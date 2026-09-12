Interview Borderlands 4 : Origines de Loveless, retour de FL4K et secrets des Sirènes, les développeurs se confient à nous

Découvrez l'entretien complet de notre rencontre avec avec Matt Higgins, Chris Neeley, Nick Thurston et Ryan Bailey, développeurs de Borderlands 4, pour évoquer les dernières nouveautés notamment le Pack d'histoire 2.

À l'occasion de la sortie de la mise à jour 1.10 de Borderlands 4, mais aussi d'une belle quantité de contenu, comprenant DLC et nouveau personnage, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec différents membres de l'équipe de Gearbox pour mieux comprendre certains choix, le processus créatif et faire connaissance avec Loveless, le nouveau personnage jouable. Retrouvez l'intégralité de notre interview pour tout savoir des derniers ajouts de Borderlands 4.

Notre interview de Borderlands 4

Pourquoi avoir choisi spécifiquement FL4K pour le pack d'histoire 2 plutôt que d'autres figures iconiques comme Zer0 ou Claptrap ? Ce retour est-il aussi un moyen d'évaluer les attentes et les retours de la communauté pour éventuellement faire revenir d'autres légendes de la franchise par la suite ?

FL4K s'intégrait si naturellement dans ce nouvel environnement de jungle que c'est devenu un choix évident. Nous avons un large éventail de personnages appréciés des fans dans lequel puiser, et en choisir un est toujours difficile car il y a tellement de bonnes options, mais voir FL4K chasser à travers une nature sauvage et indomptée tombait sous le sens à tous les niveaux, de l'histoire au gameplay en passant par l'identité visuelle.

Devons-nous nous attendre à une transformation majeure concernant FL4K et ses capacités, similaire à ce que des personnages comme Lilith ont connu par le passé, ou ce contenu téléchargeable se concentre-t-il davantage sur l'exploration de chapitres inédits et de moments non révélés de son passé ?

Les joueurs verront une évolution du personnage de FL4K depuis la dernière fois qu'ils l'ont vu, tant dans son apparence visuelle issue de son temps passé à chasser sur l'île que dans sa relation avec Monsieur Mâchouille au fur et à mesure que les missions de la campagne progressent.

FL4K est connu pour sa philosophie unique sur la mort et son lien avec ses bêtes. Comment avez-vous traduit cet état d'esprit et cette présence sur le terrain dans le gameplay, maintenant qu'il interagit directement avec les joueurs en tant qu'allié narratif ?

FL4K combattra aux côtés des joueurs lors de missions spécifiques dans la continuité de sa Quête, démontrant son instinct tueur et sa précision chirurgicale avec les fusils de précision. Nous avons volontairement gardé cette histoire intime et personnelle, avec des enjeux qui restent très forts puisqu'elle est construite autour du sauvetage du skag de FL4K, Monsieur Mâchouille, ce qui permet aux motivations de FL4K en tant que maître des bêtes de rester au cœur de la narration pendant que le joueur continue de mener l'action.

La performance vocale de FL4K constitue une part immense de ce qui a rendu le personnage si iconique et aimé. D'un point de vue créatif, comment s'est passée la collaboration à nouveau avec le comédien de doublage original pour ce contenu téléchargeable ? Comment avez-vous abordé la direction de la performance cette fois-ci pour capturer la personnalité unique de FL4K maintenant qu'il agit comme un allié narratif sur le terrain ?

ProZD est incroyable dans le rôle de FL4K, avec un sens du rythme comique formidable et une voix iconique. Avec FL4K désormais présent en tant que personnage non jouable, nous voyons comment il a appris et continue d'apprendre de ses interactions avec d'autres personnages. Peu après avoir rencontré les nouveaux chasseurs de l'Arche, FL4K réalise qu'il se montre impoli, une chose contre laquelle Moze l'avait mis en garde par le passé. Nous voyons également FL4K comprendre que les autres peuvent avoir des besoins ou des motivations différents des siens.

















Comment le pack de prime 5 complète-t-il l'expérience globale du joueur aux côtés de cette mise à jour majeure du 10 septembre ?

Kairos a été changée à jamais par l'arrivée cataclysmique de la lune Elpis, et des éclats d'Ordonite continuent de propager la corruption aux côtés de failles phasiques instables menaçant la réalité elle-même. Avec ses pouvoirs de Sirène et son harmonisation avec les énergies phasiques, Amara localise une source potentielle de l'instabilité dans l'un des anciens laboratoires du Lictor Vile, où des Synthétiseurs de l'Ordre dorment encore. Cela nous donne l'occasion de revenir sur Elpis et dans la dimension phasique qui relie toutes les Sirènes, deux éléments centraux de l'histoire globale de Borderlands 4. Faire d'Amara le personnage central nous a permis de creuser davantage le savoir des Sirènes alors qu'elle fait face à la possibilité que son lien avec la Phase ait été altéré de façon permanente.

Terminer cette toute nouvelle mission répétable débloque une apparence universelle de Chasseur de l'Arche, un véhicule et une apparence de drone ECHO-4, et permet aux joueurs d'affronter en boucle un nouveau boss, deux nouveaux mini-boss et de nouveaux types d'ennemis Vils pour obtenir une nouvelle arme Perlescente et six objets d'équipement Légendaires. En parallèle, la Carte de l'Arche 5 propose 24 objets cosmétiques et quatre pièces d'équipement Légendaires réattribuables, offrant aux joueurs une voie de progression continue et sans limite de temps liée à leur expérience habituelle au fur et à mesure qu'ils explorent Kairos.

