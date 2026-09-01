Battlefield 6 : MàJ 1.4.2.5 du 1er septembre 2026, les détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.4.2.5, déployée le 1er septembre 2026, sur Battlefield 6.

En ce mardi 1er septembre 2026, Battlefield 6 s'offre une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.4.2.5. Cette nouvelle mise à jour n'introduit pas de nouveautés, mais apporte des correctifs.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.4.2.5, du 1er septembre 2026, de Battlefield 6.