Battlefield 6 : Patch 1.3.3.0, les détails

EA publie une nouvelle mise à jour, apportant des nouveautés et des améliorations, sur Battlefield 6, en ce mardi 30 juin 2026.
En ce mardi 30 juin 2026, Battlefield 6 se dote d'une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.3.3.0, qui introduit diverses nouveautés et apporte des corrections ainsi que des améliorations. Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.3.3.0 de Battlefield 6 ci-dessous.
Patch notes de la mise à jour 1.3.3.0, du 30 juin 2026, de Battlefield 6
Nouveau contenu
- Événement Opérations clandestines : Chaque personne a une cible dans le dos. Opérations clandestines est un nouvel événement Battlefield axé sur des missions sans pitié, des objectifs de grande valeur et des situations à enjeux élevés dans les modes de jeu de Battlefield et REDSEC. Assemblez votre arsenal, identifiez votre cible et lancez la chasse à l'homme.
- Nouveau mode : Anéantissement tactique : Le mode classique de Battlefield à enjeux élevés revient avec un nouveau niveau d'intensité. Avec des équipes plus petites et des échanges de tirs concentrés, le mode Anéantissement tactique offre une chasse implacable au porteur ou à la porteuse de bombe dans sa forme la plus pure. Sécurisez la bombe, escortez votre porteur ou porteuse jusqu'au site de détonation et anéantissez l'ennemi.
- Nouveau mode Battle Royale : Battle Royale facile : Une façon plus rapide et plus accessible de plonger dans l'expérience Battle Royale de Battlefield. Le mode Battle Royale facile propose des matchs Battle Royale en quatuor plus courts et plus accessibles avec des bots supplémentaires, en faisant le point d'entrée idéal pour chaque escouade.
- Nouvelle arme de corps-à-corps : Bras de robot NEM : Cette machine de désamorçage de bombes donne un coup de main d'une autre manière. Reconverti de l'équipement de NEM, le Bras de robot NEM est une nouvelle arme de corps-à-corps improvisée pour le combat rapproché et les engagements de la dernière chance.
Mises à jour majeures de la version 1.3.3.0
- Nouveau contenu : L'événement Opérations clandestines commence, apportant une nouvelle expérience d'événement de chasse ou de proie dans Battlefield et REDSEC, ainsi que le mode Anéantissement tactique, le mode Battle Royale facile, l'arme de corps-à-corps Bras de robot NEM et un nouvel essai gratuit de Battlefield 6.
- Améliorations du maniement des armes : Le maniement des armes a été mis à jour pour récompenser une visée plus délibérée, un meilleur contrôle du recul et une maîtrise des armes plus solide. Les multiplicateurs de dégâts, la dispersion, la vitesse du projectile, la traînée des balles, la variation du recul et les portées de tir optimales des fusils à verrou ont été ajustés afin que le rythme des tirs, le contrôle du recul et la visée du haut du corps comptent de manière plus cohérente.
- Améliorations du netcode et des retours de dégâts : Cette mise à jour poursuit les améliorations du netcode et de la lisibilité des combats que nous avons apportées tout au long de la saison. Les confirmations de coup, les retours de dégâts, la gestion des dégâts côté serveur, la priorisation de la bande passante et le comportement du TimeNudge ont fait l'objet d'ajustements supplémentaires afin de réduire les dégâts retardés, les mises à jour tardives de la position des ennemis et les cas extrêmes de mort derrière un abri.
- Ajustements du combat de véhicules : Cette mise à jour s'appuie sur les changements apportés aux véhicules au début de la saison 3, avec des ajustements supplémentaires pour le contre-jeu, la capacité de survie et la cohérence des armes. Les VCI, les CCP, les antiaériens mobiles, les hélicoptères d'attaque, les systèmes fumigènes, les contre-mesures, le comportement de verrouillage et les dégâts des armes de véhicules ont été ajustés afin de convenir davantage à leurs rôles de combat.
- Peaufinage de REDSEC et de la mécanique de second chance : Le déroulement du mode Battle Royale a été amélioré en ce qui concerne le butin, les missions, le comportement des améliorations de terrain, les coffres-forts, la détection des drones de surveillance et les séquences de redéploiement. Les transitions de la mécanique de seconde chance sont désormais plus fluides, les escouades se redéploient ensemble de manière plus fiable. De plus, les joueurs et les joueuses font désormais face au centre de l'anneau lorsqu'ils retournent au combat.
- Clarté de l'IU, de l'ATH et du front-end : Les informations de combat et la présentation des menus ont été améliorées dans tout le jeu. Les indicateurs sur la carte, les messages d'objectif, les invites de réanimation, les retours de dégâts subis, les équipements, les récompenses du Passe de combat, les aperçus de la boutique, les visuels classés et la personnalisation du profil devraient désormais apparaître de manière plus fiable et être plus faciles à lire en un coup d'œil.
- Peaufinage de Portal, de l'audio, de l'IA et des cartes : Les créateurs et créatrices de Portal disposent de nouveaux outils pour les plateformes mobiles, les impulsions physiques, les commandes de caméra, le réapprovisionnement des véhicules, le support du mode Anéantissement et l'imagerie des cartes. La lisibilité audio, le comportement des véhicules de l'IA, le placement des points d'apparition, les collisions de carte, les interactions avec les objectifs et le déroulement spécifique aux modes ont également fait l'objet d'un peaufinage supplémentaire.
