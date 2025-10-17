Battlefield 6 : DICE répond aux critiques des joueurs sur la progression et les serveurs communautaires



le 17 octobre 2025 à 12h39 Publié par Corentin Rimbert le 17 octobre 2025 à 12h39

La première semaine de Battlefield 6 a été intense, mais aussi marquée par de nombreux retours de la communauté. Face aux critiques sur la progression jugée trop lente et aux problèmes liés aux serveurs communautaires saturés, DICE a publié une communication officielle pour clarifier la situation et annoncer plusieurs correctifs à venir.