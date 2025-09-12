Borderlands 4 cartonne et devient le meilleur lancement de la franchise, avec des statistiques folles

Borderlands 4 est un véritable succès, à en juger par le nombre de joueurs connectés simultanément sur le titre de Gearbox.

Borderlands 4, un succès fulgurant pour la licence

Des notes hautes pour Borderlands 4

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PC (Steam) : Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction. Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.

(Steam) : Xbox Édition Standard → 31,79 € au lieu de 80 €, soit 60 % de réduction. Édition Deluxe → 44,69 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction. Édition Super Deluxe → 56,89 € au lieu de 130 €, soit 56 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Disponible depuis le mois de septembre 2025, le nouvel opus de la franchise Borderlands, soit, était très attendu par la communauté. D'ailleurs, d'après les derniers chiffres connus,En effet, selon les statistiques disponibles sur SteamDB,. C'est bien plus que les autres opus Borderlands : à titre de comparaison, Borderlands 3 a connu un pic à 93 820, tandis que celui de Borderlands: The Pre-Sequel est de 68 238 et celui de Tiny Tina's Wonderlands est de 15 021.Ainsi,. Un bel exploit, donc, pour Gearbox Software et 2K. Cette statistique fait, ainsi, de. Il y a, d'ailleurs, de grandes chances que ce chiffre augmente encore dans les prochains jours, notamment lors de ce week-end du 13-14 septembre.D'ailleurs,. Plusieurs rédactions spécialisées, françaises et internationales, ont, effectivement, attribué de bonnes notes au nouvel opus Borderlands. De notre côté, nous avons mis 8,5/10 à, dans notre test, en saluant notamment le monde, les combats, la durée de vie. Les seuls petits bémols étant l'optimisation (sur PC) et la VF.En guise de conclusion, rappelons queest disponible, depuis le 12 septembre 2025, sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 du titre est, quant à elle, prévue pour le 3 octobre prochain. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :