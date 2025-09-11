Comment participer au test du battle royale de Battlefield 6 et jouer avant tout le monde ?

Officiellement révélé il y a peu, le battle royale de Battlefield 6 pourra être joué en avance par certaines personnes au cours des prochains jours. Nous vous expliquons comment.
Au cœur de nombreuses rumeurs ces derniers mois, le battle royale de Battlefield 6 est enfin officiel
, puisqu'il a été brièvement présenté par Electronic Arts. Aucune image pour le moment, mais des informations tout de même, confirmant notamment que la zone, un cercle de feu, sera particulièrement létale. Le studio indique aussi que des tests sont lancés pour y jouer en avance et surtout récolter les retours des joueurs pour améliorer ou équilibrer des points
.
Accéder au mode battle royale de Battlefield 6
Le battle royale de Battlefield 6
est en cours de test et n'est pas encore accessible au grand public. Pour y jouer dès maintenant, vous devez obligatoirement faire partie de l'écosystème Battlefield Labs
. Contrairement à la bêta ouverte ou à l'abonnement EA Play, ce mode n'est disponible que dans l'environnement de test de Labs. Même les joueurs ayant participé aux tests antérieurs de Battlefield 6 n'y ont pas accès en dehors de ce cadre.
EA a confirmé que les tests du battle royale de Battlefield 6 commenceront à partir du 10 septembre
. Bonne nouvelle, même si vous vous inscrivez à Labs après cette date, vous pourrez toujours accéder au mode. Voici ce qu'indique l'équipe de développement :
Cette semaine, nous commençons à tester une nouvelle addition à notre univers Battlefield, un battle royale bâti sur l'ADN unique de la franchise. Les retours des joueurs dans Battlefield Labs seront essentiels pour affiner et perfectionner cette expérience.
Vous n'avez donc qu'à vous rendre sur le site officiel
et vous inscrire pour avoir une chance d'essayer en avant-première le battle royale de Battlefield 6
. Attention toutefois, s'inscrire ne garantit pas d'avoir un accès.
Les caractéristiques du battle royale Battlefield 6
Le mode battle royale de Battlefield 6 se distingue par plusieurs éléments innovants, tout en conservant l'ADN de la licence :
- Carte inédite pouvant accueillir 100 joueurs, répartis en 25 escouades de 4.
- Mécanique du dernier survivant, comme dans tout battle royale, mais avec une particularité : un anneau de mort instantanée qui rétrécit et tue immédiatement quiconque le touche.
- Destruction tactique fidèle à l'esprit Battlefield, permettant de transformer le champ de bataille à chaque affrontement.
- Loot d'armes et équipements répartis en 5 niveaux de rareté.
- Missions dynamiques qui apparaissent en cours de partie pour diversifier les objectifs.
- Fonctionnalités d'équipe comme les redéploiements mobiles, les ravitaillements aériens et le chat vocal de proximité.
Avec ses escouades, ses mécaniques destructives et son rythme nerveux, le battle royale de Battlefield 6
s'annonce comme une alternative unique aux géants du genre comme Warzone ou Apex Legends. L'anneau mortel pourrait en particulier donner lieu à des fins de partie beaucoup plus intenses.
Pour le reste, nous n'avons pas d'informations supplémentaire, notamment sur sa date de sortie et sa disponibilité. Free-to-play ou compris dans BF 6 ? Réponse dans quelques semaines.
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