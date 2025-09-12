Durée de vie Borderlands 4 : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 septembre 2025 à 10h38
Retrouvez toutes les informations à connaître à propos de la durée de vie de Borderlands 4, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer ce nouvel opus de la franchise de Gearbox Software.
Durée de vie Borderlands 4 : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?
Disponible depuis le mois de septembre 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu, Borderlands 4 est un looter-shooter développé par Gearbox Software et édité par 2K. De nombreux joueurs et joueuses comptent se lancer dans cette nouvelle aventure aux côtés des Chasseurs de l'Arche. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent quelle est la durée de vie de Borderlands 4.

Durée de vie de Borderlands 4

borderlands-4-visuel-ennemi
La durée de vie de Borderlands 4 dépend, comme vous vous en doutez, de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur Borderlands 4, vous passerez nécessairement plus de temps sur le titre de Gearbox Software qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale. Par ailleurs, le nombre d'heures peut varier d'une personne à une autre, notamment en fonction du mode de difficulté choisi, si vous faites le endgame et si vous jouez ou non avec des amis, en coopération.

À lire également

Borderlands 4 : La liste complète des trophées et des succès

Borderlands 4 : La liste complète des trophées et des succès

Combien d'heures pour terminer Borderlands 4 ?

borderlands-4-visuel-personnages
Toutefois, grâce à notre expérience personnelle sur le titre de Gearbox Software et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation en ce qui concerne la durée de vie de Borderlands 4, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le jeu avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus simple et plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, terminer le scénario et faire du secondaire/de l'annexe, mais aussi atteindre le 100 %.
  • Terminer l'histoire principale → Environ 25-30 heures
  • Terminer l'histoire principale et faire de l'annexe → Plus de 40 heures
  • Terminer Borderlands 4 à 100 % → Plus de 70 heures
Comme vous pourrez le constater, la durée de vie de Borderlands 4 est assez correcte. À titre de comparaison, sachez qu'il faut entre 20-25 heures pour terminer l'histoire principale de Borderlands 3 et environ 60 pour le 100 %.

À lire également

Test Borderlands 4 : Gearbox réussit son retour, malgré des couacs

Test Borderlands 4 : Gearbox réussit son retour, malgré des couacs

Rappelons, pour conclure, que Borderlands 4, qui est sorti le 12 septembre 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 du titre arrive, quant à elle, le 3 octobre prochain. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
  • PC (Steam) :
    • Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.
  • Xbox
    • Édition Standard → 31,79 € au lieu de 80 €, soit 60 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 44,69 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.
    • Édition Super Deluxe → 56,89 € au lieu de 130 €, soit 56 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Octobre 2026)
Borderlands 4 29 septembre 2026

Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes SHiFT disponibles pour Borderlands 4 afin de récupérer des clés dorées et des cosmétiques gratuitement.
Interview Borderlands 4 : Origines de Loveless, retour de FL4K et secrets des Sirènes, les développeurs se confient à nous
Borderlands 4 12 septembre 2026

Interview Borderlands 4 : Origines de Loveless, retour de FL4K et secrets des Sirènes, les développeurs se confient à nous

Découvrez l'entretien complet de notre rencontre avec avec Matt Higgins, Chris Neeley, Nick Thurston et Ryan Bailey, développeurs de Borderlands 4, pour évoquer les dernières nouveautés notamment le Pack d'histoire 2.
Borderlands 4 jouable gratuitement sur Steam pour une durée très limitée
Borderlands 4 11 septembre 2026

Borderlands 4 jouable gratuitement sur Steam pour une durée très limitée

Pour son premier anniversaire, Borderlands 4 a décidé de gâter les joueurs en offrant une belle réduction sur le titre mais aussi la possibilité de le tester gratuitement pendant quelques jours.

commentaire (0)