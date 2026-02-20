Monster Hunter Wilds libéré des avis mitigés sur Steam après la mise à jour d'optimisation

Alors que son premier anniversaire approche à grands pas, la version PC de Monster Hunter Wilds a reçu un cadeau avant l'heure de la part des joueurs.
De la même manière qu'une chasse aux créatures 8 étoiles pour de jeunes traqueurs sur leur première mission d'élite, le parcours de Monster Hunter Wilds
sur PC était semé d'embûches. Malgré un lancement global réussi, le titre s'est rapidement attiré les foudres des joueurs Steam à cause de gros problèmes d'optimisation
.
Suite aux plaintes et aux nombreux avis négatifs publiés sur Steam, Capcom a réagi en annonçant en août 2025 le développement de plusieurs mises à jour visant à améliorer les performances du jeu. La plus importante d'entre elles a été déployée le 28 janvier 2026
, après une très longue attente pour la communauté PC. Mais la patience de Capcom a été récompensée de la plus belle des manières.
Une évaluation globale « plutôt positive » pour Monster Hunter Wilds sur Steam
Rappelons qu'en juin 2025, la note globale de la version PC de Monster Hunter Wilds était devenue « extrêmement négative »
. Au-delà d'impacter l'expérience de jeu avec des crashs et des combats plus difficiles à gérer, des utilisateurs avaient reporté que « le CPU monte à 90°C en permanence, même en mettant tout en "Low", avec DLSS et 60 FPS max. Le GPU reste à 70-75°C, donc c'est clairement le moteur du jeu qui ne répartit pas bien la charge.
»
En trois semaines seulement, le titre de Capcom est passé de « mitigé » à « plutôt positif » sur la plateforme de Valve
avec environ 72 % d'évaluations positives partagées par les joueurs
. Un utilisateur ayant plus de 500 heures de jeu sur le titre a d'ailleurs publié un commentaire qui résume l'avis global de la communauté.
Des chasses de plus en plus difficiles ont été ajoutées grâce aux mises à jour et la mise à jour de janvier a corrigé tous mes bégaiements et pertes d'images massives dans les zones les plus occupées du jeu. Je peux enfin donner une note positive.
Des ajouts réguliers en jeu et une extension annoncée qui vont maintenir l'intérêt du public
Bien entendu, Monster Hunter Wilds peut toujours recevoir des évaluations négatives sur la plateforme. Mais ces commentaires montrent que le titre a pu regagner la confiance des joueurs et qu'il tourne de manière optimale sur la plupart des machines.
L'enthousiasme des chasseurs pourrait continuer de croître dans les mois qui viennent avec l'arrivée d'une extension pour le jeu.
Similaire dans son fonctionnement à Iceborne pour Monster Hunter World, aucune information n'a encore été partagée sur cette extension massive, que ce soit son nom, son contenu ou sa date de sortie. Mais Capcom nous donne rendez-vous dans le courant de l'été 2026 pour nous dévoiler les premières informations. Alors restez à l'écoute !
commentaire (1)
Le jeu avait des lacunes mais pas autant que certains commentaires le disent avec une 7800xt et un Ryzen 5700x3d je l'ai toujours fait tourner a fond en 1440 p et mon processeur n'a jamais atteint 70 degrés