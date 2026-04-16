Battlefield 6 révèle sa feuille de route 2026, qui fera plaisir aux joueurs



le 16 avril 2026 à 17h17 Publié par Corentin Rimbert le 16 avril 2026 à 17h17

Après un lancement en demi-teinte et une baisse du nombre de joueurs, Battlefield 6 dévoile sa feuille de route pour 2026. Au programme : le retour de la guerre navale, des cartes gigantesques et des serveurs persistants pour reconquérir le cœur des fans de la première heure.