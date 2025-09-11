Test Borderlands 4 : Gearbox réussit son retour, malgré des couacs

Conclusion

8.5 Borderlands 4 réussit son pari, celle d'offrir une expérience explosive et généreuse, fidèle à l’ADN de la saga. Malgré une histoire anecdotique et une VF en retrait, l’essentiel est ailleurs, dans des combats jouissifs, un loot toujours plus addictif et des activités qui entretiennent l’envie de jouer.



Nous regretterons seulement des environnements parfois artificiellement remplis et une optimisation technique qui gâche un peu l’immersion. Mais une fois lancé sur Kairos, difficile de décrocher tant l’action est maîtrisée. Gearbox signe un retour solide qui, sans révolutionner la formule, ravira les amateurs de looter shooter.



Nous sommes assurés de passer un bon moment, sans s'ennuyer, avec une durée de vie qui respecte les joueurs, sans non plus les prendre en otage durant des centaines d'heures.

+ Le monde

+ Les combats réussis et la sensation qu'ils procurent

+ Du loot, encore du loot et toujours du loot

+ Impossible de s'ennuyer

+ La durée de vie