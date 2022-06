Gotham Knights : Un nouveau trailer présente Robin

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À la fin du mois d'octobre de cette année, les joueurs et les joueuses pourront mettre la main sur, développé par WB Games Montréal et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment. Dernièrement, la communication autour du soft s'est intensifiée. En effet, il y a peu de temps, nous avons appris que la taille de Gotham Knights sera très importante Par ailleurs, ces dernières semaines, le studio de développement et l'éditeur du jeu ont partagé diverses vidéos présentant le gameplay des personnages jouables, soient Nightwing Red Hood et Batgirl. Sans oublier, évidemment, Robin. À ce sujet,vient d'être diffusé et celui-ci, connu sous le nom de Tim Drake.Robin est le plus jeune des quatre chevaliers. Il est expert du bō, soit un long bâton, et est spécialiste des techniques furtives. De plus, grâce à la technologie du satellite de la Ligue des Justiciers, Robin peut se téléporter à divers endroits. Ce qui lui octroie une vitesse importante et donc un avantage durant ses combats. Finalement, il possède une grande intelligence et des compétences de détective comparables à celles de Batman.Pour rappel, Gotham Knights invite les joueurs et les joueuses à incarner l'un de ces différents personnages, en charge de protéger Gotham City, suite à la mort de Batman. De multiples affrontements contre des méchants notoires et des mystères à résoudre seront au rendez-vous. Néanmoins, sachez que, d'après les dernières informations, Gotham Knights ne proposera pas de cross-play Gotham Knights doit sortir le. Le titre de WB Games Montréal se rendra disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Vous pouvez, d'ici à sa sortie, le précommander dans différentes éditions , pour obtenir divers bonus, notamment cosmétiques.