Battlefield 6 explose tous les compteurs : déjà 500 000 wishlists sur Steam en un seul week-end

À peine révélé, Battlefield 6 suscite déjà un engouement massif de la part des joueurs du monde entier. En seulement un week-end, le très attendu FPS militaire d'EA et DICE a enregistré plus de 500 000 wishlists sur Steam, prouvant une fois encore l'immense popularité de la franchise malgré les controverses passées.
Annoncé officiellement la semaine dernière avec une première bande-annonce, Battlefield 6
est très attendu, en témoignent les premiers chiffres. Près d'un demi-million de personnes l'ont déjà ajouté à leur liste de souhaits sur Steam, en attendant la grande révélation du multijoueur, et surtout de plus amples informations, comme sa date de sortie.
Un retour triomphal après Battlefield 2042 ?
La dernière entrée dans la franchise, Battlefield 2042
, sortie quatre ans auparavant, avait sérieusement ébranlé la confiance des joueurs avec un lancement problématique et des critiques mitigées. Mais il semblerait que Battlefield 6 soit sur le point d'effacer cette mauvaise passe
, comme le montrent ces chiffres impressionnants publiés par Alinea Analytics
:
Sur Steam uniquement, Battlefield 6 a été ajouté aux wishlists de 500 000 joueurs en un week-end seulement après la diffusion de son trailer.
Encore plus révélateur : près de 60 % de ces joueurs
proviennent directement de Battlefield 2042, signe que la communauté reste attachée à la franchise, malgré les déceptions passées. Néanmoins, les développeurs n'ont plus le droit à l'erreur, au risque de voir cette confiance être définitivement rompue.
Un trailer événement à l'origine d'un immense succès
Depuis sa mise en ligne, la bande-annonce officielle du jeu a déjà dépassé les 7,8 millions de vues
rien que sur YouTube. Même si nous sommes loin des chiffres de GTA 6, cela montre que l'intérêt du FPS n'a pas faibli. Avec des scènes explosives de conflits à grande échelle, mettant en avant des affrontements entre l'OTAN et une société militaire privée appelée Pax Armata, Battlefield 6 semble renouer avec ce qui a fait le succès initial de la franchise
: l'intensité, l'immersion et les batailles épiques, sans oublier la destruction.
Prochaine étape, la révélation du multijoueur
Les regards sont désormais tournés vers l'événement du 31 juillet 2025
, date à laquelle EA dévoilera intégralement le mode multijoueur du jeu. Plusieurs créateurs de contenu ont été invités pour streamer en direct leurs sessions de gameplay dans la foulée, promettant un événement spectaculaire à ne pas manquer. Ce moment sera décisif pour convaincre définitivement les sceptiques et confirmer que Battlefield 6 est bel et bien le digne héritier de Battlefield 3, Battlefield 4 ou encore Battlefield 1
.
Même si l'engouement actuel est énorme, une partie de la communauté reste prudente. Sur Reddit
, certains joueurs rappellent que le trailer de Battlefield 2042 était lui aussi très prometteur, incitant à attendre les premières séquences de gameplay multijoueur pour se faire une idée définitive.
Avec un demi-million de wishlists sur Steam en seulement quelques jours, le titre semble bien parti pour devenir l'un des jeux les plus attendus et les plus vendus de l'année. Il ne reste plus qu'à EA et DICE de nous en dire plus, et surtout nous révéler officiellement la date de sortie, qui devrait être le 10 octobre prochain. Vous pouvez, vous aussi, le wishlister sur Steam
.
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