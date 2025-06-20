Borderlands 4 : Une fonctionnalité sera finalement ajoutée, à la suite de la forte demande des joueurs

Gearbox Software a bien entendu la communauté et a, ainsi, prévu d'ajouter une fonctionnalité fortement demandée sur Borderlands 4.

Le radar de combat revient sur Borderlands 4 à la demande des joueurs

Nous avions tellement pris l'habitude d'utiliser uniquement la boussole pour nous orienter en combat que nous avions fini par ne plus penser au radar. Cependant, environ 15 % des joueurs ayant testé le jeu récemment nous ont vraiment convaincus que le radar de combat leur manquait.

A combat radar is now an optional feature in Borderlands 4, you guys! Here's a sneak peek at what it looks like! 29/32 pic.twitter.com/kcKebRqE2r — Randy Pitchford (@DuvalMagic) June 19, 2025

Une mobilisation rapide des équipes de Gearbox

En suivant l'esprit typiquement Gearbox, qui valorise l'initiative personnelle, certains développeurs se sont retrouvés pour travailler sur leur temps libre et ont réussi à intégrer le radar juste à temps.

Borderlands 4 Creative Director, Graeme Timmons, plugged in with some folks from the UI team, including the awesome Jason Brown and the badass Justin Dooley and got some art going from the super talented Ray Peña. 27/32 — Randy Pitchford (@DuvalMagic) June 19, 2025

Une fonctionnalité intégrée grâce aux « vrais fans »

C'est grâce aux meilleurs éléments de notre communauté que cela s'est produit. Je parle des vrais fans, ceux qui veulent sincèrement le meilleur pour le jeu et nous ont apporté des retours constructifs. Vous savez qui vous êtes, et vous êtes géniaux !

Comme vous le savez probablement déjà, le prochain opus de la licence Borderlands, à savoir, débarque à la rentrée 2025. Le titre, qui est très attendu par la communauté, est, d'ailleurs, régulièrement au cœur de l'actualité vidéoludique. Récemment,En effet, comme indiqué par Randy Pitchford, le PDG de Gearbox, dans une récente publication sur son compte Twitter/X,, comme le démontre un récent sondage, révélant que 55 % des participants souhaitaient la présence d'un tel outil de navigation. D'ailleurs, Randy Pitchford a expliqué à ce sujet :, en mobilisant rapidement ses équipes afin d'intégrer cette fonctionnalité avant la sortie officielle deToujours selon Randy Pitchford, plusieurs développeurs talentueux dudit studio de développement, notamment le directeur créatif du jeu, Graeme Timmins, ainsi que des membres clés de l'équipe UI, se sont spontanément réunis pour répondre à cette forte demande :. Cela prouve ainsi la réactivité exemplaire du studio et montre que Gearbox désire faire deun titre complet et fidèle aux attentes des joueurs.pour ses différents retours constructifs et a ainsi mis les joueurs passionnés et engagés en avant en utilisant les termes « vrais fans » :Ce discours plutôt positif intervient après plusieurs polémiques récentes concernant le soft. Néanmoins, avec ces quelques mots, Randy Pitchford a réaffirmé l'importance capitale du dialogue constructif avec les joueurs et les joueuses, et ce, dans l'objectif d'offrir la meilleure expérience possible.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 12 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.