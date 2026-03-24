Borderlands 4 : Gearbox partage toutes les optimisations déjà réalisées sur la version PC

À son lancement, la version PC de Borderlands 4 a été vivement critiquée à cause d'un manque d'optimisation. Mais les équipes de Gearbox ont corrigé ces problèmes et ils détaillent l'amélioration des performances dans un long billet de blog.
Le manque d'optimisation sur PC est un phénomène qui peut fortement nuire à la réputation d'un jeu. Capcom, par exemple, a pu le constater en 2025 au lancement de Monster Hunter Wilds
. Mais le mécontentement des joueurs est un moteur qui pousse les développeurs à se retrousser les manches afin de mettre au point des patchs d'optimisation offrant la meilleure version possible d'un jeu
.
Ces performances vivement critiquées ont aussi concerné une autre sortie majeure de l'année 2025 : Borderlands 4
. Si des moddeurs ont tenté de proposer des patchs visant à améliorer la qualité du jeu sur PC, les équipes de Gearbox ont également pris les choses en main.
Les risques de crashs diminués et les performances techniques de Borderlands 4 améliorées sur PC
Le 23 mars 2026, l'éditeur et développeur a publié un « Performance Status Update » sur la page Steam du jeu
. Ce long billet de blog accompagné d'une vidéo mise en ligne sur YouTube permet à la communauté de voir tout ce qui a été amélioré sur la version PC du jeu depuis ses débuts.
Le premier point notable est la diminution de 50 % du nombre de joueurs de Borderlands 4 victimes de crashs.
En moyenne, 17 % des joueurs PC étaient confrontés à ce problème. Désormais, grâce aux différentes optimisations, ce chiffre est passé sous la barre des 10%.
Enfin, il est précisé que le jeu profite maintenant d'une augmentation d'environ 20 % du nombre d'images par seconde
(IPS) moyen entre la version 1.0.2 et la version actuellement déployée (la version 1.5).
Des améliorations notables mais « il reste encore beaucoup à faire »
Les chiffres partagés sont encourageants, même si les développeurs ont encore quelques détails à régler. Dans le billet partagé sur Steam, les développeurs déclarent être « fiers du travail accompli par l'équipe pour améliorer les performances PC de Borderlands 4 depuis son lancement, et nous reconnaissons également qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Nous sommes là pour le long terme ! »
Même si d'autres mises à jour et patchs d'optimisation sont prévus, il faut maintenant espérer que les joueurs concernés retournent sur Borderlands 4 et que cela impacte la note globale du titre. À l'heure où ces lignes sont rédigées, le jeu possède une évaluation globale « moyenne » sur Steam.
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