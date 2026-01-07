Battlefield 6 continue de s'effondrer sur Steam, la faute à ARC Raiders ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 janvier 2026 à 12h12
Malgré un lancement explosif, le dernier jeu de tir d'EA traverse une zone de turbulences sans précédent. Les chiffres de fréquentation sur Steam atteignent un nouveau plancher historique, témoignant du mécontentement grandissant d'une communauté lassée par les problèmes techniques et le manque de communication.
Battlefield 6 continue de s'effondrer sur Steam, la faute à ARC Raiders ?
C'est un signal d'alarme que Electronic Arts et DICE ne peuvent plus ignorer. Après des débuts prometteurs, la base de joueurs de Battlefield 6 s'effrite à une vitesse inquiétante. Si l'on savait déjà que le titre n'avait réussi à fidéliser qu'environ 16 % de son audience initiale sur Steam, les dernières données rapportées par SteamDB dressent un constat encore plus sombre. Pour la première fois depuis sa sortie, le compteur de joueurs simultanés est passé sous la barre symbolique des 100 000 utilisateurs, affichant un pic décevant de 90 816 connectés ces dernières 24 heures.

Une fracture technique et communautaire

Bien que ces chiffres ne signifient pas la mort immédiate du jeu, surtout en l'absence de données précises sur les versions consoles qui pourraient compenser cette baisse, ils traduisent un malaise profond. Sur la plateforme de Valve, la sanction est immédiate étant donné que le jeu affiche une évaluation globale « moyenne » avec 67 % d'avis positifs. La tendance récente est encore plus alarmante, chutant à seulement 52 % de recommandations sur les 17 000 derniers avis déposés.

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Les griefs des joueurs sont nombreux et ne concernent pas uniquement la monétisation. La communauté pointe du doigt des carences techniques inacceptables pour une production de ce calibre avec l'absence de serveurs persistants, un netcode défaillant et des mises à jour qui semblent briser le jeu davantage qu'elles ne le réparent.

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Un contenu jugé insuffisant face à la concurrence

Au-delà de la technique, c'est la philosophie même du suivi qui est remise en cause. Un joueur résume le sentiment général en évoquant une « relation toxique » avec le studio, menaçant de quitter le navire si la situation ne s'améliore pas. Si le gameplay pur est parfois épargné par les critiques, la progression, le battle pass et l'utilisation de contenu généré par IA cristallisent les tensions. De plus, des manques flagrants en termes de design, comme l'absence de grandes cartes pour le mode Conquête ou l'inexistence du combat naval, pourtant présent chez le concurrent gratuit RedSec, continuent de frustrer les vétérans de la licence.

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L'avenir immédiat de Battlefield 6 reste flou. Alors que la Saison 1 a reçu sa dernière mise à jour majeure en décembre 2025, Battlefield Studios n'a toujours pas dévoilé sa feuille de route pour l'année en cours ni les correctifs prioritaires. Ce silence radio pourrait coûter cher, car la nature a horreur du vide. Pendant que DICE cherche des solutions, les amateurs de jeux de tir multijoueur semblent trouver refuge ailleurs, notamment sur ARC Raiders, qui aurait franchi le cap des 12 millions de ventes le week-end dernier, signe que la communauté a encore faim de jeu de tir multijoueur.

Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (8)

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Iron-cookie (invité) Le 11/01/2026 à 10:22

EA ne peut s en prendre qu a eux même. Au bout d un moment la licence s épuisé. Et je suis le premier déçu car j attendais beaucoup de ce nouveau BF...j ai tellement joué a BF1 et V...j'attendais tant de retrouver les mêmes sensations qu a l époque. Mais non ..EA a voulu suivre les codes de COD et ont complètement gâcher la licence.
C'est pas pour rien que des anciens de DICE etc se sont barré et ont formé des vrais nouveaux studios comme EMBARK. La preuve, l innovation et les idées créatives ça donnent des résultats.
Par contre celui qui a écrit l article doit pas du tt connaître ARC Raiders, pcq le qualifier juste de jeu de tir multijoueur ..c'est vachement le réduire. Ce jeu est bien plus profond que ça. La preuve encore que les gens ne voient et ne pensent que pour le jeu de tir. Ce jeu c'est plutôt l immersion et tout le côté prise de risque hors norme et les interactions sociales qui le bâtisse. Une fois qu on y goûte et qu on voit la profondeur réelle du jeu, on peut plus s en passer.
Allez je retourne a Speranza moi !

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Titipalm (invité) Le 10/01/2026 à 22:58

Steam n'est pas la seule plate-forme pour BF6 et loin de là !

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koupe 2 cheveaux (invité) Le 10/01/2026 à 09:58

bonjour franchement les joueurs hardcore ils ont démissionné parce que il n'y a plus de hardcore,il faut revenir comme avant avec le prenium et les serveurs payant,et plus de maps c'est non c'est le chaos complet bonne journée

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Mika (invité) Le 09/01/2026 à 19:40

Une nouvelle fois la communauté de vétérans des anciens BF ( bf3 bf4 bf1) n a pas du tout été écoutée. Ce jeu est un codfield avec des cartes trop petites , trop de destructions, trop de détails...les véhicules sont nuls .
Bref encore pire que BF2042...

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Lyc (invité) Le 08/01/2026 à 07:00

Perso, la perte des paquets qui m'ont fait rembourser. Impossible de joueur quand tu evolues au ralentie malgré une bonne config et connexion

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Stoxe (invité) Le 07/01/2026 à 22:10

Leur BR est tellement mauvais. Qu'ils le foutent à la poubelle et se concentrent sur le multi. PUBG est tellement meilleur comme BR.

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Makia (invité) Le 07/01/2026 à 18:03

Personnellement c'est le net code/hitreg et les maps plutôt quelconques qui on eu raison de mon envie de jouer, sans compter les majs catastrophiques qui ajoutent plus de bugs qu'elles en corrigent. Dommage le jeu a du potentiel mais a perdu l'ambiance et les maps bien foutues qui faisaient qu'on été plongé dans l'action.

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Bappon (invité) Le 07/01/2026 à 14:58

j'avais pas mal aimé mais bon, faut dire que la sortie d'ARC raiders m'a complétement happé, je ne joue plus qu'à ça quasiment