Des renvois massifs chez EA malgré les millions de ventes de Battlefield 6

Six mois après le lancement historique de Battlefield 6, Electronic Arts annonce des licenciements au sein de ses studios de développement. Malgré des ventes records et un succès commercial indéniable, l'éditeur justifie cette restructuration par une transition vers le modèle de jeu service.
Six mois seulement après la sortie triomphale de Battlefield 6
, l'industrie du jeu vidéo fait face à une nouvelle contradiction frappante. Bien que le titre ait pulvérisé les records de la franchise, Electronic Arts a confirmé une vague de licenciements touchant les quatre studios responsables de son développement
, à savoir Criterion, Dice, Ripple Effect et Motive. Cette décision soulève de nombreuses questions sur la viabilité et les attentes financières des grandes productions actuelles.
Le paradoxe d'un succès commercial historique
Le lancement de Battlefield 6 avait tout d'un conte de fées pour Electronic Arts
. Le jeu de tir s'est écoulé à plus de sept millions d'exemplaires en seulement trois jours, devenant le titre le plus vendu de l'année 2025 aux États-Unis. Ce succès foudroyant lui a même permis de surpasser son éternel rival, Call of Duty: Black Ops 7
. Sur la plateforme Steam, le titre a rassemblé jusqu'à 747 000 joueurs en simultané, marquant un véritable retour en force pour la série.
Pourtant, cette réussite commerciale indéniable n'a pas suffi à garantir la sécurité de l'emploi pour les développeurs. La coalition de studios, formée spécialement pour rivaliser avec la concurrence, subit aujourd'hui les conséquences d'une industrie où même les jeux les plus rentables ne protègent plus les équipes de création
.
Une restructuration inattendue des équipes
C'est le média américain IGN
qui a d'abord rapporté ces coupes salariales, expliquant qu'elles reflètent un réalignement des effectifs alors que le développement se concentre désormais sur le maintien du service en direct. Interrogé sur la situation, un porte-parole de l'éditeur a tenu à justifier ces choix stratégiques.
Nous avons apporté des changements ciblés au sein de notre organisation Battlefield pour mieux aligner nos équipes sur ce qui compte le plus pour notre communauté. Battlefield reste l'une de nos plus grandes priorités, et nous continuons d'investir dans la franchise, guidés par les retours des joueurs et les analyses de Battlefield Labs.
La réalité du secteur veut que la maintenance d'un jeu nécessite des effectifs bien moindres que sa création initiale. Toutefois, l'ampleur exacte de ces réductions de personnel reste pour le moment inconnue, bien que tous les studios concernés doivent rester opérationnels
.
Les défis du jeu service et la chute de fréquentation
Malgré ses ventes colossales, Battlefield 6 a rencontré plusieurs obstacles après son lancement.
Les joueurs ont rapidement exprimé leur mécontentement concernant la taille des cartes, des problèmes de progression et l'utilisation supposée d'intelligences artificielles pour générer certains éléments du jeu. Le report de la deuxième saison en janvier et surtout la sortie d'ARC Raiders ont également contribué à une baisse significative de l'engagement
.
Les données montrent que le jeu a atteint un pic de 22,5 millions d'utilisateurs actifs mensuels en novembre, avant de retomber à près de 9 millions en janvier. Bien que ce chiffre lui permette de rester devant certains mastodontes du milieu, la dynamique est à la baisse
. Et ce n'est pas le battle royale REDSEC
qui réussira à fidéliser les joueurs sur le long terme.
Les développeurs écoutent toutefois attentivement la communauté, et promettent, notamment que des cartes plus grandes arriveront
. L'avenir nous dira si Battlefield 6 arrive à atteindre ses objectifs à terme, ou non.Battlefield 6
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