Le rachat colossal d'Electronic Arts devrait être officiel la semaine prochaine

Le rachat historique d'Electronic Arts pour 55 milliards de dollars sera officiellement finalisé la semaine prochaine. Après avoir obtenu l'approbation des régulateurs européens, l'éditeur américain s'apprête à quitter la bourse pour passer sous le contrôle d'un consortium mené par l'Arabie Saoudite.

C'est désormais officiel, l'accord à 55 milliards de dollars visant à retirer Electronic Arts de la bourse sera conclu la semaine prochaine. L'éditeur a confirmé dans un récent document déposé auprès de la SEC, l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, que cet accord controversé a franchi tous les obstacles réglementaires requis. La finalisation est prévue pour le 4 août 2026.

Une transaction historique validée par les régulateurs

Dans son dépôt officiel, l'entreprise américaine a tenu à rassurer les marchés financiers en confirmant que les ultimes barrières administratives ont été levées.

En date du 30 juillet 2026, toutes les approbations réglementaires nécessaires à la réalisation de la fusion ont été obtenues. Electronic Arts s'attend actuellement à ce que la fusion soit conclue vers la fin des négociations le 4 août 2026.

La Commission européenne a autorisé l'opération la semaine dernière, estimant que la transaction ne soulèverait pas de problèmes de concurrence. L'accord prévoit que le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite prenne possession de 93,4 % des parts de l'éditeur. Affinity Partners, une société d'investissement dirigée par Jared Kushner, obtiendra 1,1 % des parts, tandis que les 5,5 % restants iront au groupe d'investissement Silver Lake.















Des inquiétudes grandissantes au sein de l'industrie

Si sur le papier cette acquisition, financée par 36 milliards de dollars de capitaux propres et 20 milliards de dollars de nouvelles dettes, est un succès financier, elle suscite de nombreuses controverses. Les développeurs de studios prestigieux comme BioWare s'inquiètent ouvertement des risques de licenciements et de fermetures de studios. L'entreprise a d'ailleurs déjà procédé à de multiples vagues de renvois ces derniers mois, tout en accordant une augmentation massive à son PDG Andrew Wilson.

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Aux États-Unis, plusieurs sénateurs ont exprimé leurs craintes quant aux risques pour la sécurité nationale et à l'influence étrangère. Du côté des joueurs, les inquiétudes se portent sur la liberté créative et les valeurs portées par les futurs jeux de l'éditeur. Le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite est régulièrement accusé par des organisations comme Human Rights Watch d'utiliser ses investissements dans le divertissement pour redorer le blason du pays en matière de droits humains.

La communauté craint notamment que cette influence n'impacte la volonté d'Electronic Arts de continuer à développer des titres inclusifs, une marque de fabrique historique de franchises comme Les Sims. L'avenir nous dira comment cette nouvelle direction gérera le lourd endettement de 20 milliards de dollars qui pèse désormais sur la société.