Battlefield 6 : Las Vegas et la Zone 51 débarquent dans une saison 5 explosive

La saison 5 de Battlefield 6 s'annonce monumentale. Prévue pour le 13 octobre, cette mise à jour majeure propulse les joueurs à Las Vegas et dans la mythique Zone 51, promettant destruction massive, nouveaux modes et un mystérieux teasing extraterrestre.

La franchise emblématique d'Electronic Arts s'apprête à frapper un grand coup avec sa saison 5, prévue pour le 13 octobre prochain, qui arrive un an après la sortie de Battlefield 6. Les développeurs viennent de dévoiler une bande-annonce de gameplay explosive, confirmant plusieurs informations au passage. Les joueurs vont quitter les champs de bataille traditionnels pour s'aventurer dans le Nevada, avec des affrontements prévus en plein cœur de Las Vegas et dans les installations ultra-sécurisées de la Zone 51.

Las Vegas et la Zone 51 au cœur du chaos

La nouvelle vidéo met en lumière les trois cartes inédites qui rejoindront le mode multijoueur au fil de la saison. La carte de Las Vegas promet des combats urbains d'une intensité rare sur le célèbre Strip. Les joueurs pourront s'affronter à l'intérieur même des casinos, profitant du moteur de destruction avancé pour percer d'immenses trous dans les bâtiments et semer un chaos total. La verticalité et les espaces confinés devraient offrir une belle dynamique de jeu, variant avec la majorité des champs de bataille actuels.

De son côté, la carte inspirée de la Zone 51, baptisée « Raid Restricted », propose un environnement désertique vaste et ouvert. Elle se distingue par des combats aériens de haut vol impliquant de nouveaux jets, ainsi qu'un réseau complexe de tunnels souterrains secrets où les chars d'assaut pourront manœuvrer. En plus de ces nouveautés environnementales, l'arsenal s'agrandit considérablement avec l'arrivée de six nouvelles armes et de deux véhicules inédits. Les développeurs ont également confirmé le retour des cartes classiques Blackwell Fields et New Sobek City dans des versions modernisées, ainsi que l'introduction de l'opération High Roller et la très attendue fonctionnalité des sections.

Un vent de fraîcheur sur le mode Battle Royale

Comme attendu, le battle royale REDSEC, profitera lui aussi de pas mal de nouveautés. La saison 5 marque l'arrivée d'un tout nouveau mode de jeu intitulé Rapid Royale. Pensé pour des affrontements beaucoup plus nerveux, ce mode impose une règle stricte pour espérer revenir dans la partie.

Ce nouveau mode est conçu pour un Battle Royale plus rapide et plus agressif, où les joueurs doivent enchaîner les éliminations pour se redéployer.

Cette mécanique exigeante, qui rappelle fortement les modes Résurgence ou Blitz Royale de la concurrence, devrait dynamiser les parties et récompenser la prise de risque.















Tout cela sera donc disponible dès le 13 octobre dans Battlefield 6, lequel reste jouable sur PC, PS5 et Xbox Series. Enfin, rappelons qu'il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :