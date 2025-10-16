Battlefield 6 bat des records et signe le plus gros lancement de l'histoire de la saga

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 octobre 2025 à 17h55
Une semaine après sa sortie, Battlefield 6 réalise l'impensable, le FPS d'Electronic Arts pulvérise tous les records de la série, s'imposant comme le plus grand lancement de l'histoire de la licence.
Battlefield 6 bat des records et signe le plus gros lancement de l'histoire de la saga
Electronic Arts et Battlefield Studios peuvent sabrer le champagne. Leur nouveau bébé, Battlefield 6, a fait voler en éclats les chiffres historiques de la saga, comme cela était plus ou moins attendu, tant les joueurs avaient été séduits par la bêta. Disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, le jeu s'impose déjà comme l'un des plus grands succès de 2025, et les premiers chiffres viennent d'être officiellement dévoilés.

Un lancement historique pour la franchise

Après une bêta ouverte record en août, Battlefield 6 a franchi un cap inédit pour la série. En seulement trois jours, le titre a dépassé les 7 millions d'exemplaires vendus, marquant ainsi le plus gros lancement de l'histoire de Battlefield.

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Les chiffres donnent le vertige avec plus de 172 millions de parties disputées, 15 millions d'heures visionnées sur les plateformes de streaming durant le week-end de lancement, et le plus grand nombre de joueurs simultanés jamais enregistré pour la licence.
Avant tout, nous voulons remercier nos joueurs et nos joueuses. Battlefield 6 a été conçu avec nos fans. Du concept initial à la mise en place de Battlefield Labs en passant par la bêta ouverte qui a battu tous les records, nous étions focalisés sur les retours de la communauté. Avec nos joueurs et nos joueuses, nous avions un seul et même objectif : créer le meilleur Battlefield de l'histoire. Et ce n'est que le début. Notre première saison de contenu inédit arrive dans 12 jours. 

- Byron Beede, Directeur Général de Battlefield.
De son côté, Vince Zampella, Vice-Président Exécutif d'Electronic Arts, ne veut pas prendre ce succès comme un acquis, et assure que les équipes vont continuer à travailler et offrir de belles choses aux joueurs. 

Miniature vidéo

Vers un univers Battlefield connecté

Avec ce lancement explosif, Battlefield 6 marque la première étape d'un univers connecté que les développeurs entendent faire évoluer au fil des saisons.
La Saison 1, intitulée Opérations rebelles, débutera le 28 octobre. Elle proposera une nouvelle carte baptisée Plaine de l'or noir et un mode 4 contre 4 particulièrement intense. D'autres phases de contenu suivront d'ici la fin de l'année, consolidant ainsi un calendrier post-lancement déjà ambitieux. Sans oublier le fameux mode battle royale, qui est en test mais n'a toujours pas de date de sortie.
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Lozik (invité) Le 17/10/2025 à 00:36

Pas étonnant il est vraiment fun ! Mais hâte d'avoir de nouvelles choses quand même pour ne pas s'ennuyer