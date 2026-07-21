Battlefield 6 : MàJ 1.4.1.0 de la saison 4, les détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.4.1.0 apportant la saison 4 sur Battlefield 6.

En ce mardi 21 juillet 2026, Battlefield 6 se dote de la saison 4. Comme vous vous en doutez, cette nouvelle saison est introduite par le biais d'une nouvelle mise à jour, soit la 1.4.1.0. Ce patch apporte plusieurs nouveautés sur le titre de DICE et EA. D'ailleurs, et sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.4.1.0, qui est liée à la saison 4, de Battlefield 6.