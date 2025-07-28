Battlefield 6 : La carte du mode battle royale fuite

À quelques jours de la révélation officielle du multijoueur de Battlefield 6, une nouvelle fuite dévoile l'intégralité de la carte prévue pour son futur mode Battle Royale. Toutefois, les joueurs devront patienter : ce mode tant attendu ne sera pas disponible dès la sortie du jeu.
Révélé la semaine dernière, Battlefield 6 va se dévoiler davantage par le biais de son multijoueur
dans peu de temps, avec espérons-le une floppée d'informations qui suivront, dont le battle royale. En attendant, les leaks nous en disent pas mal avec, notamment, la carte qui vient de fuiter
.
« Lyndon Beach », une carte battle royale prometteuse
Grâce aux recherches approfondies du dataminer réputé Temporyal,
on découvre les premiers éléments concrets du battle royale de Battlefield 6
, baptisé en interne « Lyndon Beach »
. Cette carte, encore non officielle, promet une expérience de jeu particulièrement ambitieuse avec pas moins de 9 grands points d'intérêt
et 29 lieux secondaires
.
Les neuf principaux points d'intérêt :
- Marina
- Lighthouse
- Main Street North
- Main Street South
- Gold Resort
- The Valley
- South Coast
- Fort Lyndon
- The Docks
Ces lieux stratégiques devraient devenir rapidement des zones de combat intenses et convoitées par les joueurs.
Des lieux secondaires riches et variés :
Parmi les 29 lieux secondaires découverts, on retrouve notamment :
- Angel Beach
- Military RnD (et sa version souterraine)
- Radar Comms
- Crash Site
- Sabotage Site
- Tech Campus
- Water Treatment
- The Promenade
Chacune de ces zones offrira des opportunités tactiques variées pour les joueurs, ainsi qu'une diversité de décors typiques de la franchise Battlefield.
Un anneau destructeur particulièrement mortel
Selon Temporyal, Battlefield 6 proposera l'un des anneaux les plus mortels jamais vus dans un battle royale
: il détruira instantanément tout joueur et tout élément de décor se trouvant sur son passage, avec un effet visuel de flammes dès que les joueurs s'en approcheront à moins de 10 mètres. De quoi pimenter encore davantage l'expérience de jeu, en ajoutant une pression constante sur les déplacements des joueurs.
Un métro souterrain pour faciliter les déplacements ?
Autre détail intéressant révélé par les fuites : Battlefield 6 pourrait inclure un système de métro souterrain
, permettant aux joueurs de se déplacer rapidement à travers la carte en complément des véhicules traditionnels. Un ajout stratégique majeur qui pourrait grandement influencer le rythme des parties.
Une sortie différée pour le Battle Royale
Malheureusement, selon plusieurs sources, ce mode battle royale très attendu ne serait pas disponible dès le lancement initial du jeu, lequel devrait arriver en octobre selon les rumeurs. Le battle royale n'arrivera que bien plus tard. Là encore, une confirmation est attendue, potentiellement dès ce 31 juillet.
Avec une carte impressionnante, un anneau destructeur inédit et potentiellement un métro souterrain pour varier les stratégies, le battle royale de Battlefield 6 semble prêt à rivaliser sérieusement avec les plus grands titres du genre
. Il ne reste plus qu'à patienter quelques jours pour avoir toutes les confirmations officielles et découvrir ce que réserve ce nouvel opus très attendu.
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