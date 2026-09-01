Battlefield 6 : MàJ 1.4.2.5 du 1er septembre 2026, les détails

Battlefield 6 se dote d'un nouvel essai gratuit, mais faites vite
EA et DICE ont, récemment, lancé une nouvelle période d'essai gratuit pour Battlefield 6, qui dure plusieurs jours.
En ce mardi 1er septembre 2026, Battlefield 6 s'offre une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.4.2.5. Cette nouvelle mise à jour n'introduit pas de nouveautés, mais apporte des correctifs.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.4.2.5, du 1er septembre 2026, de Battlefield 6.
Patch notes de la mise à jour 1.4.2.5 de Battlefield 6
Points importants de la mise à jour 1.4.2.5
- Améliorations des gadgets et du combat en véhicule : La désignation laser fonctionne désormais correctement contre les avions de chasse dans le mode Offensive porte-avions, tandis que les miniguns des hélicoptères peuvent à nouveau blesser les soldats dans l'eau.
- Améliorations des salons personnalisés de Portal : Les salons personnalisés bénéficient de nouvelles améliorations de fiabilité, notamment la résolution d'un problème qui pouvait empêcher la vignette « Démarrer » de répondre pendant le compte à rebours du salon.
- Améliorations du gameplay et des modes : Cette mise à jour corrige également des problèmes affectant le mode Battle Royale en quatuor, le mode Survie : Raid aérien, les signalements de soutien, l'accessoire Détente de précision, le comportement de l'IA, ainsi que des problèmes de stabilité et de présentation.
Modifications
Jouabilité
- La classe Soutien peut désormais signaler correctement les membres de l'équipe à terre.
- Les joueurs et joueuses peuvent désormais rejoindre une équipe en acceptant une invitation sur l'écran de démarrage.
Véhicules
- Les miniguns d'hélicoptère peuvent désormais blesser les soldats ennemis qui se trouvent dans l'eau.
- La désignation laser fonctionne désormais correctement sur les F/A-81F Super Spectre et F-74A Seacat lorsque vous jouez en mode Offensive porte-avions.
Gadgets
- Les indicateurs d'alerte de grenade restent désormais sur le bord de l'écran lorsque la grenade est hors du champ de vision du joueur ou de la joueuse.
- Le bras de Robot NEM a été ajusté pour fonctionner comme une arme de mêlée légère, offrant l'avantage d'une vitesse de course accrue sans la capacité de destruction des armes de mêlée lourdes.
Armes
- L'accessoire Détente de précision n'affecte plus le tir automatique sur le BROD et l'EF88.
IU et ATH
- Nous avons résolu plusieurs causes d'écrans noirs après avoir terminé une partie et en passant de l'onglet Événement au salon. Cela devrait réduire la fréquence d'apparition du problème pendant que nous continuons d'étudier les cas restants.
- Les noms et icônes d'escouade provisoires n'apparaissent plus lors de la présentation de la meilleure escouade en fin de manche.
- L'onglet "Événement à la une" apparaît désormais correctement dans les menus.
Portal
- Salons personnalisés de Portal : La vignette « Démarrer » reste désormais réactive après l'ouverture des « Paramètres du salon » ou du menu Pause pendant que le compte à rebours du salon est actif.
IA
- Les bots en défense qui utilisent des bateaux dans le secteur 3 du mode Percée sur l'Île Wake ne quittent plus la zone de combat et ne sont plus éliminés.
Stabilité
- La performance serveur près de l'eau a été améliorée en réduisant le traitement inutile lié à l'eau.
- Le jeu ne plante plus sur XBOX Series S après être revenu d'une partie multijoueur active.
REDSEC
Cartes et modes
- Détruire les structures au point d'intérêt Zone d'entraînement ne laisse plus d'artefacts visuels.
- Le mode Survie : Raid aérien limite désormais correctement les escouades à deux joueurs ou joueuses.
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