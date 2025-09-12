Battlefield 6 : 15 minutes du mode Battle Royale fuitent en ligne

Deux vidéos issues des tests Battlefield Labs dévoilent pour la première fois le Battle Royale de Battlefield 6, avec véhicules, séquences de largage et premières mécaniques de jeu.
Le très attendu Battlefield 6
continue de se dévoiler malgré lui. Après son officialisation par Electronic Arts, qui a été gâchée par plusieurs rumeurs, c'est désormais une fuite de 15 minutes de gameplay du Battle Royale
qui circule en ligne, provenant directement des premiers tests organisés par Battlefield Labs
.
Deux séquences de gameplay déjà visibles
La première vidéo montre près de 12 minutes d'action
, où l'on peut notamment voir l'utilisation de véhicules comme le RHIB boat ou un char. La seconde séquence met en avant le largage initial
d'une escouade de quatre joueurs depuis un hélicoptère Chinook. Ripple Effect semble avoir repris un principe proche de Apex Legends
, où tout le groupe suit un leader lors du drop, sauf si un joueur choisit de se séparer.
Battle Royal RHIB boat and Tank Gameplay
byu/RevivedTitangil inBattlefield
Un Battle Royale destructeur
Le mode Battle Royale introduira une particularité de taille, un cercle destructeur instantané
. Contrairement à d'autres jeux où le joueur peut survivre quelques secondes hors de la zone, ici, le contact sera immédiatement fatal. Bien qu'aucun extrait de cette mécanique n'ait encore fuité, les leaks devraient se multiplier dans les jours à venir, puisque ce mode de jeu est déjà jouable par certains.
First Look at Battle Royal Jumping Sequence
byu/RevivedTitangil inBattlefield
Comment jouer au Battle Royale dès maintenant ?
Pour l'instant, le seul moyen d'accéder au Battle Royale est de participer aux tests Battlefield Labs
, comme nous vous l'expliquons dans cet article
. Les joueurs sélectionnés peuvent ainsi essayer ce mode en avant-première, ainsi que le multijoueur classique. Une bonne manière pour Electronic Arts et ses équipes de récolter des données dans le but de faire des ajustements pour la sortie finale.
Le lancement officiel de Battlefield 6 est prévu pour le 10 octobre 2025
sur PlayStation 5, Xbox Series et PC
. Pour ce qui est du Battle Royale, aucune information n'a été partagée, mais EA devrait le faire assez vite. N'oubliez pas que la campagne se présentera également d'ici peu de temps, lors du Tokyo Game Show
.
commentaires (2)
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