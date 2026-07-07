Battlefield 6 Saison 4 : Quelle date de sortie pour le retour des combats navals ?

Alors que la quatrième saison de Battlefield 6 se profile à l'horizon, les joueurs attendent de pied ferme le retour de la guerre navale. Découvrez les dernières informations officielles sur le contenu à venir et les indices concrets qui entourent sa date de sortie.

Battlefield Studios peaufine activement le lancement de la quatrième saison de Battlefield 6, son jeu de tir à la première personne sorti en octobre dernier. Malgré un parcours semé d'embûches depuis son lancement et après un départ canon, cette nouvelle mise à jour majeure suscite de grands espoirs chez les joueurs. Le studio mise en effet sur la refonte d'une carte culte de la franchise et sur le grand retour des affrontements maritimes pour dynamiser sa communauté.

Quand sortira la Saison 4 de Battlefield 6 ?

Bien que l'éditeur Electronic Arts ait récemment esquissé les contours de cette saison dans un billet de blog, la date de lancement exacte n'a pas encore été formellement confirmée. Cependant, le travail des dataminers et plusieurs indices concordants permettent de cibler précisément la fenêtre de sortie.

Si Electronic Arts n'a pas encore communiqué de jour précis pour le déploiement de la mise à jour, Battlefield Studios indique depuis longtemps que la fenêtre de lancement est fixée pour le mois de juillet 2026.















En coulisses, les fuites se précisent puisque les données extraites par les dataminers ainsi que les indiscrétions partagées par plusieurs initiés de l'industrie pointent avec insistance vers une date de sortie calée au 21 juillet 2026. Une date qui colle avec les habitudes d'Electronic Arts concernant les nouvelles saisons, ou mises à jour majeures, concernant Battlefield 6.

Le retour attendu des combats navals et deux nouvelles cartes

Dans une communication officielle publiée le 4 juin dernier, les développeurs ont confirmé que la guerre navale serait le pilier central de cette saison 4, ce qui en fait un événement attendu par la communauté. Pour accompagner cette verticalité inédite, le jeu va s'enrichir de deux environnements majeurs :

Récif de Tsuru

Présentée comme l'une des zones de combat les plus vastes jamais créées pour la licence, cette carte ouverte s'articule autour d'un immense front océanique. Récif de Tsuru combinera des assauts de plages, des îles fortifiées, des eaux libres propices aux navires et des secteurs restreints pensés pour l'infanterie. Le gameplay y alternera entre affrontements à pied et combats de véhicules impliquant des bateaux, des blindés et des aéronefs.

Île Wake

Champ de bataille historique et particulièrement célèbre de la franchise, Île Wake s'offre un retour très attendu. Les équipes de développement adaptent ce classique aux mécaniques modernes, aux systèmes de destruction et à l'échelle globale de Battlefield 6, tout en veillant à préserver l'identité architecturale qui a fait le succès de la carte auprès des vétérans.

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Au-delà des cartes et des véhicules maritimes, la saison 4 introduira une refonte globale de l'expérience utilisateur. Les joueurs pourront compter sur l'arrivée des lobbies personnalisés, d'un mode spectateur complet, de nouvelles armes ainsi que de l'intégration du chat de proximité par reconnaissance vocale. C'est en tout cas ce qui était promis lorsque la feuille de route a été révélée.

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Electronic Arts et Battlefield Studios ne devraient pas tarder à nous en dire davantage sur cette saison 4, en confirmant la date du 21 juillet 2026. Enfin, rappelons qu'il est possible d'obtenir Battlefield 6 tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :