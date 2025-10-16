Battlefield 6 : Les premiers éléments du contenu naval dévoilé à cause d'une fuite

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 octobre 2025 à 15h55
Des lignes de code découvertes dans les fichiers de Battlefield 6 indiquent que le contenu naval, longtemps réclamé par la communauté, serait déjà en préparation et arriverait donc plus vite que ce que nous aurions pu espérer.
Battlefield 6 : Les premiers éléments du contenu naval dévoilé à cause d'une fuite
Teasé en parallèle de la sortie de Battlefield 6 la semaine dernières, le retour du contenu autour des batailles navales dans le FPS pourrait se faire plus rapidement que prévu, étant donné qu'il serait déjà en développement. Selon des fichiers extraits par Insider Gaming, plusieurs véhicules maritimes sont actuellement testés par les équipes de Battlefield Studios, laissant présager l'arrivée prochaine de combats sur l'eau.

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Des fichiers qui confirment le développement du combat naval

D'après les données partagées, deux types de véhicules sont mentionnés dans les fichiers multijoueur pour le moment, à savoir les Jet Skis et les RHIBs (Rigid-Hulled Inflatable Boats), autrement dit des bateaux semi-rigides. Les lignes de code identifiées, intitulées Game/GlacierMP/Kits/Vehicle_Neutral_Boat_JetSki et Game/GlacierMP/Kits/Vehicle_Neutral_Boat_RHIB, suggèrent que le développement du système de combat naval est déjà bien avancé.

À noter que « Glacier » correspond au nom de code interne de Battlefield 6, tandis que « MP » fait référence au mode multijoueur (multiplayer en anglais). Ces indices confirment que ces nouveaux véhicules devraient faire partie intégrante du contenu en ligne.

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Une demande forte de la communauté enfin entendue

Depuis plusieurs années, la communauté réclame avec insistance le retour du combat naval, emblématique de certains anciens opus de la franchise. Les développeurs avaient déjà laissé entendre que ces requêtes « n'étaient pas passées inaperçues », sans toutefois annoncer de calendrier précis.

Cette fuite renforce donc l'idée que Battlefield Studios travaille activement sur ce pan du gameplay. Reste à savoir quand ces ajouts feront leur apparition.

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Le contenu de la saison 1 ne semble pas encore inclure de cartes aquatiques à grande échelle, ce qui laisse penser que ces nouveautés pourraient n'arriver que plus tard, pour la saison 2. Il n'est pas exclu que le studio consacre une saison entière au combat naval, comme ce fut le cas par le passé. Si c'est pour la saison 2, nous pourrions attendre ces nouveautés pour le début de l'année 2026.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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becri (invité) Le 16/10/2025 à 17:51

à voir, on va être servi en tout cas, j'ai déjà hate de la saison 1 pour apporter un peu plus de contenu en soi

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Hibou (invité) Le 16/10/2025 à 16:24

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