Modifications
Jouabilité
- Les cibles d'entraînement ne glissent plus en place lors de l'entrée dans le stand de tir.
- Le stand de tir inclut désormais une cible supplémentaire à 5 m pour tester les dégâts des armes en combat rapproché.
- Les réactions aux coups (ADS) en vue subjective se comportent désormais de manière plus cohérente lorsqu'on est assis sur un siège de véhicule ouvert.
- Les grenades fumigènes interagissent désormais de manière plus fiable avec le repérage, empêchant les cas où la fumée bloquait incorrectement le repérage ou ne parvenait pas à le bloquer quand elle le devait.
- La rotation des soldats se comporte désormais correctement lors du changement de posture en traînant un membre d'équipe à terre.
- La caméra de l'écran de briefing se centre désormais correctement au début d'une manche.
- Les armes ne disparaissent plus en vue subjective après avoir été réanimé.
- Améliorations spécifiques au netcode
- Les effets de sang provenant de tirs qui n'ont pas touché le joueur ou la joueuse n'apparaissent plus à l'écran.
- Les confirmations de coup côté client s'affichent désormais plus rapidement lors de dégâts subis.
- Les corrections de dégâts ont été réduites en améliorant la façon dont les dégâts côté client sont synchronisés avec le serveur.
- Les retours de dégâts ne sont plus retardés lorsque des dégâts sont subis de plusieurs sources simultanément.
- La gestion des dégâts a été améliorée lorsque le serveur reçoit plusieurs événements de dégâts simultanément, réduisant ainsi les cas extrêmes de mort derrière un abri.
- Le timing de la mort est désormais plus réactif dans les situations de combat intenses.
- Le graphe de réseau et les icônes de connexion ne se figent plus lorsqu'un effet de latence se produit.
- La distribution de la bande passante réseau a été améliorée afin de prioriser les joueurs et joueuses critiques pour le gameplay, tels que les ennemis proches ou visibles.
- La compensation du décalage réseau réagit désormais plus rapidement lorsque les conditions réseau ou de performance changent, réduisant ainsi les cas de positions ennemies retardées.
- La compensation du décalage réseau se rétablit désormais plus rapidement après les pics de performance, avec une gravité des pics réduite.
- L'horloge de jeu du client se synchronise désormais plus rapidement avec le serveur après des performances de processeur médiocres.
- La synchronisation temporelle évite désormais les corrections inutiles pendant les fluctuations temporaires de latence, réduisant ainsi les brefs effets de latence et de saccades.
Véhicules
- Les transports blindés réinitialisent désormais correctement leur appartenance à une équipe lorsque les alliés proches sont neutralisés.
- Les dégâts des roquettes lourdes de l'hélicoptère d'attaque sont passés de 94-250 à 120-320 contre les chars, de 300 à 356 contre les hélicoptères, et de 450 à 520 contre les avions.
- Les transitions de caméra en sortant d'un char après avoir utilisé la vue tourelle en zoomant ne traversent plus le terrain.
- L'accélération du temps de rechargement des contre-mesures d'urgence reste désormais active jusqu'à ce que les contre-mesures soient à nouveau disponibles.
- L'accélération du temps de rechargement des contre-mesures d'urgence a été réduite (x2 -> x1,5).
- Le délai de pause de la réparation d'urgence en cas de dégâts est passé de 1 à 2 secondes.
- Correction d'un problème où les chars subissaient des dégâts réduits des attaques par le haut, car ceux-ci étaient enregistrés comme un coup à la tourelle.
- Les verrouillages de missile ne se maintiennent plus incorrectement contre les véhicules utilisant ou positionnés à l'intérieur de contre-mesures de verrouillage.
- Le temps d'activation du système d'interception de projectiles a été réduit à 0,55 seconde.
- La sélection de la radio fonctionne désormais correctement avec une manette.
- Les dégâts du RPG-7V2 sont passés de 173-460 à 188-500 contre les chars, et de 1 035 à 1 125 contre les hélicoptères.
- Le générateur de fumée offre désormais des avantages de réduction des dégâts similaires aux fumigènes thermiques, ce qui fait que les dégâts d'impact contre les véhicules à l'intérieur du nuage de fumée sont enregistrés comme des tirs à angle minimal.
- Chars de combat principaux
- Les dégâts des obus flèche 120 mm des CCP sont passés de 282-750 à 244-650 contre les chars, de 600 à 520 contre les hélicoptères, et de 750 à 650 contre les avions.
- Le rayon d'explosion total des obus ACHE polyvalent 120 mm des CCP est passé de 4 m à 5 m, et le rayon létal est passé de 1 m à 1,25 m.
- Les dégâts des obus guidés par visée des CCP sont passés de 235-625 à 244-650 contre les chars, et de 700 à 720 contre les hélicoptères.
- Véhicules de combat d'infanterie
- La vitesse initiale des obus AP des VCI est passée de 375 à 445 mètres par seconde.
- Les obus AP des VCI percent désormais le système d'interception de projectiles.
- La cadence de tir des obus AP des VCI est passée de 120 à 160 tirs par minute.
- Les dégâts du missile guidé par verrouillage des VCI sont passés de 390 à 450 contre les chars, et de 845 à 975 contre les hélicoptères.
- Véhicule antiaérien mobile
- Les dégâts des munitions antiaériennes perforantes contre les aéronefs sont passés de 160 à 200.
- Les dégâts des munitions antiaériennes polyvalentes contre les aéronefs sont passés de 110 à 130.
