Durée de vie Borderlands 4 : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations à connaître à propos de la durée de vie de Borderlands 4, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer ce nouvel opus de la franchise de Gearbox Software.

Durée de vie de Borderlands 4

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Combien d'heures pour terminer Borderlands 4 ?

Terminer l'histoire principale → Environ 25-30 heures

→ Environ 25-30 heures Terminer l'histoire principale et faire de l'annexe → Plus de 40 heures

→ Plus de 40 heures Terminer Borderlands 4 à 100 % → Plus de 70 heures

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PC (Steam) : Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction. Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.

(Steam) : Xbox Édition Standard → 31,79 € au lieu de 80 €, soit 60 % de réduction. Édition Deluxe → 44,69 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction. Édition Super Deluxe → 56,89 € au lieu de 130 €, soit 56 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Disponible depuis le mois de septembre 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu,est un looter-shooter développé par Gearbox Software et édité par 2K. De nombreux joueurs et joueuses comptent se lancer dans cette nouvelle aventure aux côtés des Chasseurs de l'Arche. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandentdépend, comme vous vous en doutez, de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur, vous passerez nécessairement plus de temps sur le titre de Gearbox Software qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale. Par ailleurs, le nombre d'heures peut varier d'une personne à une autre, notamment en fonction du mode de difficulté choisi, si vous faites le endgame et si vous jouez ou non avec des amis, en coopération.Toutefois, grâce à notre expérience personnelle sur le titre de Gearbox Software et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation en ce qui concerne, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le jeu avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus simple et plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, terminer le scénario et faire du secondaire/de l'annexe, mais aussi atteindre le 100 %.Comme vous pourrez le constater,est assez correcte. À titre de comparaison, sachez qu'il faut entre 20-25 heures pour terminer l'histoire principale de Borderlands 3 et environ 60 pour le 100 %.Rappelons, pour conclure, que, qui est sorti le 12 septembre 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 du titre arrive, quant à elle, le 3 octobre prochain. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :