Borderlands 4 : Un début difficile, les critiques des joueurs se multiplient

Malgré un bon lancement, Borderlands 4 fait face à la colère de la communauté, qui a partagé des évaluations négatives.
Comme vous le savez probablement déjà, Borderlands 4
est désormais disponible sur plusieurs plateformes de jeu. Si le titre de Gearbox Software et 2K a rassemblé de très nombreuses personnes, le lancement de Borderlands 4 ne s'est, toutefois, pas fait sans encombres
.
Des évaluations négatives pour Borderlands 4...
En effet, peu de temps après la sortie du nouvel opus Borderlands, plusieurs joueurs et joueuses évoluant sur PC ont laissé des évaluations négatives en ce qui concerne Borderlands 4 sur Steam
. Ces derniers se plaignent notamment des performances, et plus généralement de l'optimisation du jeu, qui laisserait à désirer. D'autres pointent également du doigt certains bugs et expliquent être victimes de crashs.
Ainsi, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la page Steam de Borderlands 4 affiche des évaluations « moyennes
», avec 3 837 avis négatifs pour 5 946 avis positifs. Nul doute que les développeurs de chez Gearbox Software ont pris connaissance de ces différents retours et rectifieront le tir, via une prochaine mise à jour. Reste à savoir quand celle-ci arrivera et ce qu'elle corrigera. Évidemment, nous vous tiendrons informés.
... Mais un lancement réussi tout de même
Malgré ces retours plutôt négatifs de la part des joueurs et des joueuses étant sur PC, Borderlands 4 connaît un très bon démarrage
. D'ailleurs, son pic de joueurs connectés en simultané, sur Steam, est à plus de 200 000 personnes. Une statistique qui permet à Borderlands 4
de se placer comme le meilleur lancement pour toute la franchise Borderlands.
Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4
, qui est sorti le 12 septembre 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch 2 pourront le découvrir dès le 3 octobre prochain. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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