- Les dégâts des munitions antiaériennes à haute vélocité sont passés de 48 à 52 contre les hélicoptères, et de 60 à 65 contre les avions.
- La génération de chaleur par balle des munitions antiaériennes à haute vélocité a été réduite de 4,2 % à 3,6 %.
- Fumigènes thermiques
- Les dégâts des fumigènes thermiques ont vu leur plafond augmenter de 75 % à 100 %, réduisant ainsi leur efficacité à atténuer les dégâts.
- Les fumigènes thermiques ne retirent plus les explosifs C-4.
- Les fumigènes thermiques doivent désormais couvrir le milieu d'un char pour que celui-ci bénéficie d'une résistance aux dégâts.
Gadgets
- Les poches de ravitaillement "Goliath compact" ne sont plus absorbées par les alliés proches, sauf intention contraire.
- Le temps de réapprovisionnement du mortier portatif LWCMS ne peut plus être contourné en se redéployant ou enmourant.
- Les icônes des M320A1 SMK et M320A1 THRM affichent désormais les optiques à la bonne position.
- Les grenades flash M84 n'infligent plus de dégâts aux gadgets.
- Placer un détecteur de mouvements après avoir été réanimé affiche désormais correctement les mains du soldat et le gadget à la troisième personne.
- Les impacts d'obus des Mortiers et des frappes de JAGM sont désormais visibles sur la grande carte.
- Le système d'interception de grenades GPDIS ne s'autodétruit plus après avoir bloqué une grenade.
- Le brouilleur portatif MANET-DIS 5 désactive désormais les lumières et les effets visuels sur le GDPIS et le MP-APS pendant qu'ils sont brouillés.
- La séquence de décharge du défibrillateur PowerPulse se termine désormais entièrement avant que le gadget ne soit retiré lorsqu'il est à court de munitions.
- Les fléchettes traçantes TRCRv2 sont désormais temporairement désactivées lorsque le véhicule auquel elles sont attachées active ses contre-mesures, ou lorsqu'un soldat allié a un brouilleur portable actif à proximité.
Armes
- Les poignées en biais sur le M16A4 et le RPK-74M appliquent désormais les valeurs de réduction du recul prévues.
- Les descriptions des munitions à pointe creuse et à pointe synthétique reflètent désormais correctement leurs valeurs de pénétration inférieures.
- Le coût de l'accessoire de mire métallique du L115 est passé de 5 à 15, ce qui le rend conforme avec les autres fusils à verrou.
- Le chargeur de 5 cartouches du M2010 est désormais correctement positionné en vue à la troisième personne.
- Les armes de poing M45A1 et Vz.61 utilisent désormais des munitions subsoniques par défaut.
- Les chargeurs tubulaires du M87A1 ne deviennent plus invisibles en vue à la troisième personne.
- Les accessoires speedloader lisent désormais l'animation correcte en vue à la troisième personne.
- Le chargeur rapide étendu du L115 utilise désormais la bonne ressource 3D.
- Le PP-19 ne traverse plus le modèle de personnage dans l'écran d'équipement.
- L'icône de la lampe tactique au jugé s'affiche désormais correctement.
Les lunettes thermiques ne provoquent plus de pics de luminosité soudains en plein écran lorsque vous jouez sur Eastwood.
- Mise à jour de la description du canon long personnalisé 32” du L115 pour afficher la valeur de poids correcte.
- La position de tir au jugé de l'USG-90 a été abaissée pour réduire l'espace qu'elle occupe à l'écran.
- L'oscillation de l'arme et de la caméra n'est plus désactivée après avoir tiré et zoomé en succession rapide.
- Les pièces d'arme s'affichent désormais correctement dans le menu de personnalisation et lorsqu'elles sont vues comme du butin au sol.
- AK-205
- L'icône du canon cannelé 314 mm de l'AK-205 reflète désormais mieux le modèle d'accessoire.
- Les icônes de canon de l'AK-205 s'affichent désormais correctement.
- Les accessoires ergonomiques de l'AK-205 mettent désormais correctement à jour les valeurs de statistique d'arme.
- M16A4
- Le nom de la mire de poignée de transport du M16A4 s'affiche désormais correctement.
- La mire de poignée de transport du M16A4 ne se déconnecte plus de l'arme lors du rechargement ou d'une rotation rapide.
- Le nom de la mire rabattable du M16A4 s'affiche désormais correctement.
- Le tir au coup par coup du M16A4 en vue à la troisième personne éjecte désormais une douille par tir.
- Les animations de rechargement à la troisième personne du M16A4 activent désormais correctement le verrou et le déverrouillage du chargeur.
- RPK-74M
- Le coût de l'accessoire pointe balistique du RPK-74M est fixé à 20.
- L'animation des doigts du soldat avec le RPK-74M se comporte désormais correctement après avoir tiré un seul coup.
- La pose accroupie à la troisième personne du RPK-74M ne s'étend plus lors de l'utilisation de poignées sous le canon.
- La main des soldats ne traverse plus le chargeur du RPK-74M en pose couchée à la troisième personne.
- Portée idéale des fusils à verrou
- Les portées idéales des fusils à verrou ont été réduites, ce qui exige un positionnement plus intentionnel de la part des
- snipers et facilite le déplacement des cibles.
- Portée idéale du L115 réduite de 120-175 m à 100-133 m.
- Portée idéale du M2010 ESR réduite de 75-120 m à 75-100 m.
- Portée idéale du PSR réduite de 100-150 m à 90-120 m.
- Portée idéale du SV-98 réduite de 54-90 m à 54-75 m.
- Modifications balistiques des armes :
- Afin de rendre les engagements à longue portée plus intéressants, nous avons ajusté la physique des projectiles pour la plupart des armes principales. Les balles voyagent désormais légèrement moins vite et perdent de la vitesse plus rapidement sur la distance, ce qui augmente l'importance d'anticiper les cibles en mouvement et récompense la précision.
La traînée des balles a été augmentée de 40 % pour toutes les armes et de 100 % lors de l'utilisation de munitions de qualité supérieure.
- Vitesse du projectile réduite pour la plupart des armes principales.
- Ajustements de la vitesse du projectile :
- ES 5.7 : réduction de 650 m/s à 510 m/s (-21,54 %)
- LMR27 : réduction de 880 m/s à 800 m/s (-9,09 %)
- SCW-10 : réduction de 428 m/s à 398 m/s (-7,01 %)
- SG 553R : réduction de 519 m/s à 483 m/s (-6,94 %)
- TR7 : réduction de 648 m/s à 604 m/s (-6,79 %)
- NVO-228E : réduction de 671 m/s à 626 m/s (-6,71 %)
- M417A2 : réduction de 600 m/s à 560 m/s (-6,67 %)
- M121 A2 : réduction de 600 m/s à 560 m/s (-6,67 %)
- CZ3A1 : réduction de 360 m/s à 336 m/s (-6,67 %)
- M240L : réduction de 630 m/s à 590 m/s (-6,35 %)
- M4A1 : réduction de 630 m/s à 590 m/s (-6,35 %)
- VCR-2 : réduction de 704 m/s à 660 m/s (-6,25 %)
- SOR-300SC : réduction de 563 m/s à 528 m/s (-6,22 %)
- GRT-BC : réduction de 599 m/s à 563 m/s (-6,01 %)
- RPKM : réduction de 670 m/s à 630 m/s (-5,97 %)
- M123K : réduction de 670 m/s à 630 m/s (-5,97 %)
- M433 : réduction de 670 m/s à 630 m/s (-5,97 %)
- SGX : réduction de 402 m/s à 378 m/s (-5,97 %)
- QBZ-192 : réduction de 644 m/s à 608 m/s (-5,59 %)
- DRS-IAR : réduction de 720 m/s à 680 m/s (-5,56 %)
- M/60 : réduction de 720 m/s à 680 m/s (-5,56 %)
- AK4D : réduction de 720 m/s à 680 m/s (-5,56 %)
- PW5A3 : réduction de 432 m/s à 408 m/s (-5,56 %)
- M16A4 : réduction de 720 m/s à 680 m/s (-5,56 %)
- SVK-8.6 : réduction de 720 m/s à 680 m/s (-5,56 %)
- PSR : réduction de 720 m/s à 680 m/s (-5,56 %)
- SV-98 : réduction de 720 m/s à 680 m/s (-5,56 %)
- L115 : réduction de 703 m/s à 664 m/s (-5,55 %)
- L110 : réduction de 780 m/s à 740 m/s (-5,13 %)
- B36A4 : Réduction de 780 m/s à 740 m/s (-5,13 %)
- M277 : réduction de 624 m/s à 592 m/s (-5,13 %)
- PP-19 : réduction de 468 m/s à 444 m/s (-5,13 %)
- M39 EMR : réduction de 800 m/s à 760 m/s (-5,00 %)
- SVDM : Réduction de 800 m/s à 760 m/s (-5,00 %)
- GRT-CPS : réduction de 800 m/s à 760 m/s (-5,00 %)
- M2010 ESR : réduction de 800 m/s à 760 m/s (-5,00 %)
- Mini Scout : réduction de 800 m/s à 760 m/s (-5,00 %)
- M250 : réduction de 760 m/s à 724 m/s (-4,74 %)
- KORD 6P67 : réduction de 760 m/s à 724 m/s (-4,74 %)
- USG-90 : réduction de 570 m/s à 543 m/s (-4,74 %)
- SL9 : Réduction de 510 m/s à 486 m/s (-4,71 %)
- L85A3 : réduction de 814 m/s à 778 m/s (-4,42 %)
- UMG-40 : réduction de 488 m/s à 467 m/s (-4,30 %)
- SOR-556 Mk2 : réduction de 800 m/s à 768 m/s (-4,00 %)
- PW7A2 : réduction de 600 m/s à 576 m/s (-4,00 %)
- VZ.61 : réduction de 326 m/s à 313 m/s (-3,99 %)
- AK-205 : réduction de 737 m/s à 708 m/s (-3,93 %)
- KTS100MK8 : réduction de 840 m/s à 808 m/s (-3,81 %)
- RPK-74M : réduction de 840 m/s à 808 m/s (-3,81 %)
- KV9 : augmentation de 348 m/s à 362 m/s (+4,02 %)
- Modifications de la cohérence du recul :
- Nous avons réduit la variation du recul sur l'ensemble de l'arsenal afin de rendre le comportement des armes plus prévisible et contrôlable. Les armes devraient être moins imprévisibles lors d'un tir soutenu, tout en conservant leurs caractéristiques de recul individuelles.
