenu hors de contrôle et s'est transformé en une menace capable d'anéantir le monde. Elle l'a donc téléchargé en elle-même pour le contenir. Le résultat est un être qui parle en disant « nous », car Loveless et le virus qu'elle a absorbé forment désormais une seule et même entité, une forme de vie supérieure équipée de cybernétique de pointe.

Barre de RAM et invocation micro-managée, le gameplay décrypté

En combat, Loveless apporte des mécaniques inédites pensées pour maintenir le rythme effréné propre à la série. Sa compétence passive principale repose sur la RAM, une jauge qui se remplit à mesure que le joueur inflige des coups critiques ou applique des effets de statut. Une fois la barre pleine, son attaque au corps-à-corps devient surpuissante grâce à ses griffes Techno-Kagi.

Côté compétences d'action (Plague Star, VPN et Malignant Construct), le personnage offre une grande polyvalence, permettant d'alterner entre le combat rapproché et la synergie au fusil de sniper à longue distance. Sa créature invoquée, le Wyrm, ne fonctionne pas comme un familier classique qu'on oublie une fois sur le terrain :

Leurs arbres de compétences renforcent l'idée que Loveless et le Wyrm sont une seule entité se manifestant à deux endroits. Vous émettez des « Fonctions et Exécutables » au ver pour façonner sa manière de combattre à vos côtés. C'est notre compagnon le plus exigeant en micro-management à ce jour.

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Quelle place dans la méta d'Endgame ?

En coopération, Loveless s'intègre parfaitement aux escouades grâce à ses capacités de diversion, ses effets de statut empilables (notamment via Contagion) et son soutien appuyé aux builds basés sur les dégâts sur la durée et le sniper.

Pour l'équipe de développement, l'arrivée de Loveless représente une réelle opportunité de renouveler les boucles de jeu pour les joueurs de haut niveau : « Nous cherchons toujours de nouvelles opportunités pour rafraîchir le gameplay dans un casting existant. Avec Loveless, son soutien aux configurations Sniper et DoT devrait énormément plaire à la communauté. » Une addition ambitieuse qui vient enrichir durablement l'expérience de Borderlands 4. Elle arrive le 10 septembre.