Borderlands 4 : Mauvaise nouvelle pour le portage Nintendo Switch 2 du titre

L'histoire du portage de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 est particulièrement agitée depuis son annonce. Mais une récente révélation suggère que celle-ci se termine de la pire des manières sans même arriver dans les mains des joueurs.
S'il était prévu que le portage Nintendo Switch 2 de Borderlands 4
sorte un peu plus tard que les autres versions, son développement a connu quelques rebondissements depuis son annonce. Initialement prévu pour octobre 2025, le titre a finalement été repoussé à 2026 sans date plus précise.
En janvier 2026, une fuite repérée sur un site portugais partageait une date de sortie qui n'a pas été officialisée par Gearbox. Mais les joueurs et joueuses qui attendaient cette sortie avaient l'espoir de voir ce leak devenir réalité. Pourtant, le couperet est tombé le 3 février : le développement de ce portage sur la dernière console de Nintendo est actuellement mis en stand-by
.
Une pause à durée indéterminée dans le développement du portage Nintendo Switch 2 de Borderlands 4
La révélation a été faite par Alan Lewis (porte-parole de Take-Two) dans le cadre d'une interview donnée au magazine américain Variety
. Il révèle notamment que les équipes de développement ont préféré prioriser la création de contenus post lancement sur les autres supports
.
Nous avons pris la difficile décision de suspendre le développement de cette version. Notre priorité reste de proposer du contenu post-lancement de qualité et d'améliorer constamment le jeu. Nous continuons de collaborer étroitement avec Nintendo.
Avec cette dernière phrase, Alan Lewis veut avant tout rassurer les joueurs. La raison de cette pause n'est pas liée à un potentiel différent avec Nintendo
, mais serait due à des problèmes techniques et à une feuille de route déjà bien remplie pour l'année 2026
.
Situation temporaire ou annulation définitive ?
Cependant, une question se pose désormais : est-ce que le portage de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 est repoussé de quelques mois supplémentaires ou est-il abandonné ? Il est très difficile de répondre à cette question à l'heure actuelle
, d'autant que les déclarations d'Alan Lewis mentionnent une « décision difficile ». Mais il n'est pas encore précisé que le jeu est annulé
.
L'espoir est donc encore permis pour celles et ceux qui souhaitent incarner les Chasseurs de l'Arche sur Nintendo Switch 2. Toutefois, le projet pourrait bien être repoussé à une date inconnue. En attendant, rappelons que Borderlands 4 est toujours disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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