Battlefield 6 : Le studio répond aux critiques sur la taille des cartes et promet du changement

Les joueurs de Battlefield 6 réclament des cartes plus vastes depuis le lancement. Electronic Arts entend ces critiques, mais prévient que le développement de ces environnements massifs demande une patience considérable, malgré l'arrivée imminente de classiques très appréciés.
Les débuts commerciaux de Battlefield 6 ont été explosifs
avec plus de sept millions d'exemplaires écoulés en seulement trois jours. Pourtant, ce succès chiffré cache une frustration grandissante au sein de la communauté, qui se voit d'ailleurs aujourd'hui, la taille des cartes
. Habitués aux vastes terrains de jeu des opus précédents, les vétérans ont mal accueilli l'étroitesse de certaines zones, la grogne atteignant son paroxysme avec la sortie de Blackwell Fields lors de la première saison. Conscients du problème, les développeurs tentent de rassurer, tout en demandant du temps.
Une production complexe et chronophage
Si la demande est claire, la réponse technique l'est beaucoup moins. Phil Girette, producteur sur le titre, a tenu à répondre directement aux inquiétudes des fans lors d'une récente interview
, alors que la saison 2, sortie en début de semaine, n'a rien réglé. Il confirme que le studio entend les critiques « très fort
», mais rappelle les réalités du développement moderne. Concevoir des cartes gigantesques, capables d'accueillir la destruction et le chaos typiques de la licence, ne se fait pas en un claquement de doigts
.
Nous voyons ces retours et nous les entendons très fort. [...] Mais les cartes sont l'une des choses les plus longues à construire. Nous aurons besoin d'un peu plus de temps.
L'objectif est désormais d'assurer que les nouvelles zones atteignent le niveau de qualité espéré, plutôt que de précipiter la sortie d'environnements mal optimisés ou mal conçus, ce qui a d'ailleurs été l'une des raisons du report de la saison 2 d'un mois environ.
Le retour des classiques et la feuille de route
La mention du retour de Golmud Railway, carte emblématique de Battlefield 4
, est un signal fort envoyé aux puristes. Actuellement en test dans le mode Labs, elle préfigure cette volonté de revenir à des échelles plus ambitieuse
s. Phil Girette promet que la Saison 2 offrira « plus de cartes, et des cartes plus grandes
», une déclaration qui devrait rassurer ceux qui craignaient un changement de direction définitif vers des affrontements plus confinés.
En attendant ces vastes étendues, les joueurs peuvent profiter de la nouvelle carte Contaminated
, laquelle force les joueurs à gérer leur équipement de protection contre les gaz, ajoutant une couche tactique intéressante.
La suite du programme est déjà calée avec deux autres phases pour la saison 2, comprenant Nightfall qui introduira la base Hagental le 17 mars
, suivie par Hunter/Prey le 14 avril
. Cette dernière mettra en avant un mode à durée limitée, l'Opération Augur. En espérant avoir une carte à grande échelle pour la saison 3, et relancer la machine, puisque Battlefield 6 n'a pas vu revenir autant de joueurs que ce qui était espéré avec la saison 2. Rappelons que trois nouvelles armes sont disponibles, et nous vous expliquons comment les débloquer :
Battlefield 6
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
commentaires (3)
J'ai beaucoup aimé bf6 a la sortie, mais je pense sincèrement que arc raiders leur a fait du mal
pour Les serveurs portal il faut faire comme bf2042 c'était parfait il faut pas mettre 20 joueurs pour démarrer le serveur c'est impossible
bonjour je suis vraiment déçu des serveurs portal il faut 20 joueurs pour démarrer le serveur c'est impossible de trouver les joueurs il faut penser aussi ou joueurs qui joue hardcore, fête quelque chose pour les serveurs portal et les gens reviennent