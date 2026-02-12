Battlefield 6 confirme le contenu de la Saison 2, avec de bonnes nouvelles

Battlefield 6 et REDSEC lancent leur deuxième saison le 17 février. Au programme : trois phases distinctes, des cartes plongées dans l'obscurité et le retour de véhicules légendaires. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce contenu massif qui promet de changer la méta.
La guerre contre Pax Armata s'intensifie dans les montagnes allemandes. Dès le 17 février, la Saison 2 de Battlefield 6 et REDSEC déploie son arsenal avec une structure en trois phases bien distinctes
. Si la date était déjà connue, c'est surtout la densité du contenu qui retient notre attention aujourd'hui, oscillant entre nostalgie pure et nouvelles mécaniques de jeu potentiellement déstabilisantes pour les vétérans.
Phase 1, Mesures Extrêmes et guerre psychologique
Le coup d'envoi sera donné avec la phase « Extreme Measures ». Les joueurs découvriront la carte Contaminated
, une ancienne base aérienne de l'OTAN située à flanc de montagne. Ce vaste terrain de jeu offre un mélange d'espaces ouverts et de complexes souterrains, mais avec une particularité toxique, la fumée psychoactive VL-7. Ce gaz non létal ne se contente pas de réduire la visibilité, il provoque des hallucinations auditives et visuelles
, forçant l'utilisation de masques à gaz sous peine de perdre ses repères.
Côté arsenal, trois nouvelles armes font leur apparition
avec le fusil d'assaut VCR-2 pour le combat rapproché, la mitrailleuse légère M121 A2 et le GRT-CPS, un DMR semi-automatique. Les ingénieurs pourront s'équiper du lanceur 9K38, tandis que les éclaireurs recevront le HTI-MK2, un gadget tactique capable de pirater les drones et de faire détoner les explosifs ennemis à distance. Mais la véritable star de cette phase reste le retour d'une légende aérienne avec l'hélicoptère AH-6 Little Bird qui fera enfin son retour.
Phase 2, Plongée dans les ténèbres avec Nightfall
Prévue pour le 17 mars, la seconde phase intitulée Nightfall risque de diviser la communauté
. Elle introduit la carte Hagental Base, un complexe militaire souterrain situé juste sous la carte précédente. L'accent est mis sur le combat d'infanterie en milieu clos et, surtout, dans l'obscurité quasi totale
. Les développeurs ont été clairs, les lunettes de vision nocturne et les lampes torches ne seront plus des options cosmétiques
, mais des nécessités absolues pour survivre dans les couloirs noirs de cette base.
Pour accompagner ce gameplay oppressant, deux nouvelles armes seront déblocables, la mitraillette CZ3A1 et le pistolet automatique VZ.61. Un nouveau véhicule, la moto-cross, permettra également de naviguer rapidement sur le champ de bataille, bien qu'elle semble destinée à finir chargée de C4 pour des attaques kamikazes contre des blindés plus lourds.
Phase 3, Le retour du mode Opérations
La dernière phase, Hunter/Prey, débutera le 14 avril et jouera la carte de la nostalgie pour séduire les puristes. Elle introduira l'Opération Augur, un mode directement inspiré des Opérations favorites des joueurs de Battlefield 1
. Le concept est ambitieux puisque les joueurs combattront à travers les deux cartes précédentes unifiées dans une même séquence. Si les attaquants remportent la victoire sur la carte extérieure (Contaminated), le front se déplacera dynamiquement vers les souterrains de Hagental Base.
Enfin, notons que les abonnés PlayStation Plus auront droit au Toxic Tide Pack, incluant une apparence de soldat Pax Armata et divers cosmétiques pour armes et véhicules. Rendez-vous dès le 17 février pour découvrir tout cela dans Battlefield 6. Pour ce qui est des équilibrages, le patch notes devrait être publié rapidement.
Rappelons que le titre est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 51,19 € au lieu de 70 €, soit 27 % de réduction.
- Édition Phantom → 77,89 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
- Xbox Series
- Édition Standard → 29,99 € au lieu de 80 €, soit 63 % de réduction.
- Édition Phantom → 75,79 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.
- PS5
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)