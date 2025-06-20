Borderlands 4 : Une fonctionnalité sera finalement ajoutée, à la suite de la forte demande des joueurs

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 juin 2025 à 16h03
Gearbox Software a bien entendu la communauté et a, ainsi, prévu d'ajouter une fonctionnalité fortement demandée sur Borderlands 4.
Borderlands 4 : Une fonctionnalité sera finalement ajoutée, à la suite de la forte demande des joueurs
Comme vous le savez probablement déjà, le prochain opus de la licence Borderlands, à savoir Borderlands 4, débarque à la rentrée 2025. Le titre, qui est très attendu par la communauté, est, d'ailleurs, régulièrement au cœur de l'actualité vidéoludique. Récemment, Gearbox Sofware a indiqué qu'une fonctionnalité très demandée sera bien disponible sur Borderlands 4.


Le radar de combat revient sur Borderlands 4 à la demande des joueurs

borderlands-4-visuel-personnages
En effet, comme indiqué par Randy Pitchford, le PDG de Gearbox, dans une récente publication sur son compte Twitter/X, le radar de combat fera son grand retour dans Borderlands 4. Cette fonctionnalité a été vivement réclamée par une partie significative des fans, comme le démontre un récent sondage, révélant que 55 % des participants souhaitaient la présence d'un tel outil de navigation. D'ailleurs, Randy Pitchford a expliqué à ce sujet :
Nous avions tellement pris l'habitude d'utiliser uniquement la boussole pour nous orienter en combat que nous avions fini par ne plus penser au radar. Cependant, environ 15 % des joueurs ayant testé le jeu récemment nous ont vraiment convaincus que le radar de combat leur manquait.
Face à ces retours insistants, Gearbox a donc pris la décision de répondre à la demande des joueurs et des joueuses, en mobilisant rapidement ses équipes afin d'intégrer cette fonctionnalité avant la sortie officielle de Borderlands 4.

Une mobilisation rapide des équipes de Gearbox

Toujours selon Randy Pitchford, plusieurs développeurs talentueux dudit studio de développement, notamment le directeur créatif du jeu, Graeme Timmins, ainsi que des membres clés de l'équipe UI, se sont spontanément réunis pour répondre à cette forte demande :
En suivant l'esprit typiquement Gearbox, qui valorise l'initiative personnelle, certains développeurs se sont retrouvés pour travailler sur leur temps libre et ont réussi à intégrer le radar juste à temps.
Graeme Timmins a précisé à ce sujet que le radar de combat a été ajouté pas plus tard que « la semaine dernière » sur Borderlands 4. Cela prouve ainsi la réactivité exemplaire du studio et montre que Gearbox désire faire de Borderlands 4 un titre complet et fidèle aux attentes des joueurs.

Une fonctionnalité intégrée grâce aux « vrais fans »

borderlands-4-visuel-ennemi
Randy Pitchford en a profité pour remercier la communauté pour ses différents retours constructifs et a ainsi mis les joueurs passionnés et engagés en avant en utilisant les termes « vrais fans » :
C'est grâce aux meilleurs éléments de notre communauté que cela s'est produit. Je parle des vrais fans, ceux qui veulent sincèrement le meilleur pour le jeu et nous ont apporté des retours constructifs. Vous savez qui vous êtes, et vous êtes géniaux !
Ce discours plutôt positif intervient après plusieurs polémiques récentes concernant le soft. Néanmoins, avec ces quelques mots, Randy Pitchford a réaffirmé l'importance capitale du dialogue constructif avec les joueurs et les joueuses, et ce, dans l'objectif d'offrir la meilleure expérience possible.

Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4 arrive le 12 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Juillet 2026)
Borderlands 4 29 juin 2026

Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes SHiFT disponibles pour Borderlands 4 afin de récupérer des clés dorées et des cosmétiques gratuitement.
Borderlands 4 déploie sa plus grosse mise à jour avec un raid sous-marin massif
Borderlands 4 19 juin 2026

Borderlands 4 déploie sa plus grosse mise à jour avec un raid sous-marin massif

Gearbox Software annonce l'arrivée imminente de la version 1.8 de Borderlands 4. Prévue pour le 25 juin, cette mise à jour massive introduit le cross-save, un raid sous-marin gratuit particulièrement exigeant, ainsi qu'un nouveau DLC narratif plongeant les joueurs dans une enquête au style néon-noir.
Borderlands n'aurait pas connu un tel succès sans ce détail d'après Strauss Zelnick
Borderlands 4 18 mai 2026

Borderlands n'aurait pas connu un tel succès sans ce détail d'après Strauss Zelnick

Même si Borderlands 4 a divisé la communauté, la licence est toujours d'actualité et les anciens opus sont très appréciés. Cependant, le directeur de Take-Two a déclaré que l'histoire aurait pu être bien différente sans un changement majeur.

commentaire (0)