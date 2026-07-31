Battlefield 6 : Lobbies personnalisés et trois nouvelles cartes, le programme massif pour la fin de l'année

Les développeurs de Battlefield 6 viennent de dévoiler leur nouvelle feuille de route. Au programme, des parties personnalisées, l'arrivée très attendue du chat de proximité et un premier aperçu de la saison 5 prévue pour cet hiver. Une mise à jour riche en contenu pour les passionnés du jeu.

Les équipes en charge de Battlefield 6 aiment visiblement anticiper l'avenir et tenir au courant la communauté de ce qui les attend. Alors que les joueurs reprennent à peine leur souffle après des combats acharnés sur Tsuru Reef, une toute nouvelle feuille de route vient d'être partagée. Celle-ci détaille non seulement la fin du programme de la saison 4 qui va s'étaler a minima jusqu'à octobre, mais offre également un premier aperçu très prometteur de ce qui attend la communauté pour le lancement de la saison 5. Les amateurs de la franchise ont donc de quoi se réjouir avec une avalanche de nouveautés prévues pour les mois à venir.

Le déploiement des parties personnalisées et du chat vocal

Le premier grand rendez-vous est fixé au 18 août prochain. Cette date marquera l'arrivée très attendue des lobbies personnalisés, une fonctionnalité qui sera lancée en même temps que la célèbre carte Wake Island. Les joueurs qui hébergeront ces parties bénéficieront d'une multitude d'options pour configurer leurs sessions sur mesure. Dans un premier temps, seuls les modes Battle Royale en escouade et Conquête seront pris en charge, mais les développeurs ont d'ores et déjà promis que d'autres modes de jeu viendront s'ajouter à cette liste au fil du temps.

L'autre ajout majeur de cette fin de saison 4 concerne l'immersion et la communication en jeu. Le 15 septembre, le chat de proximité fera son apparition. Cette fonctionnalité particulièrement excitante permettra aux joueurs d'interagir directement avec les alliés et les ennemis situés à courte distance. Avant d'être déployées dans la version finale du jeu, toutes ces nouveautés passeront par la case Battlefield Labs. Cette phase de test grandeur nature donnera l'opportunité à la communauté d'expérimenter ces ajouts et de faire remonter de précieux commentaires aux équipes de développement.

À lire également Battlefield 6 : Certains objets des précédents Passes de combat seront en vente

Un hiver explosif avec la saison 5

Si le studio reste encore discret sur les détails précis de la saison 5, il a tout de même confirmé que son lancement officiel aurait lieu cet hiver. Pour l'occasion, les joueurs pourront découvrir trois nouvelles cartes inédites. L'une d'entre elles sera spécifiquement pensée pour les affrontements d'infanterie, offrant des combats rapprochés intenses. Les deux autres cartes auront pour ambition d'intégrer les différentes formes de guerre caractéristiques de la licence, mêlant véhicules et troupes au sol dans une expérience que les créateurs qualifient de spectaculaire.

Nous avons hâte de vous en dire plus sur ces nouvelles cartes qui redéfiniront l'expérience de jeu globale.

Bien que la période soit plus compliquée pour Battlefield 6, les développeurs souhaitent réellement fidéliser les joueurs encore présents, et attirer celles et ceux qui l'ont abandonné en cours de route. Avec ces ajouts, la fin d'année pourrait être bénéfique pour le FPS, en dépit de la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4.















Enfin, rappelons qu'il est possible d'obtenir Battlefield 6 tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :