Les ventes de Borderlands 4 en dessous des attentes de Take-Two, contrairement à ce titre

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 novembre 2025 à 17h36
Misant énormément sur le lancement de Borderlands 4, Take-Two s'est retrouvé confronté à des chiffres de vente inférieurs aux estimations souhaitées. Mais dans le même temps, d'autres titres de l'éditeur ont brillé.
Les ventes de Borderlands 4 en dessous des attentes de Take-Two, contrairement à ce titre
Borderlands 4 était l'une des sorties majeures de l'année, tant pour Gearbox que pour Take-Two. Si le développeur est très satisfait du lancement du quatrième opus en devant le meilleur de toute la franchise, les réactions sont plus mitigées du côté de l'éditeur. Interrogé par The Game Business, Strauss Zelnick est revenu sur les ventes et sur les attentes de Take-Two pour Borderlands 4, qui n'ont pas atteint les chiffres espérés.

Les ventes de Borderlands 4 plombées par une version PC mal optimisée et truffée de bugs

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Lors de cet échange, il a notamment expliqué que les ventes de Borderlands 4 étaient un peu faibles comparé à ce que l'éditeur espérait pour une telle sortie. Toutefois, Strauss Zelnick pense que ce constat est principalement lié à la version Steam du jeu. Celle-ci n'est pas aussi aboutie et optimisée que les versions console, causant un afflux d'évaluations négatives et mitigées sur la page du jeu
L'accueil critique de Borderlands 4 a été excellent, et nous sommes ravis de sa sortie. En marge de cela, comme vous le savez, la sortie sur Steam a rencontré quelques difficultés. Gearbox s'y attelle et continuera de le faire. Par conséquent, les ventes initiales sont un peu en deçà de nos attentes.
Mais ces déclarations ne signifient pas que Strauss Zelnick est déçu par Borderlands 4. Il pense d'ailleurs que le titre sera un succès sur le long terme et que cela sera visible sur les futurs bilans de Take-Two. En attendant d'inverser la vapeur, deux autres jeux de l'éditeur ont reçu les faveurs de l'éditeur et cela se ressent sur leurs chiffres de vente globaux.

Mafia: The Old Country et NBA 2K26 grands gagnants du trimestre chez Take-Two

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Pendant ce même entretien, Strauss Zelnick est revenu sur les très bons démarrages de NBA 2K26 et de Mafia: The Old Country. Il a confié que ce dernier avait même dépassé les attente de Take-Two, même si l'accueil reçu par le jeu était plus mitigé d'un point de vue critique. Notons que nous avons trouve cet opus très plaisant sans forcément révolutionner le genre. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test complet de Mafia: The Old Country en cliquant sur le lien jute en dessous.

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Strauss Zelnick a conclu cet échange en déclarant que : « Ce que nous soupçonnions s'est confirmé. En d'autres termes… si vous offrez aux consommateurs une expérience narrative captivante, divertissante, relativement accessible et à un prix raisonnable, vous obtenez un résultat parfait. »
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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