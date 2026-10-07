Battlefield 6 tease une nouvelle collaboration Dead Space pour Halloween

Electronic Arts prépare une surprise terrifiante pour Halloween en intégrant l'univers de Dead Space dans la saison 5 de Battlefield 6.

La bande-annonce de la saison 5 de Battlefield 6, publiée hier, a permis aux joueurs de découvrir en images une partie des nouveautés pour le FPS. Mais elle a, semble-t-il, également teasé la prochaine collaboration puisque au milieu des destructions massives d'une nouvelle carte située à Las Vegas et des affrontements haletants, Electronic Arts a glissé un clin d'œil appuyé à l'une de ses licences les plus appréciées et pourtant délaissées. La fin de la vidéo laisse en effet apparaître le célèbre Monolithe de la saga horrifique Dead Space, annonçant un événement spécial pour la période d'Halloween.

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Un mode de jeu inédit dans la zone 51

Si la vidéo officielle reste mystérieuse, le dataminage effectué par certains permet de dresser un tableau précis de ce qui attend les soldats. Selon les fuites, ce crossover prendra la forme d'un mode de jeu temporaire en coopération, fortement inspiré du classique mode Ruée.

Les escouades seront déployées sur la carte de la zone 51 (l'une des nouvelles cartes de la saison 5), dans le but de détruire des sanctuaires dédiés au Monolithe tout en survivant à des vagues incessantes de soldats marqués. L'événement devrait également introduire une arme spéciale récupérable directement sur le champ de bataille pour repousser la menace.

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Outre le mode de jeu, deux tenues inspirées de l'emblématique armure d'Isaac Clarke seront proposées aux joueurs dans la boutique. Si certains développeurs du studio DICE avaient promis de conserver une direction artistique authentique et ancrée dans le réel, l'intégration d'éléments de science-fiction s'éloigne de l'ambiance de Battlefield 6, et du réalisme que le studio avait promis.















Dans tous les cas, la saison 5 sera disponible dès le 13 octobre, et EA devrait nous en dire plus rapidement sur l'événement spécial Halloween, et son contenu. Enfin, rappelons qu'il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :