Le PDG d'Electronic Arts touche 38 millions de dollars après avoir licencié ses employés

Alors que Battlefield 6 a battu des records de ventes, Electronic Arts a licencié une partie de ses développeurs. Pendant ce temps, le PDG Andrew Wilson a vu sa rémunération exploser pour atteindre 38 millions de dollars, illustrant un décalage grandissant entre la direction et les créateurs.

Il y a quelques mois, Battlefield 6 s'imposait comme un véritable phénomène commercial. Le titre a écoulé sept millions d'exemplaires en seulement trois jours, réussissant même l'exploit de surpasser les ventes de son rival historique, Call of Duty. Pourtant, la récompense pour les équipes de développement fut pour le moins amère. Electronic Arts a procédé au licenciement d'un nombre non communiqué de créateurs ayant œuvré sur ce projet, tout en remerciant l'intégralité de l'équipe travaillant sur un nouveau jeu narratif de la franchise. Ce contraste saisissant entre réussite financière et casse sociale prend une toute autre dimension à la lecture des récents documents financiers de l'éditeur.

Une rémunération stratosphérique pour le grand patron

Le récent rapport financier déposé par Electronic Arts révèle que la rémunération totale de son PDG, Andrew Wilson, s'élève à plus de 38 millions de dollars pour l'année fiscale 2026. Cela représente une augmentation impressionnante de 8 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, et 13 millions par rapport à 2024. Cette hausse est d'ailleurs justifiée par l'entreprise en grande partie par le succès de Battlefield 6. Le document officiel souligne que le jeu a validé toutes les étapes d'un lancement de haute qualité.

Ce montant faramineux creuse encore davantage le fossé avec les employés de l'entreprise. Le rapport indique que la rémunération d'Andrew Wilson est désormais 305 fois supérieure au salaire médian d'un employé d'Electronic Arts, contre un ratio de 260 pour un l'année précédente. Le salaire médian a pourtant augmenté pour atteindre un peu plus de 126 000 dollars, mais cette progression reste dérisoire face aux bonus accumulés par la direction.

À cela s'ajoutent des avantages en nature pour le moins luxueux. La ligne des autres compensations du PDG est passée à près de 2,4 millions de dollars, incluant une autorisation d'utiliser le jet privé de l'entreprise pour ses voyages personnels dans la limite de 75 heures, facturant ainsi plus de 1,2 million de dollars à la société.

Un parachute doré face au rachat imminent

La situation pourrait devenir encore plus lucrative pour Andrew Wilson. Un consortium d'investisseurs comprenant le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, Silver Lake et Affinity Partners est actuellement en passe d'acquérir Electronic Arts pour la somme de 55 milliards de dollars. Ce rachat, récemment approuvé par la Commission européenne, s'accompagne de clauses très avantageuses pour la direction. Les documents financiers révèlent que le PDG pourrait toucher une indemnité de départ estimée à 125 millions de dollars s'il venait à être licencié à la suite de ce changement de propriétaire.















Pendant que les cadres dirigeants se partagent des dizaines de millions de dollars en récompense d'un lancement réussi, les développeurs de studios comme Criterion, Dice ou Ripple Effect se retrouvent sans emploi. Le système actuel valorise bien trop les actionnaires et la rentabilité à court terme bien au-delà de la stabilité des équipes créatives, laissant un goût de cynisme absolu face aux célébrations des succès commerciaux.