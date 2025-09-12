Borderlands 4 : Un début difficile, les critiques des joueurs se multiplient

Malgré un bon lancement, Borderlands 4 fait face à la colère de la communauté, qui a partagé des évaluations négatives.

Des évaluations négatives pour Borderlands 4...

Chargement du sondage... 0 votant Voter

... Mais un lancement réussi tout de même

À lire également Borderlands 4 cartonne et devient le meilleur lancement de la franchise, avec des statistiques folles

PC (Steam) : Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction. Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.

(Steam) : Xbox Édition Standard → 31,79 € au lieu de 80 €, soit 60 % de réduction. Édition Deluxe → 44,69 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction. Édition Super Deluxe → 56,89 € au lieu de 130 €, soit 56 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà,est désormais disponible sur plusieurs plateformes de jeu. Si le titre de Gearbox Software et 2K a rassemblé de très nombreuses personnes,En effet, peu de temps après la sortie du nouvel opus Borderlands,. Ces derniers se plaignent notamment des performances, et plus généralement de l'optimisation du jeu, qui laisserait à désirer. D'autres pointent également du doigt certains bugs et expliquent être victimes de crashs.Ainsi, à l'heure où nous écrivons ces lignes,», avec 3 837 avis négatifs pour 5 946 avis positifs. Nul doute que les développeurs de chez Gearbox Software ont pris connaissance de ces différents retours et rectifieront le tir, via une prochaine mise à jour. Reste à savoir quand celle-ci arrivera et ce qu'elle corrigera. Évidemment, nous vous tiendrons informés.. D'ailleurs, son pic de joueurs connectés en simultané, sur Steam, est à plus de 200 000 personnes. Une statistique qui permet àde se placer comme le meilleur lancement pour toute la franchise Borderlands.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 12 septembre 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch 2 pourront le découvrir dès le 3 octobre prochain. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :