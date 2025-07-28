Battlefield 6 : La carte du mode battle royale fuite



le 28 juillet 2025 à 15h07 Publié par Corentin Rimbert le 28 juillet 2025 à 15h07

À quelques jours de la révélation officielle du multijoueur de Battlefield 6, une nouvelle fuite dévoile l'intégralité de la carte prévue pour son futur mode Battle Royale. Toutefois, les joueurs devront patienter : ce mode tant attendu ne sera pas disponible dès la sortie du jeu.