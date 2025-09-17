Battlefield 6 : La date de sortie du Battle Royale aurait fuité, et c'est pour bientôt

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 septembre 2025 à 10h50
Une fuite évoque une arrivée rapide du mode Battle Royale de Battlefield 6, qui devrait arriver peu de temps après la sortie du jeu.
Battlefield 6 : La date de sortie du Battle Royale aurait fuité, et c'est pour bientôt
Alors que Battlefield 6 est attendu comme le grand retour de la franchise, une rumeur crédible affirme que son mode Battle Royale arriverait dès la fin octobre. De quoi marquer un tournant après l'échec de Battlefield 2042 et rassurer une communauté impatiente, tout en maintenant sous pression les joueurs sans faire retomber la hype.

Un retour en force pour Battlefield

La série avait vacillé avec Battlefield 2042, dont le lancement chaotique avait refroidi les fans. Pour relancer la machine, EA a confié la licence à Vince Zampella, l'un des cerveaux derrière Call of Duty et Titanfall, épaulé par plusieurs studios. Résultat, Battlefield 6 s'annonce massif, avec une campagne solo, un multijoueur PvP classique, un mode Portal pour les cartes personnalisées, et donc un Battle Royale, qui pourrait enfin être digne de la série, après l'échec de Firestom, lequel était intégré à Battlefield V.

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Une date de sortie pour fin octobre ?

Selon une fuite de ModernWarzone, compte spécialisé reconnu dans la sphère Call of Duty et FPS, le Battle Royale de Battlefield 6 devrait être lancé le 28 octobre 2025, soit seulement deux semaines après le jeu principal. Une stratégie qui permettrait de surfer sur l'engouement du lancement pour capter un maximum de joueurs.
Des séquences de gameplay issues d'un playtest fermé ont d'ailleurs circulé récemment, montrant en quoi ce mode chercherait à se différencier de la concurrence. Évidemment, il faut garder à l'esprit que tout cela n'est pas encore officiel et qu'Electronic Arts pourrait revoir tout ou partie de ses plans.

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Un modèle économique encore flou

La question qui divise la communauté reste celle-ci : le Battle Royale sera-t-il gratuit ? Si la logique free-to-play semble évidente, EA n'a encore rien confirmé. La plupart des BR ont bâti leur succès sur l'accessibilité, permettant d'attirer une large base de joueurs avant de monétiser via des microtransactions, sauf lors des débuts du genre, avec H1Z1 et PUBG qui étaient tous les deux payants. Mais ils sont aussi devenus gratuits avec le temps.

Miniature vidéo

Réponse très probablement d'ici quelques jours, lorsque le Battle Royale de Battlefield 6 sera présenté. Sinon, rendez-vous le 10 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez toujours le précommander dans le but d'obtenir divers bonus exclusifs.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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C'est moi (invité) Le 17/09/2025 à 15:05

J'attends vraiment de voir ce que ça donnera, mais ça peut être une vraie surprise ce petit br