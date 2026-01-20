Battlefield 6 : MàJ 1.1.3.5, qui apporte des améliorations, est disponible, découvrez le patch notes

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.3.5 de Battlefield 6, qui est arrivée le 20 janvier 2026 et qui améliore plusieurs éléments.
En ce mardi 20 janvier 2026, et comme prévu, Battlefield 6 se dote d'une toute nouvelle mise à jour
. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.1.3.5, qui améliore plusieurs points du jeu de DICE et corrige différents problèmes rencontrés par la communauté
.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.1.3.5. de Battlefield 6, qui a été déployée le 20 janvier 2026
.
Patch notes de la mise à jour 1.1.3.5 de Battlefield 6
Mises à jour majeures de la version 1.1.3.5
- Amélioration de la réactivité, de la cohérence et du comportement du sprint pour les attaques au corps-à-corps, y compris les couteaux et la masse.
- Amélioration de l'équilibrage des combats aériens consécutive à la réduction de l'efficacité des canons des avions contre les autres véhicules aériens
- Mise à jour et amélioration de l'IU et de l'ATH en multijoueur et dans REDSEC, optimisant ainsi la visibilité de la barre de blindage, la présentation du réticule et la navigation dans les menus.
Modifications
Véhicules
- Résolution d'un problème qui pouvait entraîner l'explosion d'un véhicule lorsqu'un soldat ennemi allongé dessus était éliminé.
- Réduction des dégâts infligés par les canons des avions aux autres avions et hélicoptères, nécessitant environ 40 % de tirs supplémentaires pour détruire les cibles aériennes ennemies.
Armes
- Les accessoires pour bipied n'affichent plus un bonus de précision du tir au jugé permanent, car ce bonus ne s'applique que lorsque le bipied est déployé.
- Résolution d'un problème qui faisait que l'optique GRIM 1.5x sur le DB-12 coûtait moins de points d'équipement que prévu (15 au lieu de 25).
- Résolution d'un problème qui faisait que les mires métalliques de la RPKM tiraient trop bas lorsque vous utilisiez le canon court.
- Résolution d'un problème qui faisait que le canon léger du TR-7 améliorait de façon incorrecte la vitesse des projectiles.
- Correction du comportement de prise d'appui du bipied pour les préréglages Secondaire, Gaucher secondaire, Classique et Gaucher classique, afin que le bipied suive désormais le comportement de la touche d'attaque au corps-à-corps.
- Augmentation de la vitesse d'attaque pour les attaques au corps-à-corps au couteau.
- Amélioration du comportement de mise en mémoire tampon des attaques au couteau et à la masse.
- Amélioration de la cohérence du délai des dégâts de corps-à-corps contre les ennemis et l'environnement.
- Amélioration de la cohérence des modificateurs de recul lors de l'utilisation d'une manette avec différentes armes.
- Amélioration de la façon dont le sprint est interrompu lors d'attaques au corps-à-corps. Le sprint n'est désormais interrompu que lorsque l'attaque atteint sa cible, et non plus pendant toute la durée de l'animation.
- Au stand de tir, les mannequins peuvent désormais subir des dégâts lorsqu'ils sont en train de se relever.
- Tirer avec un silencieux émet désormais un petit flash lumineux, visible uniquement à courte distance.
Gadgets
- Résolution d'un problème qui empêchait la destruction du système d'interception de grenades pris pour cible par le drone de reconnaissance XFGM-6D, les défibrillateurs ou l'outil de réparation.
- Résolution d'un problème qui empêchait le leurre de tireur d'élite de masquer correctement les reflets de la lunette des tireurs d'élite à proximité.
- Échelle d'assaut :
- Résolution d'un problème qui empêchait d'accéder aux échelles situées au-dessus de vous.
- Résolution d'un problème qui pouvait entraîner le lancement inattendu de soldats lorsqu'ils essayaient d'accéder à une échelle.
- Amélioration de l'animation des soldats qui montent à l'échelle.
IU et ATH
- Ajout d'une nouvelle option permettant de personnaliser la couleur du réticule dans le viseur des armes et des gadgets.
- Résolution d'un problème qui pouvait bloquer la navigation sur l'écran d'accueil au niveau du rapport.
- Résolution d'un problème qui affichait des statistiques incorrectes pour le temps de rechargement des fusils-mitrailleurs dans le menu des armes.
- Amélioration de l'éclairage des soldats.
- Amélioration de l'éclairage frontal afin d'optimiser la qualité visuelle des soldats.
- L'option Couleur du réticule actualise désormais correctement la couleur du réticule pour les lunettes thermiques et autres gadgets pris en charge.
Effets visuels et vidéos
- Ajustement des effets des particules d'explosion en réduisant la force des ondes de choc.
REDSEC
Armes
- Résolution d'un problème qui entraînait une réduction incohérente de la vitesse de mouvement lors de l'atterrissage après un saut dans REDSEC par rapport aux autres expériences multijoueur.
Cartes et modes
- Résolution d'une instance particulière d'extraction de données en mode Survie à cause de laquelle le drone pouvait disparaître définitivement si les lecteurs étaient déposés au moment exact où il atterrissait.
IU et ATH
- Battle Royale :
- Résolution d'un problème qui pouvait entraîner la disparition intermittente de la barre de blindage.
- Résolution d'un problème qui faisait apparaître l'icône du lanceur incendiaire à explosion aérienne sous la forme d'une grenade dans le butin.
- Survie :
- Résolution d'un problème qui pouvait entraîner la disparition de la barre de blindage après la modification rapide d'un équipement.
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