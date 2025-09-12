Borderlands 4 : La liste complète des trophées et des succès

Borderlands 4 possède de nombreux trophées et succès, qu'il faut débloquer pour décrocher son Platine ou bien son 100 %. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Borderlands 4

Éveil écarlate → Atteignez le niveau 10.

→ Atteignez le niveau 10. Visite surprise → Terrassez un boss d'événement.

→ Terrassez un boss d'événement. Auto-loc → Récupérer tous les véhicules personnels.

→ Récupérer tous les véhicules personnels. Hélio, c'est mort → Terminez la mission « Coup de bélier ».

→ Terminez la mission « Coup de bélier ». Mascotte adorée → Terminez toutes les missions de Claptrap.

→ Terminez toutes les missions de Claptrap. Longue vie à la reine ! → Terminez la mission « Vision enflammée ».

→ Terminez la mission « Vision enflammée ». Enlèvement à l'envers → Terminez l'événement « Entrer dans la navette ».

→ Terminez l'événement « Entrer dans la navette ». Comme poussé par une main occulte → Terminez la mission « Sanctuaire de corruption ».

→ Terminez la mission « Sanctuaire de corruption ». Au sommet des pentes → Découvrez toutes les zones du Versant.

→ Découvrez toutes les zones du Versant. Par-delà la mort et la danse → Atteignez le niveau 50.

→ Atteignez le niveau 50. Oui madame ! → Donnez un pourboire à Moxxi.

→ Donnez un pourboire à Moxxi. Tout se brise → Terminez la mission « Ordre du Gardien du Temps ».

→ Terminez la mission « Ordre du Gardien du Temps ». Hurler à la lune → Terminez la mission « Un jour, un univers ».

→ Terminez la mission « Un jour, un univers ». Promenade torride → Découvrez toutes les zones de la Brûlure de Carcadia.

→ Découvrez toutes les zones de la Brûlure de Carcadia. Chasseur honorable → Atteignez le niveau 30.

→ Atteignez le niveau 30. La fin des ventes → Rapportez le contenu du distributeur légendaire.

→ Rapportez le contenu du distributeur légendaire. Ça cartonne → Trouvez la silhouette du docteur Patricia Tannis.

→ Trouvez la silhouette du docteur Patricia Tannis. Traîtrise et snobisme → Terminez toutes les missions des Électi.

→ Terminez toutes les missions des Électi. Faille incompatible → Trouvez le lieu de repos éternel de Lechelou.

→ Trouvez le lieu de repos éternel de Lechelou. Campagne ordinaire → Terminez toutes les missions secondaires.

→ Terminez toutes les missions secondaires. Citoyenneté → Découvrez toutes les zones de Dominion.

→ Découvrez toutes les zones de Dominion. C'est qui, le patron ? → Terminez toutes les missions des Augures.

→ Terminez toutes les missions des Augures. Muscu et petits biscuits → Terminez toutes les missions des Marginaux.

→ Terminez toutes les missions des Marginaux. Plus rien à protéger → Terrassez tous les Gardiens des Arches primordiales.

→ Terrassez tous les Gardiens des Arches primordiales. Gloire à la montagne → Découvrez toutes les zones des monts Terminus.

→ Découvrez toutes les zones des monts Terminus. Contracting compulsif → Menez 80 contrats à bien.

→ Menez 80 contrats à bien. Viser la lune → Terminez l'événement « Impact atropéen ».

→ Terminez l'événement « Impact atropéen ». Arena Grande → Terminez l'événement « Funicide ».

→ Terminez l'événement « Funicide ». Incollable en tout → Terminez toutes les activités.

→ Terminez toutes les activités. Investissement éclairé → Terminez une catégorie de défis pour un fabricant.

→ Terminez une catégorie de défis pour un fabricant. Domaine d'expertise → Terminez une catégorie de défis pour un type d'équipement.

→ Terminez une catégorie de défis pour un type d'équipement. À la force du poignet → Équipez du matériel légendaire à chaque emplacement.

→ Équipez du matériel légendaire à chaque emplacement. Kairos Fashion Week → Récupérez 60 éléments cosmétiues.

→ Récupérez 60 éléments cosmétiues. On passe la cinquième ! → Atteignez le niveau 5 en Chasseur ultime.

→ Atteignez le niveau 5 en Chasseur ultime. Supplément guacamole → Trouvez Dave le Burrito.

PC (Steam) : Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction. Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.

(Steam) : Xbox Édition Standard → 31,79 € au lieu de 80 €, soit 60 % de réduction. Édition Deluxe → 44,69 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction. Édition Super Deluxe → 56,89 € au lieu de 130 €, soit 56 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Comme un très grand nombre de jeux,. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le Platine ou bien le 100 % du titre de Gearbox Software et de 2K doivent nécessairement la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. Ci-dessous, nous vous dévoilonsAfin d'obtenir le 100 % ou Platine de, les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'aventure principale, monter le niveau de leur personnage, récupérer divers collectibles mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voiciRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 du titre arrive, quant à elle, au début du mois d'octobre 2025. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :