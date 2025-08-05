Battlefield 6 : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Battlefield 6, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt pour le grand retour de la saga culte.
Après une longue période d'absence, et des leaks prometteurs, la licence Battlefield fait enfin son retour en 2025
, pour une sortie en octobre. Nul doute que les joueurs seront au rendez-vous, eux qui l'ont déjà été lors des tests, de la bêta et des différentes annonces d'Electronic Arts. Mais une partie de celles et ceux qui achèteront Battlefield 6 se posent la question de quelle édition choisir
. Le choix de l'édition est crucial
, et pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires nous vous proposons de passer en revu tout le contenu des éditions de Battlefield 6, des différents bonus de précommande et le prix de vente.
Différentes éditions de Battlefield 6
|Avantages
|Standard
|Phantom
|Battlefield 6
|Oui
|Oui
|Offre de précommande pack Tombstone
|Oui
|Oui
|Jeton BF Pro (Passe de combat + 25 niveaux)
|Non
|Oui
|Escouade Phantom (4 skins de soldat)
|Non
|Oui
|Paquetage d'arme ombre portée
|Non
|Oui
|Skin d'arme de corps-à-corps lueur
|Non
|Oui
|Skin de véhicule chimère
|Non
|Oui
|Autocollant d'arme tête de mort
|Non
|Oui
|Pendentif d'arme et plaque
|Non
|Oui
|Ensemble de bonus d'EXP Phantom
|Non
|Oui
Bonus de précommande
Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront le pack Tombstone (ou Pierre tombale) qui offrira un bonus d'EXP de joueur et d'armes, mais aussi les éléments suivant :
- Le skin de soldat Croque-mort
- La fiche de jeu Sacrifice héroïque
- Le pendentif d'arme Bandoulière
- L'autocollant d'arme Livraison express
- Le paquetage d'arme Hachette" pour la L110
- L'écusson Annonce funeste
Prix des différentes éditions de Battlefield 6
Le prix de vente des éditions de Battlefield 6 est somme toute assez classique, EA ayant fait le choix de ne pas augmenter ses prix par rapport à d'autres éditeurs. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :
- Édition Standard
- PC → 69,99 €
- PlayStation et Xbox → 79,99 €
- Édition Phantom
- PC → 99,99 €
- PlayStation et Xbox → 109,99 €
Où précommander Battlefield 6 ?
Battlefield 6
peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions de Battlefield 6 avec une petite réduction
, afin de faire des économies lors de l'achat.
Battlefield 6
sortira le 10 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.
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