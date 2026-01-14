Battlefield 6 : La saison 2, quand débute t-elle ?

De nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent quand la saison 2 sera lancée sur Battlefield 6. Nous vous partageons la réponse.

Date de lancement de la saison 2 de Battlefield 6

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Dans le cadre de notre programme de développement continu, nous n'avons cessé de prendre en considération les commentaires de la communauté et, afin de tenir notre promesse, nous avons déterminé que la meilleure voie à suivre était de prolonger la Saison 1 et de nous accorder davantage de temps pour peaufiner la Saison 2.















PC Édition Standard → 48,99 € au lieu de 70 €, soit 30 % de réduction. Édition Phantom → 77,89 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 33,99 € au lieu de 80 €, soit 58 % de réduction. Édition Phantom → 45,49 € au lieu de 110 €, soit 59 % de réduction.

PS5

Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 92,99 € au lieu de 100 €, soit 7 % de réduction.



Depuis la sortie de la saison 1 sur, qui remonte au mois d'octobre 2025, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec impatience la prochaine. De ce fait, certaines personnes de la communauté se demandentCette question que se pose une multitude de personnes au sein de la communauté possède, dorénavant, sa réponse, étant donné que EA et DICE ont communiqué à propos deAinsi,. Initialement, cette nouvelle saison devait être lancée avant février de cette année. Cependant, au cours du mois de janvier, les développeurs de chez DICE et EA ont annoncé, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, un report pour cette nouvelle et. Ce délai supplémentaire leur permettra de la peaufiner :Reste à savoir ce que EA et DICE nous réservent pour. Nul doute que celle-ci apportera plusieurs nouveautés, dont, très probablement, de nouvelles armes, de nouveaux défis et de nouvelles récompenses. Évidemment, dès que DICE et EA auront dévoilé de plus amples informations concernant le contenu de, nous vous tiendrons informés.Rendez-vous donc le 17 février 2026 pour découvrir. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :