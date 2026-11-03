La saga Borderlands passe ce cap symbolique 17 ans après ses débuts

Un an après la sortie de Borderlands 4, la licence dans sa globalité a dépassé un seuil symbolique majeur. Ce cap ravit le studio, mais l'incite également à une réflexion plus globale sur la série et son avenir.

Cela fait plus d'un an que Borderlands 4 est officiellement disponible. S'il a connu de gros problèmes d'optimisation et de performances, le titre a su se rattraper au gré des mises à jour. Il montre également que la franchise décalée lancée en 2009 continue de plaire au public, que ce soit via les jeux principaux ou les spin-offs comme Tales from the Borderlands et Tiny Tina's Wonderlands.

Plus de 100 millions de jeux Borderlands vendus

Plus de 17 ans après ses débuts, la franchise Borderlands a officiellement dépassé le cap des 100 millions de jeux vendus, tous titres confondus. La nouvelle a été partagée à l'ensemble de la communauté via un billet publié sur le site officiel du jeu et un message de remerciements destiné aux joueurs.

Peu de franchises ont atteint un tel palier, et nous n'y serions certainement pas parvenus seuls. Tout a commencé avec le premier Borderlands en 2009, et nous sommes ravis de tous ceux qui, au fil du temps, nous ont rejoints dans l'univers de Borderlands. Borderlands a toujours pu compter sur une communauté incroyablement passionnée. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble, et vos retours nous poussent à créer des jeux toujours plus exceptionnels. Merci !

Les joueurs invités à proposer des suggestions pour les futurs opus de la saga

Dans le même billet, Gearbox précise que les développeurs travaillent déjà sur la nouvelle feuille de route et sur le contenu qui sera ajouté à Borderlands 4 courant 2027. Mais il se conclut avec ces quelques mots : « Quelle direction prendre ensuite ? Avec quels personnages aimeriez-vous passer plus de temps ? Quelles intrigues méritent une conclusion satisfaisante ? »

Gearbox invite la communauté à répondre à ces questions en vue d'imaginer les opus de demain. Les joueurs et joueuses concernés peuvent partager leurs idées, leurs suggestions et leurs questions sur les réseaux sociaux. L'équipe de Borderlands veillera à y répondre lors des prochains Gearbox Devcast.

En attendant, si vous n'avez pas encore testé le dernier-né de la saga, sachez que Borderlands 4 est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :