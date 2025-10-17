Battlefield 6 : DICE répond aux critiques des joueurs sur la progression et les serveurs communautaires

La première semaine de Battlefield 6 a été intense, mais aussi marquée par de nombreux retours de la communauté. Face aux critiques sur la progression jugée trop lente et aux problèmes liés aux serveurs communautaires saturés, DICE a publié une communication officielle pour clarifier la situation et annoncer plusieurs correctifs à venir.
Battlefield 6
est un énorme succès en signant le meilleur lancement de la série, et de loin, avec par exemple 7 millions de copies vendues en 3 jours
. Mais EA a promis de ne pas se contenter de cela, et de travailler encore et encore pour faire plaisir aux joueurs sur le long terme, et définitivement signer son retour sur le devant de la scène FPS. Après avoir vu la communauté se plaindre de la progression et du mode Portal, des changements sont attendus
.
Une progression revue pour être plus gratifiante
Les retours des joueurs étaient unanimes, le système de progression de Battlefield 6 manquait de rythme et de récompenses satisfaisantes
. Débloquer des gadgets, des accessoires d'armes ou progresser dans les rangs prenait trop de temps. DICE reconnaît ce problème et a décidé d'agir rapidement.
Plusieurs ajustements sont donc en cours de déploiement :
- Le gain d'XP en fin de partie sera augmenté de 10 %, tandis que le bonus quotidien grimpera de 40 %.
- Les 20 premiers rangs d'accessoires nécessiteront désormais moins d'XP, permettant d'obtenir les premières améliorations presque deux fois plus vite.
- Les missions qui demandaient d'atteindre les rangs de carrière 20, 23 et 26 seront accessibles dès les rangs 10, 15 et 20.
DICE précise toutefois que des anomalies visuelles pourront apparaître dans l'interface
pour les armes déjà en cours de progression, mais qu'elles se corrigeront automatiquement après une partie.
Des changements progressifs mais mesurés
Le studio souhaite rendre la progression plus fluide sans pour autant sacrifier le sentiment d'accomplissement. Chaque étape importante, comme la maîtrise complète d'une arme, doit continuer à représenter une vraie réussite
. D'autres ajustements sont prévus, notamment pour revoir la structure et la difficulté des défis, mais ces modifications demanderont davantage de temps de test et de développement.
Des serveurs communautaires envahis par les "XP farms"
Autre sujet de tension : la saturation des serveurs communautaires
. Depuis la sortie, de nombreux joueurs ont remarqué qu'il devenait difficile de trouver des expériences jouables, car une grande partie des serveurs était utilisée pour farmer l'XP via des bots
.
DICE reconnaît la motivation derrière ces pratiques, tester des configurations sans pression ou progresser plus vite, mais souligne qu'elles ont créé un déséquilibre. Les serveurs conçus pour le jeu réel et la créativité sont ainsi éclipsés par ces sessions de farming automatisées.
Le studio entend restaurer la vocation première de cette section avec un espace d'expérimentation et de jeu entre amis
. Des modifications sont en préparation pour réduire le nombre de serveurs dédiés au farming tout en valorisant les expériences collaboratives et vérifiées.
Une fois la mise à jour en ligne, tous les modes, qu'ils soient personnalisés ou officiels, devront être republiés
avant de redevenir actifs. Cette maintenance du back-end permettra à DICE d'assainir la plateforme et de remettre en avant les créations communautaires les plus pertinentes, qu'il s'agisse de Hardcore Conquest, All-Out Warfare ou de modes alternatifs imaginés par les joueurs.
Des correctifs rapides et d'autres ajustements à venir
DICE vise une mise en ligne de ces changements d'ici la semaine prochaine, voire plus tôt selon les tests
. Le studio assure suivre de près la stabilité des serveurs et promet de nouvelles informations les réseaux sociaux au fur et à mesure du déploiement.
Les développeurs ajoutent qu'ils travaillent également sur d'autres problèmes techniques mentionnés par la communauté comme le manque de visibilité, la dispersion des balles, des véhicules absents au spawn, et bien d'autres choses.
Cette communication rassure une communauté exigeante mais fidèle, soucieuse de voir Battlefield 6 évoluer vers une version plus équilibrée et gratifiante. Pour rappel, Battlefield 6
est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series
, et sa saison 1 arrive déjà dans quelques jours
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