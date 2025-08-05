Battlefield 6 : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Battlefield 6, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt pour le grand retour de la saga culte.

Différentes éditions de Battlefield 6

Avantages Standard Phantom Battlefield 6 Oui Oui Offre de précommande pack Tombstone Oui Oui Jeton BF Pro (Passe de combat + 25 niveaux) Non Oui Escouade Phantom (4 skins de soldat) Non Oui Paquetage d'arme ombre portée Non Oui Skin d'arme de corps-à-corps lueur Non Oui Skin de véhicule chimère Non Oui Autocollant d'arme tête de mort Non Oui Pendentif d'arme et plaque Non Oui Ensemble de bonus d'EXP Phantom Non Oui

Bonus de précommande

Le skin de soldat Croque-mort

La fiche de jeu Sacrifice héroïque

Le pendentif d'arme Bandoulière

L'autocollant d'arme Livraison express

Le paquetage d'arme Hachette" pour la L110

L'écusson Annonce funeste

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Prix des différentes éditions de Battlefield 6

Édition Standard PC → 69,99 € PlayStation et Xbox → 79,99 €

Édition Phantom PC → 99,99 € PlayStation et Xbox → 109,99 €



Où précommander Battlefield 6 ?

l'une des éditions de Battlefield 6 avec une petite réduction

Après une longue période d'absence, et des leaks prometteurs,, pour une sortie en octobre. Nul doute que les joueurs seront au rendez-vous, eux qui l'ont déjà été lors des tests, de la bêta et des différentes annonces d'Electronic Arts. Mais une partie de celles et ceux qui achèteront, et pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires nous vous proposons de passer en revu tout le contenu des éditions de Battlefield 6, des différents bonus de précommande et le prix de vente.Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront le pack Tombstone (ou Pierre tombale) qui offrira un bonus d'EXP de joueur et d'armes, mais aussi les éléments suivant :Le prix de vente des éditions de Battlefield 6 est somme toute assez classique, EA ayant fait le choix de ne pas augmenter ses prix par rapport à d'autres éditeurs. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :peut être précommandé directement via les plateformes officielles :Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer, afin de faire des économies lors de l'achat.sortira le 10 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.