- Ajustements de la variation du recul :
- TR-7 : diminution de 47,1° à 40,8° (-13,4 %)
- AK4D : diminution de 25,4° à 20,0° (-21,3 %)
- NVO-228E : diminution de 36,8° à 28,9° (-21,5 %)
- VCR-2 : diminution de 64,9° à 50,3° (-22,5 %)
- M433 : diminution de 50,9° à 41,4° (-18,7 %)
- M16A4 : diminution de 46,4° à 37,5° (-19,2 %)
- B36A4 : diminution de 37,4° à 28,0° (-25,1 %)
- L85A3 : diminution de 29,4° à 22,8° (-22,4 %)
- SOR-556 Mk2 : diminution de 17,3° à 12,7° (-26,6 %)
- KORD 6P67 : diminution de 35,3° à 28,9° (-18,1 %)
- M417A2 : diminution de 19,8° à 15,4° (-22,2 %)
- SG 553R : diminution de 43,3° à 35,8° (-17,3 %)
- SOR-300SC : diminution de 19,2° à 15,8° (-17,7 %)
- M277 : diminution de 39,4° à 34,4° (-12,7 %)
- M4A1 : diminution de 37,9° à 30,7° (-19,0 %)
- GRT-BC : diminution de 31,2° à 26,1° (-16,3 %)
- QBZ-192 : diminution de 23,5° à 19,9° (-15,3 %)
- AK-205 : diminution de 7,8° à 7,4° (-5,1 %)
- RPKM : diminution de 22,7° à 17,5° (-22,9 %)
- DRS-IAR : diminution de 35,2° à 29,3° (-16,8 %)
- KTS100 MK8 : diminution de 10,9° à 9,5° (-12,8 %)
- RPK-74M : diminution de 18,9° à 16,1° (-14,8 %)
- M121 A2 : diminution de 39,5° à 31,8° (-19,5 %)
- M240L : diminution de 41,8° à 34,5° (-17,5 %)
- M/60 : diminution de 38,8° à 29,9° (-22,9 %)
- M250 : diminution de 39,7° à 35,9° (-9,6 %)
- M123K : diminution de 55,9° à 47,7° (-14,7 %)
- L110 : diminution de 39,4° à 31,0° (-21,3 %)
- SCW-10 : diminution de 35,0° à 33,5° (-4,3 %)
- UMG-40 : diminution de 17,4° à 13,0° (-25,3 %)
- KV9 : diminution de 57,6° à 50,0° (-13,2 %)
- CZ3A1 : diminution de 59,1° à 50,8° (-14,0 %)
- SGX : diminution de 39,8° à 31,7° (-20,4 %)
- PW5A3 : diminution de 33,2° à 28,3° (-14,8 %)
- PP-19 : diminution de 21,4° à 18,0° (-15,9 %)
- SL9 : diminution de 16,2° à 13,0° (-19,8 %)
- USG-90 : diminution de 42,8° à 35,5° (-17,1 %)
- PW7A2 : diminution de 33,3° à 27,8° (-16,5 %)
- VZ. 61 : diminution de 20,8° à 18,4° (-11,5 %)
- Multiplicateurs de dégâts des armes automatiques :
- Tête : augmentation de 1,34x, 1,5x, 1,75x à 1,4x, 1,57x, 1,8x (selon le type de munition pour les tirs en pleine tête)
- Torse : inchangés (1x), sauf contre le blindage où les dégâts sont désormais réduits de 1x à 0,84x.
- Estomac : diminution de 1x à 0,84x
- Membres : diminution de 1x à 0,84x
- Multiplicateurs de dégâts des DMR :
- Tête : inchangés (1,34x, 1,5x, 1,75x)
- Torse : inchangés (1x), sauf contre le blindage où les dégâts sont désormais réduits de 1x à 0,91x.
- Estomac : diminution de 1x à 0,91x
- Membres : diminution de 1x à 0,91x
- Multiplicateurs de dégâts des Fusils de précision :
- Tête : inchangés (1,75x)
- Torse : inchangés (1x), sauf contre le blindage où les dégâts sont désormais réduits de 0,8x à 0,67x.
- Estomac : diminution de 0,8x à 0,67x
- Membres : diminution de 0,8x à 0,67x
- Dispersion des armes
- La dispersion a été ajustée pour rendre le comportement de tir plus exigeant pour la plupart des armes. Cela reste plus indulgent pour les armes à très faible puissance de feu, tandis que celles à puissance de feu moyenne à élevée exigent désormais une plus grande maîtrise du tir et de l'arme.
- Les armes à puissance de feu élevée subissent désormais une augmentation plus agressive de la dispersion, surtout immédiatement après le premier tir. Cela met davantage l'accent sur le tir en rafale ou au coup par coup lors des engagements à longue portée.
- Les armes à faible puissance de feu sont moins affectées, et dans certains cas, peuvent bénéficier d'une croissance de la dispersion légèrement réduite.
- La croissance de la dispersion a augmenté de 14 % en moyenne.
- Les armes ayant la puissance de feu la plus élevée peuvent subir une augmentation de la dispersion allant jusqu'à 22 %.
- Les armes ayant la puissance de feu la plus faible peuvent bénéficier d'une réduction de la croissance de la dispersion allant jusqu'à 48 %, avec des différences moindres en termes absolus.
Cartes et modes
- Les points de capture peuvent désormais être signalés correctement.
- Les événements « aide à la destruction » des relais se déclenchent désormais correctement.
- L'objectif A du Bazar du Caire peut désormais être capturé en utilisant l'échelle d'assaut et depuis les escaliers à proximité en jouant au mode Roi de la colline.
- Les objectifs "bombe" du mode Anéantissement ne peuvent plus être piégés sous des amas de débris.
