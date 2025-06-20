Borderlands 4 : Une fonctionnalité sera finalement ajoutée, à la suite de la forte demande des joueurs

Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes SHiFT disponibles pour Borderlands 4 afin de récupérer des clés dorées et des cosmétiques gratuitement.
Nous avions tellement pris l'habitude d'utiliser uniquement la boussole pour nous orienter en combat que nous avions fini par ne plus penser au radar. Cependant, environ 15 % des joueurs ayant testé le jeu récemment nous ont vraiment convaincus que le radar de combat leur manquait.Face à ces retours insistants, Gearbox a donc pris la décision de répondre à la demande des joueurs et des joueuses, en mobilisant rapidement ses équipes afin d'intégrer cette fonctionnalité avant la sortie officielle de Borderlands 4.
A combat radar is now an optional feature in Borderlands 4, you guys! Here's a sneak peek at what it looks like! 29/32 pic.twitter.com/kcKebRqE2r— Randy Pitchford (@DuvalMagic) June 19, 2025
En suivant l'esprit typiquement Gearbox, qui valorise l'initiative personnelle, certains développeurs se sont retrouvés pour travailler sur leur temps libre et ont réussi à intégrer le radar juste à temps.Graeme Timmins a précisé à ce sujet que le radar de combat a été ajouté pas plus tard que « la semaine dernière » sur Borderlands 4. Cela prouve ainsi la réactivité exemplaire du studio et montre que Gearbox désire faire de Borderlands 4 un titre complet et fidèle aux attentes des joueurs.
Borderlands 4 Creative Director, Graeme Timmons, plugged in with some folks from the UI team, including the awesome Jason Brown and the badass Justin Dooley and got some art going from the super talented Ray Peña. 27/32— Randy Pitchford (@DuvalMagic) June 19, 2025
C'est grâce aux meilleurs éléments de notre communauté que cela s'est produit. Je parle des vrais fans, ceux qui veulent sincèrement le meilleur pour le jeu et nous ont apporté des retours constructifs. Vous savez qui vous êtes, et vous êtes géniaux !Ce discours plutôt positif intervient après plusieurs polémiques récentes concernant le soft. Néanmoins, avec ces quelques mots, Randy Pitchford a réaffirmé l'importance capitale du dialogue constructif avec les joueurs et les joueuses, et ce, dans l'objectif d'offrir la meilleure expérience possible.
commentaire (0)