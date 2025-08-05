Battlefield 6 : Différentes éditions, précommande et prix

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 août 2025 à 17h22
Retrouvez le détail des différentes éditions de Battlefield 6, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt pour le grand retour de la saga culte.
Battlefield 6 : Différentes éditions, précommande et prix
Après une longue période d'absence, et des leaks prometteurs, la licence Battlefield fait enfin son retour en 2025, pour une sortie en octobre. Nul doute que les joueurs seront au rendez-vous, eux qui l'ont déjà été lors des tests, de la bêta et des différentes annonces d'Electronic Arts. Mais une partie de celles et ceux qui achèteront Battlefield 6 se posent la question de quelle édition choisir

Le choix de l'édition est crucial, et pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires nous vous proposons de passer en revu tout le contenu des éditions de Battlefield 6, des différents bonus de précommande et le prix de vente.

Différentes éditions de Battlefield 6

Avantages Standard Phantom
Battlefield 6 Oui Oui
Offre de précommande pack Tombstone Oui Oui
Jeton BF Pro (Passe de combat + 25 niveaux) Non Oui
Escouade Phantom (4 skins de soldat) Non Oui
Paquetage d'arme ombre portée Non Oui
Skin d'arme de corps-à-corps lueur Non Oui
Skin de véhicule chimère Non Oui
Autocollant d'arme tête de mort Non Oui
Pendentif d'arme et plaque Non Oui
Ensemble de bonus d'EXP Phantom Non Oui

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Bonus de précommande

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront le pack Tombstone (ou Pierre tombale) qui offrira un bonus d'EXP de joueur et d'armes, mais aussi les éléments suivant :
  • Le skin de soldat Croque-mort
  • La fiche de jeu Sacrifice héroïque
  • Le pendentif d'arme Bandoulière
  • L'autocollant d'arme Livraison express
  • Le paquetage d'arme Hachette" pour la L110
  • L'écusson Annonce funeste

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Prix des différentes éditions de Battlefield 6

Le prix de vente des éditions de Battlefield 6 est somme toute assez classique, EA ayant fait le choix de ne pas augmenter ses prix par rapport à d'autres éditeurs. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent : 
  • Édition Standard
    • PC → 69,99 €
    • PlayStation et Xbox → 79,99 €
  • Édition Phantom 
    • PC → 99,99 €
    • PlayStation et Xbox → 109,99 €
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Où précommander Battlefield 6 ?

Battlefield 6 peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions de Battlefield 6 avec une petite réduction, afin de faire des économies lors de l'achat.

Miniature vidéo

Battlefield 6 sortira le 10 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.
Corentin Rimbert

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