Borderlands 4 : Un début difficile, les critiques des joueurs se multiplient

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 septembre 2025 à 11h54
Malgré un bon lancement, Borderlands 4 fait face à la colère de la communauté, qui a partagé des évaluations négatives.
Borderlands 4 : Un début difficile, les critiques des joueurs se multiplient
Comme vous le savez probablement déjà, Borderlands 4 est désormais disponible sur plusieurs plateformes de jeu. Si le titre de Gearbox Software et 2K a rassemblé de très nombreuses personnes, le lancement de Borderlands 4 ne s'est, toutefois, pas fait sans encombres.

Des évaluations négatives pour Borderlands 4... 

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En effet, peu de temps après la sortie du nouvel opus Borderlands, plusieurs joueurs et joueuses évoluant sur PC ont laissé des évaluations négatives en ce qui concerne Borderlands 4 sur Steam. Ces derniers se plaignent notamment des performances, et plus généralement de l'optimisation du jeu, qui laisserait à désirer. D'autres pointent également du doigt certains bugs et expliquent être victimes de crashs.

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Ainsi, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la page Steam de Borderlands 4 affiche des évaluations « moyennes », avec 3 837 avis négatifs pour 5 946 avis positifs. Nul doute que les développeurs de chez Gearbox Software ont pris connaissance de ces différents retours et rectifieront le tir, via une prochaine mise à jour. Reste à savoir quand celle-ci arrivera et ce qu'elle corrigera. Évidemment, nous vous tiendrons informés.

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... Mais un lancement réussi tout de même

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Malgré ces retours plutôt négatifs de la part des joueurs et des joueuses étant sur PC, Borderlands 4 connaît un très bon démarrage. D'ailleurs, son pic de joueurs connectés en simultané, sur Steam, est à plus de 200 000 personnes. Une statistique qui permet à Borderlands 4 de se placer comme le meilleur lancement pour toute la franchise Borderlands.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4, qui est sorti le 12 septembre 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch 2 pourront le découvrir dès le 3 octobre prochain. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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