Battlefield 6 révèle la date de sortie et le contenu de la saison 1

La date de sortie de la saison 1 de Battlefield 6 ainsi que son contenu viennent d'être dévoilées par Electronic Arts, qui souhaite vraiment séduire les joueurs.
S'il sort dans une dizaine de jours, à l'heure où ces lignes sont écrites, Battlefield 6 vient, déjà, de dévoiler le contenu de sa première saison, ainsi que sa date de sortie
. EA sait qu'il n'aura pas le droit à l'erreur avec la sortie de Call of Duty: Black Ops 7
peu de temps après, et voudrait prendre l'avantage le plus tôt possible, comme nous allons le voir avec ce qui sera proposé aux joueurs.
La date de sortie de la saison 1 de Battlefield 6
EA et ses studios partenaires ont donc prévu de lancer la saison 1 de Battlefield 6 dès le 28 octobre
, soit environ deux semaines après le lancement du titre. Nous aurons le droit à une flopée de contenu, mais pour tenir en haleine les joueurs sur le long terme, celle-ci est décomposée en trois parties, selon le calendrier qui suit :
- 28 octobre → Rogue Ops
- 18 novembre → California Resitance
- 18 décembre → Winter Offensive
Chacune de ces mises à jour permettra d'ajouter de nouvelles choses au FPS.
Contenu de la saison 1 de BF 6
Côté contenu, nous aurons de quoi faire avec divers ajouts plus ou moins intéressants, mais qui conviendront à tous les joueurs. Par exemple, nous aurons à chaque fois une nouvelle map, des armes, ou de l'équipement. Mais pour être plus précis, voici le détail :
- Rogue Ops
- Nouvelle carte
- Nouveau mode
- Nouveau véhicule
- 3 armes
- California Resitance
- Nouvelle carte
- Mode temporaire
- 3 armes
- Winter Offensive
- Carte temporaire
- Événement temporaire
- Nouvelle arme
Évidemment, EA nous réserve un peu plus, seuls les principaux ajouts sont ici précisés. Rappelons que tout ceci arrivera bien entendu gratuitement dans Battlefield 6
, puisque les saisons et les mises à jour sont gratuites.
Une bonne nouvelle pour la communauté, qui sait que les premières semaines seront riches en activités, là où la saison 1 de Battlefield 2042 avait tardé à sortir (plus de six mois).
Rendez-vous le 10 octobre pour la sortie de Battlefield 6 sur PC, PS5 et Xbox Series. Le 28 octobre pour le lancement de la saison 1, avec sa première phase.
commentaires (4)
Rien a voir avec battelfied 2024 où on a attendu genre 8 mois pour de la m**, la au moins c'est prometteur on a une date ça donne envie, je suis trop pressé de découvrir
Il va tellement mettre une drille a call of machin chouette qui intègre des hacks 😭😭
Ça promet, vivement qu'on puisse voir ce que ça vaut vraiment
Très, très hâte!