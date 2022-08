Gotham Knights est passé gold

Toute l'équipe de Gotham Knights est fière de vous annoncer que nous sommes officiellement GOLD! 🎖️ 🎉

On se retrouve en Octobre! 🦉



The whole Gotham Knights team is proud to announce that we're officially GOLD! 🎖️ 🎉

See you in October! 🦉 pic.twitter.com/LY8Q8Fb7Hh — WB Games Montréal (@WBGamesMTL) August 17, 2022

Initialement,devait sortir en 2021. Or, au mois de mars de l'année dernière, nous apprenions la mauvaise nouvelle : le studio de développement et l'éditeur en charge du titre avaient pris la décision de repousser la sortie du soft à 2022. Désormais attendu pour la fin du mois d'octobre prochain, Gotham Knights ne souffrira plus d'aucun report.En effet, WB Games Montréal a récemment rédigé un post sur son compte officiel Twitter pour indiquer que. Ce qui signifie que le jeu est prêt à être distribué et qu'il arrivera donc bel et bien le 25 octobre prochain. De ce fait, au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que quelques semaines à patienter avant de découvrir cette nouvelle aventure vidéoludique.D'ailleurs, rappelons que WB Games Montréal et Warner Bros. Interactive Entertainment ont partagé plusieurs vidéos de gameplay et trailers présentant les personnages jouables de Gotham Knights : Robin Red Hood et Nightwing . Sur le titre, les joueurs et les joueuses auront donc le choix d'incarner l'un de ces quatre justiciers. Ces derniers se doivent de protéger la population de Gotham City, suite à la mort de Batman. D'après les dernières informations partagées par les développeurs et l'éditeur, Joker ne fera pas d'apparition dans de Gotham Knights et la fonctionnalité cross-play ne sera pas proposée Gotham Knights doit sortir le. Le titre se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez, d'ici à sa sortie, le précommander dans différentes éditions , pour obtenir divers bonus, notamment cosmétiques.