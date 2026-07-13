Battlefield 6 : Certains objets des précédents Passes de combat seront en vente

EA et DICE comptent introduire différents objets des Passes de combat antérieurs dans la boutique de Battlefield 6.

Finir un Passe de combat est parfois ardu, tant cela peut demander un temps de jeu conséquent. Ainsi, les joueurs et les joueuses n'arrivent, certaines fois, pas à récupérer toutes les récompenses voulues. Pour contrecarrer cela, EA et DICE ont prévu de remettre certains objets des précédents Passes de combat de Battlefield 6 dans la boutique en jeu.

Des changements pour les objets des Passes de combat sur Battlefield 6

En effet, dans un récent article partagé sur le compte Twitter/X de la franchise, les développeurs de chez DICE ont annoncé un changement majeur pour Battlefield 6, et plus précisément en ce qui concerne les objets contenus dans les Passes de combat. Le studio explique être au courant que certains joueurs et joueuses désirent « disposer de davantage d'occasions de gagner ou d'acquérir des objets cosmétiques qu'ils auraient pu manquer ». DICE a ainsi annoncé que certains objets des Passes de combat précédents seront proposés « sous forme d'objets et de packs disponibles dans la boutique en jeu », à partir de la saison 4 :

Des joueurs nous ont fait part de leur souhait de disposer de davantage d'occasions de gagner ou d'acquérir des objets cosmétiques qu'ils auraient pu manquer, tout en veillant à ce que chaque saison reste passionnante à vivre au fur et à mesure de son déroulement. C'est dans cet esprit qu'à partir de la saison 4, nous commencerons à réintroduire certains objets issus des Passes de combat précédents sous forme d'objets et de packs disponibles dans la boutique en jeu.

Par la suite, DICE écrit : « Notre objectif est de faire en sorte que les joueurs qui se lancent dans le jeu à chaque saison puissent profiter pleinement des nouveaux contenus dès leur sortie, tout en permettant aux autres de se procurer ultérieurement les objets cosmétiques qu'ils auraient pu manquer ». Cependant, il y a certaines limitations.

À lire également Battlefield 6 Saison 4 : Quelle date de sortie pour le retour des combats navals ?

Des limitations et des détails sur ce changement

Dans ce même article, les développeurs précisent que ces objets arriveront « au plus tôt trois mois après la fin de leur Passe de combat d'origine » dans la boutique en jeu de Battlefield 6. Par ailleurs, le studio a indiqué certaines limitations en ce qui concerne ce changement : tous les objets des Passes de combat ne reviendront pas.

Tous les contenus du Passe de combat ne feront pas leur retour : les déblocages instantanés du Passe de combat, les déblocages instantanés BF Pro, ainsi que les objets des parcours Ultimate et Prestige resteront exclusifs à leur saison d'origine et ne seront plus disponibles. Veuillez noter que les dates exactes, la disponibilité et la sélection des objets qui feront leur retour sont susceptibles d'évoluer au fil du temps et ne sont pas garanties.

Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6 est à retrouver sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.