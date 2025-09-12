Borderlands 4 : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 septembre 2025 à 10h27
Borderlands 4 possède de nombreux trophées et succès, qu'il faut débloquer pour décrocher son Platine ou bien son 100 %. Nous vous partageons la liste complète.
Borderlands 4 : La liste complète des trophées et des succès
Comme un très grand nombre de jeux, Borderlands 4 propose une liste de trophées et de succès. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le Platine ou bien le 100 % du titre de Gearbox Software et de 2K doivent nécessairement la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. Ci-dessous, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès de Borderlands 4.

Liste des trophées et succès de Borderlands 4

borderlands-4-visuel-ennemi
Afin d'obtenir le 100 % ou Platine de Borderlands 4, les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'aventure principale, monter le niveau de leur personnage, récupérer divers collectibles mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Borderlands 4
  • Éveil écarlate → Atteignez le niveau 10.
  • Visite surprise → Terrassez un boss d'événement.
  • Auto-loc → Récupérer tous les véhicules personnels.
  • Hélio, c'est mort → Terminez la mission « Coup de bélier ».
  • Mascotte adorée → Terminez toutes les missions de Claptrap.
  • Longue vie à la reine ! → Terminez la mission « Vision enflammée ».
  • Enlèvement à l'envers → Terminez l'événement « Entrer dans la navette ».
  • Comme poussé par une main occulte → Terminez la mission « Sanctuaire de corruption ».
  • Au sommet des pentes → Découvrez toutes les zones du Versant.
  • Par-delà la mort et la danse → Atteignez le niveau 50.
  • Oui madame ! → Donnez un pourboire à Moxxi.
  • Tout se brise → Terminez la mission « Ordre du Gardien du Temps ».
  • Hurler à la lune → Terminez la mission « Un jour, un univers ».
  • Promenade torride → Découvrez toutes les zones de la Brûlure de Carcadia.
  • Chasseur honorable → Atteignez le niveau 30.
  • La fin des ventes → Rapportez le contenu du distributeur légendaire.
  • Ça cartonne → Trouvez la silhouette du docteur Patricia Tannis.
  • Traîtrise et snobisme → Terminez toutes les missions des Électi.
  • Faille incompatible → Trouvez le lieu de repos éternel de Lechelou.
  • Campagne ordinaire → Terminez toutes les missions secondaires.
  • Citoyenneté → Découvrez toutes les zones de Dominion.
  • C'est qui, le patron ? → Terminez toutes les missions des Augures.
  • Muscu et petits biscuits → Terminez toutes les missions des Marginaux.
  • Plus rien à protéger → Terrassez tous les Gardiens des Arches primordiales.
  • Gloire à la montagne → Découvrez toutes les zones des monts Terminus.
  • Contracting compulsif → Menez 80 contrats à bien.
  • Viser la lune → Terminez l'événement « Impact atropéen ».
  • Arena Grande → Terminez l'événement « Funicide ».
  • Incollable en tout → Terminez toutes les activités.
  • Investissement éclairé → Terminez une catégorie de défis pour un fabricant.
  • Domaine d'expertise → Terminez une catégorie de défis pour un type d'équipement.
  • À la force du poignet → Équipez du matériel légendaire à chaque emplacement.
  • Kairos Fashion Week → Récupérez 60 éléments cosmétiues.
  • On passe la cinquième ! → Atteignez le niveau 5 en Chasseur ultime.
  • Supplément guacamole → Trouvez Dave le Burrito.
Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4 est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 du titre arrive, quant à elle, au début du mois d'octobre 2025.  Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
  • PC (Steam) :
    • Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.
  • Xbox
    • Édition Standard → 31,79 € au lieu de 80 €, soit 60 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 44,69 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.
    • Édition Super Deluxe → 56,89 € au lieu de 130 €, soit 56 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Octobre 2026)
Borderlands 4 29 septembre 2026

Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes SHiFT disponibles pour Borderlands 4 afin de récupérer des clés dorées et des cosmétiques gratuitement.
Interview Borderlands 4 : Origines de Loveless, retour de FL4K et secrets des Sirènes, les développeurs se confient à nous
Borderlands 4 12 septembre 2026

Interview Borderlands 4 : Origines de Loveless, retour de FL4K et secrets des Sirènes, les développeurs se confient à nous

Découvrez l'entretien complet de notre rencontre avec avec Matt Higgins, Chris Neeley, Nick Thurston et Ryan Bailey, développeurs de Borderlands 4, pour évoquer les dernières nouveautés notamment le Pack d'histoire 2.
Borderlands 4 jouable gratuitement sur Steam pour une durée très limitée
Borderlands 4 11 septembre 2026

Borderlands 4 jouable gratuitement sur Steam pour une durée très limitée

Pour son premier anniversaire, Borderlands 4 a décidé de gâter les joueurs en offrant une belle réduction sur le titre mais aussi la possibilité de le tester gratuitement pendant quelques jours.

commentaire (0)