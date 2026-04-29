Battlefield 6 : La saison 3, quand débute t-elle ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 avril 2026 à 17h43
De nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent quand la saison 3 sera lancée sur Battlefield 6. Nous vous partageons la réponse.
Battlefield 6 : La saison 3, quand débute t-elle ?

Depuis la sortie de la saison 2 sur Battlefield 6, qui remonte au mois de février 2026, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec impatience la prochaine, en espérant un joli contenu. De ce fait, certaines personnes de la communauté se demandent quand la saison 3 se rendra disponible sur Battlefield 6, et donc quelle est sa date de sortie.

Date de lancement de la saison 3 de Battlefield 6

Cette question que se pose une multitude de personnes au sein de la communauté possède bien évidemment une réponse, bien qu'il soit assez facile de l'imaginer. En effet, les saisons durent environ trois mois, et cela nous envoie donc directement au mois de mai. C'est effectivement à ce moment que la saison 3 de Battlefield 6 sortira. Pour être plus précis, nous devrions découvrir la saison 3 du FPS dès le mardi 12 mai.

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Comme pour les deux premières saisons, nous devrions voir une saison 3 découpée en trois phases, dans le but d'étaler le contenu et s'assurer que les joueurs restent actifs tout au long de ces trois mois. En espérant que le contenu soit cette fois au rendez-vous.

Quel contenu pour cette saison 3 ?

Cette nouvelle saison n'a pas encore été présentée, mais nous devrions avoir plusieurs cartes, des armes, des véhicules, et une pléthore d'améliorations, sans oublier le traditionnel Passe de combat pour obtenir des récompenses esthétiques.

Une première carte a déjà été officialisée, Train vers Golmud, qui sera la plus grande carte de Battlefield 6 à ce jour. Il s'agit de la réinterprétation de l'une des cartes de Battlefield 4, appréciée des joueurs à l'époque. De quoi espérer un joli contenu pour cette saison 3.

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Pour le reste, il faudra patienter encore un peu, EA et Battlefield Studios ne devraient pas tarder à nous en dire davantage sur les nouveautés.

Rendez-vous donc le 12 mai 2026 pour découvrir la saison 3 de Battlefield 6. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :

  • PC
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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