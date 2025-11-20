Battlefield 6 réalise un démarrage colossal et écrase toute la concurrence



le 20 novembre 2025 à 17h38 Publié par Corentin Rimbert le 20 novembre 2025 à 17h38

Electronic Arts tient enfin son immense succès. Selon les dernières données de Circana, le nouvel opus de la célèbre franchise militaire vient de briser un record historique, surpassant en un seul mois les ventes totales du très aimé Battlefield 1. Une performance commerciale qui replace la licence au sommet.