- Le mode Anéantissement comble désormais les serveurs avec des bots pour satisfaire les critères de début de partie.
- Les emplacements de réapparition des soldats ont été ajustés sur Eastwood, Cité de Sobek, Quartier des Saints et Siègedu Caire.
- Les joueurs et les joueuses ne passeront plus à travers les objets du terrain dans le salon d'avant-partie sur Siège du Caire.
- Les résultats des manches du mode Point d'attaque prennent désormais correctement en compte les éliminations totales d'équipe, quelle que soit la progression de capture.
- Les manches du mode Point d'attaque ne se terminent plus par un match nul après une élimination totale d'équipe lorsqu'aucune progression de capture n'est active.
- La portée de l'antiaérien automatisé a été mise à jour pour être cohérente sur toutes les cartes.
- L'eau ne scintille plus lorsqu'elle est vue à distance.
Progression
- Le défi matériel 1 de Crépuscule calcule désormais la progression des dégâts des véhicules de manière cohérente, évitant les cas où les dégâts des véhicules pouvaient être comptabilisés à une valeur supérieure à celle affichée à l'écran.
- Plusieurs défis ont été mis à jour pour prendre en charge les conditions d'achèvement « OU », offrant aux gens plusieurs façons valides d'atteindre l'objectif listé.
IU et ATH
- Les boîtes de dialogue « Reconnexion » restent désormais réactives si une personne est déconnectée pendant que la superposition EA Connect est ouverte.
- Un bouton « Marquer tout comme lu » a été ajouté aux menus Équipements, Passe de combat, Boutique, Profil, Défis et Jouer.
- Les icônes des véhicules aériens restent désormais visibles lorsque les aéronefs sont à une altitude supérieure à celle du joueur ou de la joueuse.
- Un onglet Événement a été ajouté, facilitant l'exploration du contenu des événements, le suivi de la progression et l'obtention de récompenses.
- Les aperçus du Passe de combat et de la Boutique pour les soldats inspectant le L85A3 affichent désormais la bonne position des mains.
- Les éléments du Passe de combat restent désormais correctement encadrés dans le menu.
- Les raccourcis clavier de l'écran du Passe de combat ne déclenchent plus l'avancement de palier et la navigation par diapositives simultanément.
- Les défis BF Pro peuvent désormais être suivis comme prévu.
- Les icônes de capture se déplacent désormais correctement avec le train sur l'écran de déploiement de Train vers Golmud.
- Les récompenses de bonus d'EXP de carrière apparaissent désormais correctement dans les notifications de montée en grade et les animations de progression de fin de manche.
- Les zones de combat des véhicules aériens apparaissent désormais correctement lorsqu'elles sont vues sur la grande carte.
- Correction d'un problème pour le mode Anéantissement où plusieurs instances de l'objectif "bombe" apparaissaient dans le commorose pour les chefs d'escouade et où les objectifs affichaient le mauvais texte. Les objectifs "bombe" devraient désormais n'apparaître que lorsqu'ils peuvent être signalés et affichent le texte contextuel correct : ramasser, intercepter et escorter.
- Les objets cosmétiques affichent désormais les bonnes icônes et illustrations de manière plus fiable.
- Les chiffres de dégâts et les indicateurs de coup ne s'éloignent plus du centre de l'écran lorsque vous rechargez en maintenant le zoom.
- La caméra de l'écran de déploiement ne se décale plus de manière imprévisible lors de la tentative de centrage.
- Les limites de distance pour afficher les médecins à proximité lorsqu'une personne est à terre ont été ajustées à 50 m.
- Les icônes ennemies apparaissent désormais correctement sur la grande carte.
- Les tags des modes disponible pendant l'essai gratuit conservent désormais leurs tags d'essai après un rafraîchissement du menu.
- Les gadgets et les armes de corps-à-corps apparaissent désormais correctement encadrés dans le menu Équipements.
- Les indicateurs de coup n'apparaissent plus avant qu'une personne observée ne soit vue en train d'infliger des dégâts à une autre personne.
- Le nom du mode de jeu Anéantissement apparaît désormais correctement dans le titre de la description de sa recherche personnalisée.
- Les signalements sur les relais en mode Anéantissement ne disparaissent plus immédiatement lorsqu'ils ne correspondent pas au contexte de conseil tactique.
- Les éléments de personnalisation de profil, y compris les arrière-plans, insignes, autocollants et plaques, se chargent désormais plus rapidement sur Xbox Series S.
- Les onglets du profil affichent désormais des visuels de survol lorsqu'ils sont survolés et des visuels de sélection lorsqu'ils sont sélectionnés.
- Les éléments de palier du Passe de combat achetés n'apparaissent plus comme verrouillés par erreur.
- L'opacité de l'icône de réanimation pour les alliés s'applique désormais correctement lors du zoom.
Sélectionner « Marquer tout comme lu » efface désormais tous les indicateurs « Nouveau » dans cette section du menu.
- Les notifications de repérage continuent désormais d'apparaître correctement après la première mort d'un joueur ou d'une joueuse.
- Les sprays apparaissent désormais correctement dans les aperçus de packs de la Boutique.
- Les notifications « Alliance dissoute » n'apparaissent plus brièvement après la séquence d'initialisation.
- Le texte d'interface « Réanimation par » n'apparaît plus compressé.
- Le réticule ne se déplace plus involontairement lors du changement d'arme pendant un sprint.
- L'écran d'équipement affiche désormais les bons badges de rang de maîtrise et la progression des paquetages d'armes favoris.
