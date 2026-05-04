Battlefield 6 : La saison 3 n'est pas encore sortie, mais vous pouvez déjà précommander le Passe de combat

Alors que Battlefield 6 tente de regagner la confiance de sa communauté avec la saison 3 qui arrive dans quelques jours, Electronic Arts franchit une nouvelle étape dans la monétisation en proposant de précommander les passes de combat avant même leur présentation.

Malgré des bases solides et un gameplay multijoueur convaincant, Battlefield 6 a connu une trajectoire complexe. Après un lancement explosif qui a brièvement replacé la franchise sous le feu des projecteurs, le jeu a rapidement perdu de sa superbe. Aujourd'hui, le titre entre dans une phase de rédemption, qui commencera avec la saison 3 et sa carte Train vers Golmud, qui sera la plus grande carte de Battlefield 6 à ce jour. Pourtant, au milieu de ces efforts louables, une nouvelle notification vient d'apparaître en jeu et fait déjà grincer des dents.

Une monétisation de plus en plus poussée

Si vous lancez le jeu aujourd'hui, vous découvrirez qu'il est désormais possible de précommander le passe de combat de la saison 3, ainsi que sa version supérieure, avant même leur sortie officielle fixée au 12 mai. Le passe standard est proposé au tarif de 1100 pièces Battlefield, soit environ dix euros, tandis que la version améliorée exige un paiement direct en argent réel de 25 euros. Bien entendu, Electronic Arts a prévu quelques incitations pour encourager les joueurs à passer à la caisse de manière anticipée.

La précommande du passe standard débloque instantanément le pack d'arme Verdant pour le L110, qui se résume à une variante verte de la mitrailleuse légère avec quelques accessoires. Au lancement de la saison, les acheteurs recevront également deux passages de niveau gratuits.

Ceux qui opteront pour le passe amélioré recevront immédiatement le pack d'arme précédent, un autre pour le pistolet P18, ainsi que deux sauts de niveau supplémentaires et des bonus d'expérience lors du lancement. Tout cela s'ajoute au contenu habituel de cette offre premium, qui comprend déjà 25 passages de niveau et des éléments cosmétiques exclusifs. Payer un jeu en avance est une pratique courante, mais précommander le droit de débloquer du contenu que l'on n'a même pas encore vu représente une évolution discutable du modèle économique.

Un contexte difficile pour la franchise

Cette stratégie de monétisation agressive intervient dans un climat particulier. Il n'est pas si surprenant de voir Electronic Arts chercher de nouvelles sources de revenus après avoir licencié une partie du personnel ayant travaillé sur le plus grand lancement de l'histoire de la franchise. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : après avoir réuni la somme impressionnante de 750 000 joueurs simultanés sur Steam il y a sept mois, la fréquentation quotidienne a chuté autour de 100 000 en janvier, pour stagner aujourd'hui près de la barre des 50 000 joueurs.















La mise à jour de la saison 2 n'ayant eu qu'un impact minime sur la fréquentation, du moins sur PC, tous les regards sont désormais tournés vers la saison 3 qui arrive dans quelques jours. Reste à savoir si ces nouvelles méthodes commerciales ne risquent pas de freiner l'élan de sympathie que les développeurs tentent de recréer avec leurs prochaines mises à jour de contenu.

Disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, Battlefield 6 a récemment dévoilé sa feuille de route. La licence sera également adaptée au cinéma, comme son concurrent Call of Duty. Enfin, rappelons qu'il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :