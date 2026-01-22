Battlefield 6 voit sa nouvelle carte leaker avant la révélation

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 janvier 2026 à 15h17
Alors que le report de la saison 2 de Battlefield 6 a frustré les joueurs, une fuite majeure vient de révéler Hagental Airbase, la prochaine carte du jeu. Entre espoirs et déceptions, découvrez ce que réserve ce nouveau champ de bataille.
Battlefield 6 voit sa nouvelle carte leaker avant la révélation
L'attente autour de la deuxième saison de Battlefield 6 vient de prendre une tournure inattendue. Alors que le calendrier officiel prévoyait un lancement des hostilités pour la fin de ce mois de janvier, Electronic Arts a pris la décision de repousser l'échéance à la mi-février. L'éditeur justifie ce délai par la nécessité de peaufiner le contenu avant son déploiement mondial. C'est dans ce contexte de flottement qu'une fuite significative a émergé sur Reddit, offrant aux joueurs un premier aperçu concret de ce qui les attend.

Une fuite dévoile Hagental Airbase

L'utilisateur Reddit connu sous le pseudonyme ConsistentFact9170 a publié une vidéo qui semble être issue d'une présentation interne ou d'une bande-annonce non finalisée pour la saison 2. Les images mettent en lumière une zone de conflit inédite, la base aérienne de Hagental, située dans la région de Bravia. La mise en scène est sans équivoque et suggère fortement qu'il s'agira de l'un des terrains de jeu principaux de cette nouvelle saison. On y aperçoit les forces de l'OTAN s'armant lourdement, tandis qu'une voix off, grave et pressante, pose les enjeux dramatiques de cette opération, « la base doit être reprise par tous les moyens nécessaires, ou la guerre sera perdue. »

New Map + Presentation of Season 2
byu/ConsistentFact9170 inBattlefield

Cette ambiance militaire marquée rappelle les heures de gloire de la franchise, mais la réaction de la communauté reste mitigée. Si l'esthétique de Hagental Airbase semble convaincante, les commentaires sous la publication Reddit trahissent une certaine inquiétude. Bien que la vidéo se concentre exclusivement sur Hagental, laissant planer le doute sur la densité du contenu à venir, une seconde carte sera normalement présente pour la saison 2.

Un report compensé par des bonus

Conscient de la frustration engendrée par le report de la saison, Electronic Arts tente de calmer le jeu avec une offre compensatoire. Pour faire patienter les troupes jusqu'à la mi-février, l'éditeur a annoncé le lancement du « Frostfire Bonus Path » dès le 27 janvier, en parallèle du passe de combat de la saison 1. Cette initiative se veut un geste de bonne volonté envers la base de joueurs fidèles. Une mise à jour a également été déployée ce mardi 20 janvier.

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Ce parcours bonus permettra de débloquer diverses récompenses de personnalisation ainsi que des boosts d'expérience. Parmi les éléments gratuits, les joueurs pourront récupérer un boost d'XP matériel, une apparence de véhicule exclusive et des éléments de personnalisation pour leur carte de joueur. Bien entendu, des récompenses supplémentaires seront accessibles pour ceux ayant fait l'acquisition du passe de combat payant. 

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Quant à la saison 2 de Battlefield 6, elle débutera normalement le 17 février 2026. L'officialisation de cette nouvelle carte devrait intervenir d'ici peu de temps.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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