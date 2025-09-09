Battlefield 6 : Vous attendez des infos sur la campagne ? On a une excellente nouvelle pour vous

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 septembre 2025 à 18h19
Electronic Arts présentera pour la première fois un aperçu concret de la campagne solo de Battlefield 6 lors du Tokyo Game Show, à seulement deux semaines de la sortie mondiale du jeu.
Battlefield 6 : Vous attendez des infos sur la campagne ? On a une excellente nouvelle pour vous
Jusqu'ici, la communication autour de Battlefield 6 s'est largement concentrée sur son mode multijoueur, bien que l'officialisation du jeu ait eu lieu via un trailer mettant en avant la campagne et son contexte. Mais les amateurs de la franchise vont enfin découvrir la campagne solo, développée par EA Motive, lors d'une présentation spéciale au Tokyo Game Show 2025. Le rendez-vous est fixé au 26 septembre, avec la présence des développeurs Philippe Ducharme et Roman Campos-Oriola, ainsi que des comédiens de doublage anglais.

Une présentation centrée sur l'histoire

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L'événement, baptisé « Single-Player Live Showcase », proposera un premier aperçu de l'intrigue et potentiellement d'une ou deux missions. Selon le programme officiel, les créateurs expliqueront leur approche du scénario, qui place des personnages « ordinaires mais talentueux dans des situations extraordinaires », un axe narratif fort pour ce nouvel opus.

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Roman Campos-Oriola a précisé que la dynamique relationnelle et humaine serait au cœur de cette campagne, afin de créer une immersion différente de celle du multijoueur, qui sera le plus gore et sanglant depuis 10 ans.

Un contexte de guerre moderne

L'histoire de Battlefield 6 se déroule en 2027, dans un monde en proie à une guerre opposant les derniers membres de l'OTAN à Pax Armata, une milice privée soutenue par d'anciens alliés occidentaux. Le premier trailer montrait déjà des décors variés, dont New York, avec en toile de fond un discours présidentiel évoquant une attaque « monstrueuse et non provoquée ».

Miniature vidéo

EA Motive, déjà responsable du remake de Dead Space en 2023, promet une narration inspirée de films et séries comme Civil War ou Lioness, jouant sur les tensions, les pics d'action et les moments plus calmes pour maintenir les joueurs en haleine.

Nous découvrirons donc tout cela le 26 septembre, soit exactement deux semaines avant la sortie de Battlefield 6, programmée pour le 10 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est toujours possible de le précommander dans le but d'obtenir divers bonus exclusifs.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Énorme (invité) Le 09/09/2025 à 18:32

0 % de gens ont voté Call of duty dans le sondage mdrrrr le jeu est finito