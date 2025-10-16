Battlefield 6 bat des records et signe le plus gros lancement de l'histoire de la saga

Une semaine après sa sortie, Battlefield 6 réalise l'impensable, le FPS d'Electronic Arts pulvérise tous les records de la série, s'imposant comme le plus grand lancement de l'histoire de la licence.

Un lancement historique pour la franchise















Avant tout, nous voulons remercier nos joueurs et nos joueuses. Battlefield 6 a été conçu avec nos fans. Du concept initial à la mise en place de Battlefield Labs en passant par la bêta ouverte qui a battu tous les records, nous étions focalisés sur les retours de la communauté. Avec nos joueurs et nos joueuses, nous avions un seul et même objectif : créer le meilleur Battlefield de l'histoire. Et ce n'est que le début. Notre première saison de contenu inédit arrive dans 12 jours.



- Byron Beede, Directeur Général de Battlefield.

Vers un univers Battlefield connecté

. Leur nouveau bébé,, a fait voler en éclats les chiffres historiques de la saga, comme cela était plus ou moins attendu, tant les joueurs avaient été séduits par la bêta. Disponible suret, le jeu s'impose déjà comme l'un des plus grands succès de 2025, et les premiers chiffres viennent d'être officiellement dévoilés.Après une bêta ouverte record en août,. En seulement trois jours,, marquant ainsi leLes chiffres donnent le vertige avec plus de 172 millions de parties disputées, 15 millions d'heures visionnées sur les plateformes de streaming durant le week-end de lancement, et le plus grand nombre de joueurs simultanés jamais enregistré pour la licence.De son côté, Vince Zampella, Vice-Président Exécutif d'Electronic Arts, ne veut pas prendre ce succès comme un acquis, et assure que les équipes vont continuer à travailler et offrir de belles choses aux joueurs.Avec ce lancement explosif,que les développeurs entendent faire évoluer au fil des saisons.La Saison 1, intitulée Opérations rebelles, débutera le 28 octobre. Elle proposera une nouvelle carte baptiséeet un modeparticulièrement intense. D'autres phases de contenu suivront d'ici la fin de l'année, consolidant ainsi un calendrier post-lancement déjà ambitieux. Sans oublier le fameux mode battle royale, qui est en test mais n'a toujours pas de date de sortie.