Battlefield 6 révèle sa feuille de route 2026, qui fera plaisir aux joueurs

Après un lancement en demi-teinte et une baisse du nombre de joueurs, Battlefield 6 dévoile sa feuille de route pour 2026. Au programme : le retour de la guerre navale, des cartes gigantesques et des serveurs persistants pour reconquérir le cœur des fans de la première heure.
EA et Battlefield Studios abattent leurs dernières cartes pour relancer l'intérêt autour de Battlefield 6
, six mois après son lancement mitigé. Face à la grogne de la communauté, qui juge le contenu trop pauvre, et à une désertion progressive des serveurs, les développeurs ont décidé de réagir massivement. Les équipes de DICE, Motive et Ripple Effect ont détaillé les nouveautés des saisons 3, 4 et 5 prévues pour 2026
. L'objectif est d'écouter les joueurs et proposer des affrontements à grande échelle dignes de la franchise.
La saison 3 fait la part belle à la nostalgie et au mode compétitif
Le mois de mai marquera le lancement de la troisième saison et le retour de cartes emblématiques de la saga, entièrement retravaillées. Les joueurs pourront redécouvrir une version modernisée de Golmud Railway, rebaptisée Railway to Golmud
. Située au Tadjikistan, cette zone de guerre sera environ quatre fois plus vaste que la vallée de Mirak, répondant ainsi à la demande de champs de bataille gigantesques
.
Une autre carte adorée des fans, Grand Bazaar, fera son apparition sous le nom de Cairo Bazaar
. Bien que plus petite, elle inclura tout de même des véhicules pour des affrontements intenses. Du côté du mode REDSEC, les amateurs de Battle Royale pourront enfin profiter de parties classées en escouade, avec des récompenses exclusives à la clé.
La guerre navale débarque en force avec la saison 4
Le mois de juillet s'annonce décisif pour l'avenir du jeu avec le lancement de la saison 4, qui réintroduira la guerre navale
. Les développeurs promettent des porte-avions, des véhicules maritimes et un système de vagues dynamiques affectant la visée des joueurs. Pour accompagner cette thématique, la mythique carte Wake Island fera son grand retour dans une version réimaginée.
Mais la véritable star de cette mise à jour sera Tsuru Reef, une toute nouvelle zone de combat aquatique qui deviendra la plus grande carte jamais créée pour Battlefield 6
.
Il y a une volonté de revisiter les meilleures cartes de l'histoire des FPS, mais nous voulons aussi apporter de nouveaux designs de niveaux uniques pour Battlefield 6.
Roman Campos-Oriola, directeur créatif chez Motive, confirme ainsi que l'équilibre entre nostalgie et nouveauté sera au centre de la stratégie du studio.
Une saison 5 mystérieuse et des fonctionnalités très attendues
Bien que les détails concernant la saison 5 prévue pour l'automne restent flous, une image montrant des eaux troubles a été partagée
. Cette ultime mise à jour de l'année 2026 fera office de cadeau pour la communauté, puisqu'elle proposera exceptionnellement trois nouvelles cartes d'un coup, marquant également le premier anniversaire du FPS.
Au-delà du contenu saisonnier, Battlefield Studios a confirmé l'arrivée de fonctionnalités réclamées depuis le lancement. D'ici la fin de l'année 2026, un véritable navigateur de serveurs avec des serveurs persistants sera déployé
. Les classements, le mode spectateur, les sections et le chat vocal de proximité sont également en cours de développement. Enfin, les cartes problématiques comme Nouvelle Sobek et Blackwell Fields auront droit à des refontes complètes. L'année 2026 s'annonce donc charnière pour redorer le blason de ce titre ambitieux.Battlefield 6
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