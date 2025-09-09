Battlefield 6 : Vous attendez des infos sur la campagne ? On a une excellente nouvelle pour vous

Battlefield 6 : Un an après, le FPS dévoile des changements majeurs pour sa Saison 5, et ses ambitions pour 2027

Battlefield 6 célèbre sa première année en dévoilant les contours de sa saison 5 et de son battle royale REDSEC. Entre ajustements majeurs du gameplay, équilibrage des classes et nouveautés très attendues pour 2027, les développeurs promettent une expérience plus intense et stratégique pour tous les joueurs.