- Le salon d'avant-partie affiche désormais le parcours tactique sélectionné par le joueur ou la joueuse.
- Le tableau des scores ne lance plus l'animation « J'aime » lors de sa première ouverture en partie.
- Les vignettes des pendentifs d'arme s'affichent désormais avec la bonne orientation.
- Les icônes du monde n'utilisent plus le paramètre d'opacité « lorsque vous zoomez » lorsque le zoom n'est pas actif.
Paramètres
- Accéder aux paramètres audio via le menu social lorsque vous êtes au stand de tir ne fige plus le jeu.
- Ajout d'une nouvelle option pour désactiver la projection des indicateurs de coup séparément du réticule, ce qui permet aux indicateurs de coup de rester centrés à l'écran au lieu de suivre la visée.
Portal
- La musique « Core_Stinger_RankUp » se déclenche désormais de manière plus fiable et comme prévu.
- Le paramètre musical « Core_Urgency » atteint désormais correctement 4 au lieu d'être plafonné à 3.
- Les journaux d'erreurs « mod.SetPlayerMaxHealth() » affichent désormais la bonne valeur.
- La ressource « MovingPlatform » a été ajoutée, permettant aux créateurs et créatrices de placer des objets pouvant se déplacer le long d'un chemin défini pour des expériences personnalisées.
- Ajout des actions « SetThirdPersonCameraPosition » et « SetFreeCameraCollision ».
- Le multiplicateur de délai de redéploiement d'IA n'affecte désormais que les redéploiements d'IA et ne s'applique plus à leur première apparition.
- Le Bazar personnalisé a été ajouté à l'éditeur spatial.
- La caméra libre a été mise à jour avec un nouveau système de contrôle.
- Les fonctionnalités de relais et la ressource "bombe" ont été ajoutés au mode Anéantissement.
- La carte communautaire Opération Métro a été ajoutée au SDK.
- L'impulsion physique inclut désormais un exemple et un fichier Lisez-moi.
- L'impulsion physique inclut désormais l'action « ApplyAreaImpulseAndDamage », permettant aux créateurs et créatrices d'appliquer une impulsion et des dégâts optionnels aux véhicules dans une zone.
- L'impulsion physique inclut désormais l'action « ApplyImpulse », permettant aux créateurs et créatrices d'appliquer une impulsion directement à un seul véhicule.
- Des outils de performance Portal ont été ajoutés, incluant des fonctions pour le temps d'image moyen côté serveur et le temps d'image logique Portal.
- Les effets d'écran supportent désormais des durées max pour gel supérieures à 200.
- Le retour sonore est désormais diffusé lorsque vous rejoignez une partie via le navigateur de serveurs de Portal.
- Le formatage du texte apparaît désormais de manière cohérente dans le navigateur de serveurs Portal.
- La fonction « EnableSpatialObject » a été retirée. Les créateurs et créatrices peuvent désormais utiliser « SpawnObject » et « UnspawnObject » pour ajouter ou supprimer des objets.
- L'Éditeur de règles se met désormais à jour correctement après l'importation d'un fichier JSON Blockly.
- Le train sur Train vers Golmud ne charge désormais que la variante demandée par le créateur d'expérience.
- La collision et le positionnement de la caméra à la troisième personne ont été améliorés.
- Des images de carte orthographiques en vue de dessus ont été ajoutées au SDK pour les cartes multijoueur et les points d'intérêt REDSEC.
- La station de ravitaillement de véhicules a été ajouté au SDK.
- Des modes vérifiés ont été ajoutés pour le Match à mort en escouade et le Match à mort en équipe.
Audio
- Les dialogues du commandant en mode Anéantissement ne poussent plus les gens à utiliser le soutien de véhicules sauf s'ils sont actuellement dans un véhicule.
- Les dialogues de Cutter utilisent désormais les bons dialogues « Détruit » et « Menace ».
- Le rechargement du défibrillateur a désormais des effets sonores uniques.
- Le son de focalisation se déclenche désormais correctement sur le bouton « Sélectionner personnage » lors de l'utilisation d'une manette.
- L'audio d'ambiance ne se coupe plus lorsque le mouvement est arrêté.
- L'audio Doppler et de passage des véhicules terrestres a été amélioré.
- Les dialogues de Lopez ne font plus référence aux chars lorsque d'autres véhicules ennemis sont présents.
- Les effets sonores de navigation se déclenchent désormais correctement lors du changement de classe avec les gâchettes de la manette dans le salon d'avant-partie.
- Les effets sonores de navigation se déclenchent désormais correctement lors de la consultation des profils de joueurs via le menu social.
- La musique d'urgence d'Anéantissement se déclenche désormais correctement lorsqu'une partie se termine par la limite de temps.
- Les petits bâtiments en béton fournissent désormais un retour audio de destruction amélioré.
- L'audio des incendies d'épaves de petits véhicules a désormais une spatialisation améliorée.
- L'audio des dégâts de blindage de soldat s'adapte désormais plus clairement à la quantité de dégâts subis, améliorant la clarté et la directivité.
- L'audio des dégâts au blindage des soldat a été mis à jour pour être plus réactif, améliorant la lisibilité des coups lors de plusieurs impacts rapides.
- Le retour sonore est désormais diffusé lorsque vous rejoignez une partie via le navigateur de serveurs de Portal.
- Les animations de rechargement du Défibrillateur incluent désormais de nouveaux sons.
- Les véhicules n'émettent plus aléatoirement de sons de faible santé lorsqu'ils ne le devraient pas.
- Le mouvement de l'arme vers l'épaule dispose désormais de sons supplémentaires lors de l'arrêt d'un sprint.
- Les surfaces en bois émettent désormais les sons corrects lorsqu'elles sont détruites par une arme de mêlée.
IA
- Les motos contrôlées par les bots en mode Ruée peuvent désormais atteindre de manière fiable les objectifs dans le secteur final du Bazar du Caire.
- Les chars contrôlés par les bots en mode Ruée passent désormais sur les véhicules garés de manière plus fiable qu'avant sur le Bazar du Caire.
- Les bots peuvent désormais utiliser le boost lorsqu'ils conduisent des voitures et des chars.
- Les bots reconnaissent désormais les véhicules garés comme des obstacles.
- Les bots tournent désormais plus efficacement à grande vitesse lorsqu'ils conduisent des voitures et des chars.
- Le positionnement et la locomotion des véhicules ont été améliorés pour les chars et voitures contrôlés par les bots.
REDSEC
Jouabilité
- Ajout d'un nouveau parcours tactique pour Éclaireur, le « Perturbateur », comprenant le brouilleur mobile et le système de suppression d'équipement pour le jeu de contre-gadget et de guerre électronique.
- Les munitions et plaques de blindage peuvent désormais être automatiquement ramassées lorsqu'elles sont placées sur certains canapés.
- Les caisses d'armurerie de classe, les caisses d'armurerie et les caisses d'armurerie tactiques se réinitialisent et peuvent à nouveau être récupérées lorsque la seconde chance est désactivée.
- Correction d'un problème où les munitions et les plaques de blindage devaient parfois être ramassées manuellement.
- Correction d'un problème où les largages d'armes étaient parfois vides.
- Amélioration des animations de blindage de l'infanterie lors des transitions de posture, y compris en entrant et en sortant de la position couchée.
- Les joueurs ne restent plus bloqués en interagissant avec l'antenne pendant la mission de décryptage de signal.
- Les joueurs se redéployant via la seconde chance, ou depuis d'autres sources de redéploiement, font désormais face au centre du cercle lors de l'apparition.
- Le rang 2 du parcours tactique Fer de lance ne demande plus aux joueurs et aux joueuses de recharger le lance-grenades hautement explosif si la première salve de munitions n'avait pas été octroyée ou générée après le déploiement.
- Les transitions en fondu de la seconde chance sont désormais plus rapides et masquent mieux les transitions de redéploiement.
- Les messages de la seconde chance apparaissent désormais avec une meilleure synchronisation et des animations ajoutées.
- Le redéploiement et le mode observation de la seconde chance n'entraînent plus un écran noir.
- Les séquences de réapparition de la seconde chance se déroulent désormais à l'emplacement d'apparition prochain du joueur ou de la joueuse.
- Les escouades se redéployant via la seconde chance après une élimination d'escouade complète apparaissent désormais ensemble de manière plus fiable.
- Les équipes se redéployant via la seconde chance se redéploient désormais ensemble de manière plus fiable.
- La mission « Antitank » peut désormais être tentée plus d'une fois par partie.
- Les charges de thermite ne peuvent plus être ramassées après avoir saboté des véhicules blindés.
Demandes
- Mise à jour des demandes de frappe aérienne pour afficher correctement leur état de réapprovisionnement avant d'être équipées.
- Mise à jour de l'affichage d'inventaire du pack d'appui tactique Frappe de missile pour indiquer le bon nombre d'utilisations.
Gadgets
- Les lance-grenades et les explosifs ne peuvent plus ouvrir les Coffres-forts en Battle Royale.
Carte
- L'éclairage a été amélioré pour corriger les problèmes visuels dans toute la zone du centre-ville.
- Le gaz apparaît désormais comme prévu dans l'agencement du centre-ville en mode Survie.
- Les missions REDSEC ont été retirées de la zone « Complexe de tests militaires 3 ».
- Le placement de l'antenne de piratage de signal de REDSEC a été ajusté dans la zone de Stockage de produits chimiques.
IU et ATH
- Les limites de distance pour l'affichage des médecins proches lorsque vous êtes à terre ont été ajustées à 100 m en Battle Royale.
- L'écran de matchmaking ne chevauche plus les équipements lors du déploiement en mode Survie lorsque le menu Équipement est ouvert.
- Les entrées du fil de butin et d'amélioration du PP-19 affichent désormais la bonne icône de pistolet-mitrailleur.
- L'interface utilisateur de la boussole affiche désormais correctement la présence d'ennemis qui tirent en Battle Royale.
Mise à jour de plusieurs icônes de Purge et de Contre-mission.
Compétitif
- Introduction de nouvelles catégories pour les camouflages, les pendentifs et les autocollants d'armes, ainsi que les autocollants de véhicule, afin de mieux séparer les récompenses classées.
- Les visuels de saison de l'écran classé affichent désormais le mode de jeu actif et n'affichent plus l'année arbitraire.
- Plusieurs éléments cosmétiques de camouflage classé ont été déplacés vers des catégories qui correspondent mieux à leur style.
- La catégorie « Divers » pour les camouflages a été supprimée, tous les camouflages « Divers » ayant été déplacés vers la catégorie « Général ».
- L'autocollant classé Top 250 a été renommé de « Champion classé (S3) » en « Élite classée (S3) » afin de mieux le différencier du Top 1.
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