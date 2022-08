Gotham Knights présente ses antagonistes et avance sa date de sortie

PC Édition Standard → 45,99 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Deluxe → 61,49 € au lieu de 79,99 €, soit 23 % de réduction.



était bel et bien présent lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022. D'ailleurs, WB Games Montréal et Warner Bros. Interactive Entertainment ont profité de l'événement pour annoncer une très bonne nouvelle :et débarque désormais(au lieu du 25). Ce qui n'est pas si étonnant que cela, car le titre est passé gold en ce mois d'août.De plus, un nouveau trailer pour Gotham Knights a été dévoilé, lors de l'Opening Night Live de cette année. Cette nouvelle communication visuelle nous permet d'en apprendre plus quant aux antagonistes que les quatre justiciers, et donc les joueurs, devront affronter. Ainsi, sur Gotham Knights, nous serons amenés à rencontrer la Cour des Hiboux, le colosse métamorphose Gueule d'Argile, Mr. Freeze, mais aussi Harley Quinn. Pour rappel, durant un Q&A à la San Diego Comic Con , les développeurs avaient indiqué que Joker ne fera pas d'apparition sur Gotham Knights, mais ils n'avaient pas statué sur la présence d'Harley Quinn, à ce moment-là.Remarquons finalement que les joueurs et les joueuses auront la possibilité d'incarner Red Hood Nightwing ou bien Robin . Gotham Knights ne proposera pas la fonctionnalité cross-play et ne disposera pas de microtransactions.Rendez-vous donc le 21 octobre pour découvrir les aventures de la Batman Family sur Gotham Knights. À cette date, le soft se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.