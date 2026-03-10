Des renvois massifs chez EA malgré les millions de ventes de Battlefield 6



le 10 mars 2026 à 14h34 Publié par Corentin Rimbert le 10 mars 2026 à 14h34

Six mois après le lancement historique de Battlefield 6, Electronic Arts annonce des licenciements au sein de ses studios de développement. Malgré des ventes records et un succès commercial indéniable, l'éditeur justifie cette restructuration par une transition vers le modèle de jeu service.