Battlefield 6 modifie enfin le fonctionnement des jetons d'expérience pour le plus grand bonheur des joueurs

La dernière mise à jour de Battlefield 6 a enfin corriger l'une des mécaniques les plus frustrantes du jeu. Fini le compte à rebours en temps réel, les jetons d'expérience s'adapteront désormais à votre temps de jeu effectif. Une excellente nouvelle pour les joueurs.

Les joueurs de Battlefield 6 attendaient cette modification depuis bien longtemps. La gestion des bonus d'expérience a souvent été une source de frustration majeure dans les jeux de tir à la première personne. Electronic Arts et DICE rectifient le tir avec une refonte totale de ce système très critiqué.

La fin d'une mécanique frustrante

Jusqu'à présent, l'activation d'un jeton d'expérience dans Battlefield 6 lançait un compte à rebours impitoyable basé sur le temps réel. Que vous soyez en pleine partie, en train de naviguer dans les menus de personnalisation, ou simplement bloqué dans une interminable file d'attente à cause des serveurs, les précieuses minutes de votre bonus s'envolaient irrémédiablement. Cela forçait souvent les joueurs à enchaîner les parties sans la moindre pause, au détriment du plaisir de jeu.

Comme l'a repéré CharlieIntel sur les réseaux sociaux, tout cela appartient maintenant au passé. Les développeurs ont décidé de lier la durée des jetons d'expérience uniquement au temps passé en jeu.

Le décompte ne s'effectuera que lorsque vous serez activement sur le champ de bataille, une nouveauté qui va grandement soulager la communauté.















Comment fonctionne le nouveau système d'expérience ?

Le nouveau mécanisme se veut beaucoup plus juste pour l'ensemble des utilisateurs. Le temps restant sur un multiplicateur sera désormais calculé sous forme de pourcentage par rapport à la durée totale de la partie. Le bonus d'expérience de fin de match sera ensuite multiplié par ce fameux pourcentage afin de garantir une récompense équitable.

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Si votre jeton arrive à expiration au beau milieu d'un affrontement, vous ne serez pas lésé pour autant. Le jeu appliquera un multiplicateur proportionnel au temps pendant lequel le bonus était actif durant cette partie spécifique. De plus, pour simplifier la vie des joueurs, le menu dédié aux bonus a été intelligemment déplacé directement dans le salon d'attente afin d'en faciliter l'accès.

Ce changement arrive en même temps que la mise à jour 1.3.3.0 de Battlefield 6, d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes.