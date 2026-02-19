Battlefield 6 : Le studio répond aux critiques sur la taille des cartes et promet du changement



le 19 février 2026 à 18h12 Publié par Corentin Rimbert le 19 février 2026 à 18h12

Les joueurs de Battlefield 6 réclament des cartes plus vastes depuis le lancement. Electronic Arts entend ces critiques, mais prévient que le développement de ces environnements massifs demande une patience considérable, malgré l'arrivée imminente de classiques très appréciés.