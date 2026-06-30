Battlefield 6 : Patch 1.3.3.0, les détails

EA publie une nouvelle mise à jour, apportant des nouveautés et des améliorations, sur Battlefield 6, en ce mardi 30 juin 2026.

En ce mardi 30 juin 2026, Battlefield 6 se dote d'une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.3.3.0, qui introduit diverses nouveautés et apporte des corrections ainsi que des améliorations. Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.3.3.0 de Battlefield 6 ci-dessous.