Les mécaniques de piratage dans les jeux d'action vont souvent du soutien passif à des styles de jeu très dynamiques ou hybrides. Qu'est-ce qui vous a inspiré à explorer un archétype de pirate informatique pour ce nouveau Chasseur de l'Arche, et qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Compte tenu des contraintes de conception de jeu associées à ce thème, comment avez-vous équilibré cette mécanique à travers ses arbres de compétences pour la rendre vraiment gratifiante à jouer sans que le personnage ne paraisse secondaire, trop solitaire ou optionnel en jeu d'équipe ?

Nous regardons toujours quelles fantaisies de gameplay sont sous-représentées dans notre sélection existante, et un véritable personnage de pirate informatique, quelqu'un qui exploite la haute technologie avant tout le reste, se faisait attendre. Le trait de Loveless, RAM, est construit autour de ses deux plus grandes forces : infliger des coups critiques et appliquer des effets de statut. L'une ou l'autre de ces actions remplit sa barre de RAM et accorde des dégâts d'armes bonus en cours de route, et une fois la barre pleine, son attaque au corps à corps devient renforcée grâce à ses griffes Techno-Kagi pour un coup plus lourd et plus percutant.

Ses trois compétences d'action, Étoile de la Peste, VPN et le Construct Malinge, offrent aux joueurs l'option d'aller au contact avec des armes au corps à corps ou de jouer à distance avec une synergie basée sur le tir de précision, de sorte qu'elle n'est pas bloquée dans une seule approche. Nous avons également veillé à ce que le Construct soit profondément lié à Loveless plutôt que d'être un compagnon séparé que l'on déploie et que l'on oublie. Ses compétences passives incluent des effets de symbiose qui bénéficient simultanément à Loveless et au Construct, ce qui la maintient connectée au jeu en escouade plutôt que de donner le sentiment d'être une spécialiste solitaire.

Le maintien du rythme rapide et frénétique des combats de Borderlands a-t-il été le principal défi lors de la conception des capacités de piratage de Loveless ? Cette mécanique est-elle quelque chose sur lequel vous prévoyez de vous appuyer et de diversifier à l'avenir pour la franchise ?

Nous considérons l'archétype du pirate informatique comme un nouvel espace de conception pour la franchise, et Loveless est notre premier aperçu de ce à quoi le gameplay et l'histoire de haute technologie, en particulier autour du fabricant Anshin, pourraient ressembler. Nous avons estimé que la meilleure façon de faire ressortir cette identité de pirate informatique dans le gameplay était de veiller à ce qu'elle dispose de multiples façons d'aborder le combat aussi souvent que possible. Un pirate informatique est quelqu'un d'adaptable, capable de trouver des failles dans les systèmes défensifs destinés à l'arrêter.

Loveless présente un look technologique très distinct. Quelles ont été les principales inspirations artistiques derrière sa conception, et est-elle liée à un fabricant d'armes ou à une société spécifique dans la galaxie ?

Loveless est liée à Anshin, un fabricant qui fait partie de l'univers de Borderlands depuis longtemps mais qui a toujours été relégué aux boucliers et aux petits accessoires, jamais aux armes. L'image de marque d'Anshin possède un langage visuel très inspiré de l'Asie, et nous voulions explorer à quoi ressemblerait une Chasseuse de l'Arche qui travaillait autrefois pour cette société. Sa conception s'inspire de motifs de dragons orientaux, spécifiquement les longues moustaches flottantes réimaginées sous forme de câbles intégrés à ses cybernétiques.

Côté histoire, Loveless est une ancienne spécialiste de l'infiltration des systèmes d'entreprise chez Anshin qui a fait partie de leur unité d'élite de biohackers et de bioingénierie. Elle développait un virus informatique numérique destiné à saboter une entreprise rivale, mais le virus est devenu incontrôlable et a représenté une menace d'extinction mondiale, elle l'a donc téléchargé en elle-même pour le contenir. Le résultat est un être qui parle en utilisant le pronom nous, parce que Loveless et le virus qu'elle a absorbé sont désormais véritablement une seule entité, une forme de vie supérieure équipée de la cybernétique la plus haut de gamme.

Quelle est la philosophie centrale derrière les arbres de compétences de Loveless, et comment entre-t-elle en synergie avec les autres Chasseurs de l'Arche en jeu coopératif ?

En tant que pirate informatique, Loveless dispose de nombreuses options offensives et s'appuie sur la diversion pour sa survie. Ses arbres de compétences sont construits pour renforcer l'idée que Loveless et le Guivre sont une seule entité se manifestant à deux endroits, et non un chasseur et un compagnon séparé. Parce qu'ils partagent la même intention, vous n'avez pas besoin de gérer la communication ou les commandes comme vous le feriez avec d'autres classes à compagnon ; au lieu de cela, vous émettez des Fonctions et Exécutables au ver pour façonner la façon dont il combat à vos côtés. Il s'agit de notre compagnon nécessitant le plus de microgestion à ce jour, et en tirer le meilleur parti récompense l'engagement actif plutôt que l'invocation passive.

En termes de synergie d'équipe, son équipement s'articule autour des coups critiques, des effets de statut, incluant son effet de Contagion cumulable issu d'Étoile de la Peste, et sa flexibilité à combattre au corps à corps ou à distance lui permet de compléter une large gamme de compositions d'escouade.

Quel est le plus grand défi lors de l'introduction d'un tout nouveau Chasseur de l'Arche jouable dans une méta de fin de jeu déjà établie ?

Nous cherchons généralement de nouvelles opportunités pour avoir des boucles de jeu nouvelles et fraîches lorsque nous examinons une sélection déjà existante. Dans le cas de Loveless, elle dispose de toutes sortes de soutiens pour les builds basés sur le tir de précision et les dégâts sur la durée que les joueurs vont vraiment apprécier !