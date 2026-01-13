Battlefield 6 et REDSEC reportent la saison 2, mais une mise à jour arrive en attendant

Battlefield Studios revoit son calendrier. Alors que la communauté attendait la suite, le studio annonce la prolongation de la Saison 1 et repousse la Saison 2 au 17 février. En compensation, une mise à jour intermédiaire et un événement inédit viendront occuper les soldats dès la fin janvier.

Un report stratégique pour peaufiner l'expérience

Feu glacé, du contenu pour patienter

De nouvelles menaces émergent sur le champ de bataille.



La Saison 2 débute le 17 février. pic.twitter.com/GHMbCwMFt5 — Battlefield France (@BattlefieldEAFR) January 13, 2026

PC Édition Standard → 48,99 € au lieu de 70 €, soit 30 % de réduction. Édition Phantom → 77,89 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 33,99 € au lieu de 80 €, soit 58 % de réduction. Édition Phantom → 45,49 € au lieu de 110 €, soit 59 % de réduction.

PS5

Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 92,99 € au lieu de 100 €, soit 7 % de réduction.



Les plans changent pour les soldats engagés sur le front virtuel.. Alors que les regards étaient tournés vers l'arrivée imminente de la prochaine étape majeure du jeu, les développeurs ont pris la décision de prolonger la Saison 1 actuelle. Cette extension s'accompagne d'un report confirmé,. Une décision qui, selon le studio, vise à garantir une qualité optimale pour les futurs contenus.r, mais il faudra attendre près d'un mois supplémentaire pour voir la couleur de la Saison 2. Ce délai n'est pas anodin. Dans une industrie où la finition des jeux service est scrutée à la loupe, Battlefield Studios joue la carte de la prudence et de l'écoute.L'objectif est d'accorder plus de temps aux équipes de développement pour l'optimisation, en réponse directe aux retours formulés par la communauté ces derniers mois. C'est un pari risqué mais souvent nécessaire pour éviter un lancement en demi-teinte. Si Battlefield 6 veut à nouveau séduire ses joueurs, la saison 2 se doit d'être parfaite, au moins sur le plan technique.Pour éviter que la lassitude ne s'installe durant ces semaines de prolongation,. Ce contenu additionnel a pour but de maintenir l'engagement des joueurs en proposant des récompenses de personnalisation, à la fois gratuites et Premium. Les détenteurs du Passe de combat de la Saison 1 auront accès à l'intégralité des paliers, incluant des paquetages d'armes et des skins de soldats exclusifs.L'un des points forts de cette mise à jour réside dans sa flexibilité. Contrairement à certains systèmes contraignants, la progression dans la branche Feu glacé se fera en parallèle du Passe de combat classique. Le système repose sur l'acquisition de points de branche, obtenus exclusivement via les défis hebdomadaires. Il faudra cumuler un total de 110 points pour compléter cette branche, chaque palier nécessitant 10 points pour être déverrouillé.Enfin, pour couronner cette période d'attente, l'amour s'invitera sur le champ de bataille., apportant leur lot de récompenses de connexion quotidiennes et plusieurs week-ends de double EXP. De quoi permettre aux retardataires de maximiser leur rangRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :